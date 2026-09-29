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張國榮70冥壽 塵封20年遺作曝光

香港新聞組／即時報導
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張國榮70冥壽塵封遺作《愛情小孩》曝光，封面採用哥哥親選菲林照；圖為 《愛情小孩...
張國榮70冥壽塵封遺作《愛情小孩》曝光，封面採用哥哥親選菲林照；圖為 《愛情小孩》3吋CD cover。（取材自公關公司）

香港傳奇巨星張國榮（哥哥）今年9月迎來70歲冥壽，為紀念這個別具意義的時刻，昔日與他合作無間的音樂監製梁榮駿（Alvin）親自操刀，重製張國榮於20多年前錄製、從未正式發行的國語遺作《愛情小孩》，讓張國榮珍貴的原聲再次與樂迷見面。

綜合媒體報導，《愛情小孩》原為張國榮經典作品《春夏秋冬》的國語版本，歌曲以「小孩」作為比喻，描寫人在感情中的純真、脆弱與不安，流露對愛情及陪伴的渴望。梁榮駿透露，歌曲當年未正式推出，主要是認為原版編曲未達理想標準。多年後重新審視作品，再次被張國榮的歌聲打動，遂決定重新製作，趁其70歲冥壽讓這首塵封多年的作品正式面世。

為保留張國榮聲音及作品的質感，製作團隊特別遠赴歐洲及澳洲，邀請捷克布拉格管弦樂團以真樂器為歌曲伴奏，並由義大利音樂人負責編曲，最後在澳洲完成混音。

梁榮駿表示，製作過程花費不少心思，希望讓管弦樂團隨張國榮歌聲的情感起伏同步演奏，營造如同歌手親臨現場、與樂團即時呼應的效果。

此次發行除收錄張國榮原唱的《愛情小孩》，亦加入香港鋼琴家Ted Lo演奏的純鋼琴版本《春夏秋冬 Rhythm of Life》，以另一種音樂形式延續作品生命。

視覺設計方面，唱片封面採用張國榮生前親自挑選並認可的經典菲林照片，海報及裝幀則由曾為張國榮設計唱片的設計師Kenneth To負責，延續張國榮作品一貫的美學風格。

梁榮駿回憶，他與張國榮結緣於《Virgin Snow》，其後獲邀擔任《側面》大碟監製，兩人逐漸建立長期合作關係。他表示，希望透過今次重新製作，讓樂迷在張國榮70歲冥壽之際，再次聽到他熟悉的歌聲，也讓塵封多年的作品重新進入大眾視野。

精華 FAQ

  • 這次曝光的是張國榮20多年前錄製、從未正式發行的國語作品《愛情小孩》，它是《春夏秋冬》的國語版本，趁其70歲冥壽重新面世。

  • 梁榮駿表示，當年未正式推出的主因是原版編曲未達理想標準。多年後他重新聆聽張國榮的歌聲，再次被打動，才決定重製發行。

  • 製作團隊遠赴歐洲及澳洲合作，由布拉格管弦樂團以真樂器伴奏，義大利音樂人編曲、澳洲完成混音；封面與裝幀則延續張國榮經典視覺風格。

香港 張國榮

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