我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

卡布奇諾不加濃縮咖啡？速食店員工7個「最匪夷所思的客製」

王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路

卡布奇諾不加濃縮咖啡？速食店員工7個「最匪夷所思的客製」

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名男子走過肯德基上海餐廳。(路透)
一名男子走過肯德基上海餐廳。(路透)

速食店講求快速方便，但有些顧客的點餐方式，讓店員至今難忘。The Takeout整理了速食店員工在網路分享的「最狂點餐要求」，從咖啡加15份奶精、15份糖，到肯德基只買一大杯肉汁直接用吸管喝，千奇百怪的組合令人哭笑不得。

以下為其中7個令人印象深刻的案例：

一杯咖啡加15份奶精、15份糖

全球麥當勞每天售出約800萬杯咖啡，如此龐大的銷售量，顧客群裡難免會出一兩個古怪的咖啡訂單。

一名曾在麥當勞工作的網友在Reddit透露，曾遇過一名約50多歲的女性常客，她喜歡點中杯咖啡，卻要求加入15份奶精和15份糖。由於店內的糖罐是按壓式設計，15次大約就是半盒、約半杯糖。

賓州顧客在麥當勞取餐。(美聯社)
賓州顧客在麥當勞取餐。(美聯社)

沒有濃縮咖啡的「卡布奇諾」

卡布奇諾咖啡的標配就是濃縮咖啡加牛奶，不過一名星巴克員工表示，遇過常客點「不加濃縮咖啡」的卡布奇諾，卻要求加入10份香草糖漿、以半奶油製作並完全打發，最後甚至拿湯匙吃。

肯德基大杯肉汁配吸管

一名前肯德基員工透露，曾有顧客在得來速點「1大杯肉汁和1根吸管」，拿到後直接把吸管插進肉汁杯，一邊開車一邊喝掉。

雙層起司漢堡只要酸黃瓜

一名麥當勞顧客點了雙層起司漢堡，卻要求不要洋蔥、番茄醬、芥末、起司、麵包和牛肉排，再「額外」增加酸黃瓜，最後得到的其實就是一堆酸黃瓜。這份麥當勞客製訂單後來在網路上迅速走紅。

三明治加巧克力餅乾

一名Subway員工回憶，有顧客點了「義大利經典堡」三明治，加入義大利辣香腸、莎樂美腸、火腿、起司、美乃滋、生菜、番茄和香蕉椒，接著要求放一塊巧克力碎片餅乾，最後再淋上甜洋蔥醬。這名網友痛罵客人「喪心病狂。」

倫敦一名男子走過賽百味三明治店。(路透)
倫敦一名男子走過賽百味三明治店。(路透)

套餐全部換成高麗菜

Raising Cane's有1款Caniac Combo套餐，包括6根雞柳、皺褶薯條、德州吐司、涼拌高麗菜、大杯飲料和2份醬汁。一名顧客卻要求把套餐裡所有東西都換成涼拌高麗菜。

一名員工說，最後顧客拿到「大約10杯涼拌高麗菜和1杯檸檬水」，讓員工難以置信。

厚鬆餅堡加塔塔醬

一名麥當勞員工表示，有顧客一次點兩個厚鬆餅堡，要求加入奶油和塔塔醬。

塔塔醬通常搭配炸魚等海鮮料理，卻被加進以楓糖煎餅、香腸、雞蛋和起司組成的甜鹹早餐三明治，讓店員直呼難以理解。

精華 FAQ

  • 文章整理多名速食店員工在網路分享的怪點餐案例，涵蓋麥當勞、星巴克、肯德基、Subway與Raising Cane's等品牌，內容以誇張客製需求為主。

  • 包括麥當勞咖啡加15份奶精和15份糖，以及星巴克的卡布奇諾不加濃縮咖啡，還要加10份香草糖漿、用半奶油打發，最後甚至用湯匙吃。

  • 有顧客點肯德基大杯肉汁配吸管直接喝，也有人把雙層起司漢堡改成只剩酸黃瓜，甚至要求套餐全部換成涼拌高麗菜，創意程度非常驚人。

咖啡 肯德基 麥當勞

上一則

FENDI 迎接品牌新篇章

下一則

整理包／中國流行音樂之父劉歡 經典創作永流傳

延伸閱讀

秋天的滋味…6連鎖店11款新飲料值得一嘗

秋天的滋味…6連鎖店11款新飲料值得一嘗
9個咖啡原則喝起來更健康 淺焙、濾紙、冷萃都有差

9個咖啡原則喝起來更健康 淺焙、濾紙、冷萃都有差
這家連鎖餐廳早餐完勝麥當勞、福來雞 僅在3州有分店

這家連鎖餐廳早餐完勝麥當勞、福來雞 僅在3州有分店
誓奪炸雞界寶座 肯德基德州店供應早餐 還要賣珍珠奶茶、泡菜

誓奪炸雞界寶座 肯德基德州店供應早餐 還要賣珍珠奶茶、泡菜

熱門新聞

網友測評四款鳳梨酥口味。鳳梨酥示意圖，非新聞事件圖。(聯合報系資料照)

4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝

2026-09-27 19:55
美國遊客在國外旅遊時常說話很大聲成為TikTok近日熱議話題，不少人抱怨美國遊客的這個習慣令人感到困擾。巴黎遊客示意圖，非新聞當事者。(路透)

美國人一項習慣 到國外變成討人厭的遊客行為

2026-09-23 20:25
日本11月1日起消費稅退稅制度改制，改為「先付後退」模式，圖為日本街頭。(路透)

日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退

2026-09-26 13:12
有三生肖在中秋節喜獲小確幸，無論是工作獎金、投資回饋，或彩券手氣，都是生活中的難得驚喜。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Gustavo Fring ）

中秋節財神眷顧3生肖 鼠無心插柳也有意外收穫

2026-09-24 22:25
好市多托特包延續品牌一貫的簡潔設計，以淺色帆布搭配好市多標誌，主打日常購物、外出收納等實用用途。好市多示意圖。(路透)

跟風Trader Joe's？好市多一大一小帆布袋8.99元 配色意外掀論戰

2026-09-25 20:02
中國家主席習近平夫人彭麗媛，24日在華盛頓同美國總統川普夫人梅蘭妮亞參觀國立亞洲藝術博物館。 （新華社）

與梅蘭妮亞同框 彭麗媛盤髮穿高跟鞋 3套造型秀「小心思」

2026-09-25 00:25

超人氣

更多 >
王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路

王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路
紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管
紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母
蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功
那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查

那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查