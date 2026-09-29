卡布奇諾不加濃縮咖啡？速食店員工7個「最匪夷所思的客製」
速食店講求快速方便，但有些顧客的點餐方式，讓店員至今難忘。The Takeout整理了速食店員工在網路分享的「最狂點餐要求」，從咖啡加15份奶精、15份糖，到肯德基只買一大杯肉汁直接用吸管喝，千奇百怪的組合令人哭笑不得。
以下為其中7個令人印象深刻的案例：
一杯咖啡加15份奶精、15份糖
全球麥當勞每天售出約800萬杯咖啡，如此龐大的銷售量，顧客群裡難免會出一兩個古怪的咖啡訂單。
一名曾在麥當勞工作的網友在Reddit透露，曾遇過一名約50多歲的女性常客，她喜歡點中杯咖啡，卻要求加入15份奶精和15份糖。由於店內的糖罐是按壓式設計，15次大約就是半盒、約半杯糖。
沒有濃縮咖啡的「卡布奇諾」
卡布奇諾咖啡的標配就是濃縮咖啡加牛奶，不過一名星巴克員工表示，遇過常客點「不加濃縮咖啡」的卡布奇諾，卻要求加入10份香草糖漿、以半奶油製作並完全打發，最後甚至拿湯匙吃。
肯德基大杯肉汁配吸管
一名前肯德基員工透露，曾有顧客在得來速點「1大杯肉汁和1根吸管」，拿到後直接把吸管插進肉汁杯，一邊開車一邊喝掉。
雙層起司漢堡只要酸黃瓜
一名麥當勞顧客點了雙層起司漢堡，卻要求不要洋蔥、番茄醬、芥末、起司、麵包和牛肉排，再「額外」增加酸黃瓜，最後得到的其實就是一堆酸黃瓜。這份麥當勞客製訂單後來在網路上迅速走紅。
三明治加巧克力餅乾
一名Subway員工回憶，有顧客點了「義大利經典堡」三明治，加入義大利辣香腸、莎樂美腸、火腿、起司、美乃滋、生菜、番茄和香蕉椒，接著要求放一塊巧克力碎片餅乾，最後再淋上甜洋蔥醬。這名網友痛罵客人「喪心病狂。」
套餐全部換成高麗菜
Raising Cane's有1款Caniac Combo套餐，包括6根雞柳、皺褶薯條、德州吐司、涼拌高麗菜、大杯飲料和2份醬汁。一名顧客卻要求把套餐裡所有東西都換成涼拌高麗菜。
一名員工說，最後顧客拿到「大約10杯涼拌高麗菜和1杯檸檬水」，讓員工難以置信。
厚鬆餅堡加塔塔醬
一名麥當勞員工表示，有顧客一次點兩個厚鬆餅堡，要求加入奶油和塔塔醬。
塔塔醬通常搭配炸魚等海鮮料理，卻被加進以楓糖煎餅、香腸、雞蛋和起司組成的甜鹹早餐三明治，讓店員直呼難以理解。
文章整理多名速食店員工在網路分享的怪點餐案例，涵蓋麥當勞、星巴克、肯德基、Subway與Raising Cane's等品牌，內容以誇張客製需求為主。 包括麥當勞咖啡加15份奶精和15份糖，以及星巴克的卡布奇諾不加濃縮咖啡，還要加10份香草糖漿、用半奶油打發，最後甚至用湯匙吃。 有顧客點肯德基大杯肉汁配吸管直接喝，也有人把雙層起司漢堡改成只剩酸黃瓜，甚至要求套餐全部換成涼拌高麗菜，創意程度非常驚人。
精華 FAQ
文章整理多名速食店員工在網路分享的怪點餐案例，涵蓋麥當勞、星巴克、肯德基、Subway與Raising Cane's等品牌，內容以誇張客製需求為主。
包括麥當勞咖啡加15份奶精和15份糖，以及星巴克的卡布奇諾不加濃縮咖啡，還要加10份香草糖漿、用半奶油打發，最後甚至用湯匙吃。
有顧客點肯德基大杯肉汁配吸管直接喝，也有人把雙層起司漢堡改成只剩酸黃瓜，甚至要求套餐全部換成涼拌高麗菜，創意程度非常驚人。
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