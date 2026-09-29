卡布奇諾不加濃縮咖啡？速食店員工7個「最匪夷所思的客製」

一名男子走過肯德基上海餐廳。(路透)

速食店講求快速方便，但有些顧客的點餐方式，讓店員至今難忘。The Takeout整理了速食店員工在網路分享的「最狂點餐要求」，從咖啡 加15份奶精、15份糖，到肯德基 只買一大杯肉汁直接用吸管喝，千奇百怪的組合令人哭笑不得。

以下為其中7個令人印象深刻的案例：

一杯咖啡加15份奶精、15份糖

全球麥當勞 每天售出約800萬杯咖啡，如此龐大的銷售量，顧客群裡難免會出一兩個古怪的咖啡訂單。

一名曾在麥當勞工作的網友在Reddit透露，曾遇過一名約50多歲的女性常客，她喜歡點中杯咖啡，卻要求加入15份奶精和15份糖。由於店內的糖罐是按壓式設計，15次大約就是半盒、約半杯糖。

賓州顧客在麥當勞取餐。(美聯社)

沒有濃縮咖啡的「卡布奇諾」

卡布奇諾咖啡的標配就是濃縮咖啡加牛奶，不過一名星巴克員工表示，遇過常客點「不加濃縮咖啡」的卡布奇諾，卻要求加入10份香草糖漿、以半奶油製作並完全打發，最後甚至拿湯匙吃。

肯德基大杯肉汁配吸管

一名前肯德基員工透露，曾有顧客在得來速點「1大杯肉汁和1根吸管」，拿到後直接把吸管插進肉汁杯，一邊開車一邊喝掉。

雙層起司漢堡只要酸黃瓜

一名麥當勞顧客點了雙層起司漢堡，卻要求不要洋蔥、番茄醬、芥末、起司、麵包和牛肉排，再「額外」增加酸黃瓜，最後得到的其實就是一堆酸黃瓜。這份麥當勞客製訂單後來在網路上迅速走紅。

三明治加巧克力餅乾

一名Subway員工回憶，有顧客點了「義大利經典堡」三明治，加入義大利辣香腸、莎樂美腸、火腿、起司、美乃滋、生菜、番茄和香蕉椒，接著要求放一塊巧克力碎片餅乾，最後再淋上甜洋蔥醬。這名網友痛罵客人「喪心病狂。」

倫敦一名男子走過賽百味三明治店。(路透)

套餐全部換成高麗菜

Raising Cane's有1款Caniac Combo套餐，包括6根雞柳、皺褶薯條、德州吐司、涼拌高麗菜、大杯飲料和2份醬汁。一名顧客卻要求把套餐裡所有東西都換成涼拌高麗菜。

一名員工說，最後顧客拿到「大約10杯涼拌高麗菜和1杯檸檬水」，讓員工難以置信。

厚鬆餅堡加塔塔醬

一名麥當勞員工表示，有顧客一次點兩個厚鬆餅堡，要求加入奶油和塔塔醬。

塔塔醬通常搭配炸魚等海鮮料理，卻被加進以楓糖煎餅、香腸、雞蛋和起司組成的甜鹹早餐三明治，讓店員直呼難以理解。