北美廚房「必備五電器」 華人稱日常生活都靠它們
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美國生活步調緊湊，不少家庭既要上班、照顧孩子，又得處理三餐與家務，各式能預約、定時及自動烹調的廚房家電，因而成為提高效率的重要幫手。近日一名居美華人「文波的咖啡」在小紅書分享自家「北美廚房五件套」，包括電壓力鍋、電蒸鍋、咖啡機、豆漿機及氣炸鍋。雖然五台機器擺上檯面略顯擁擠，卻也讓一家人的飲食安排變得井然有序，引發網友交流各自的必備家電。
「文波的咖啡」表示，早餐的粥及晚餐肉類可預先交給電壓力鍋；包子、雞蛋羹和番薯由蒸鍋負責；手沖咖啡則透過咖啡機完成。想喝豆漿或五穀雜糧糊時使用豆漿機，炸雞、丸子及烤三明治則交由氣炸鍋處理。對每天忙於工作、育兒及家務的人來說，能少看一會兒火、少操作幾次，都是實際減輕負擔，堪稱「人可以忙，飯不能耽誤」。
貼文曝光後，不少北美網友把Instant Pot電壓力鍋和氣炸鍋列為廚房核心家電，認為前者除高壓燉煮，還能煮飯、慢燉及收汁，一台就能兼顧多項工作。有人甚至準備三個Instant Pot，小鍋煮飯、兩個大鍋同時燉菜，下班回家只需收汁及炒青菜；另有網友分享Ninja多功能鍋已使用五年，至今仍幾乎天天開機。
不過，家電是否實用仍視飲食習慣及空間而定。有網友認為Instant Pot可整合多項功能，沒必要擺滿機器，也有人建議以蒸烤一體機取代獨立蒸鍋，騰出更多檯面空間。咖啡愛好者則針對不同機型的操作效率展開討論，顯示「方便」之外，清潔難度、使用頻率與收納空間也是選購重點。
電飯鍋是否能被取代同樣引起爭論。部分網友認為壓力鍋煮飯容易黏底，清洗麻煩，口感仍不如專用電飯鍋；「文波的咖啡」也坦言，高壓鍋煮稀飯很好喝，但白飯還是電飯鍋更合適。
文中列出的5件套包括電壓力鍋、電蒸鍋、咖啡機、豆漿機與氣炸鍋，分別用來處理粥品、蒸食、咖啡、豆漿和炸烤料理，幫助家庭更有效率地安排三餐。 因為美國生活步調快，許多家庭同時要上班、育兒和做家務，這些可預約、定時與自動烹調的家電，能減少盯火與操作次數，讓備餐更省時省力。 不少人認為Instant Pot和氣炸鍋已足夠核心；也有人主張機器太多會占空間，蒸烤一體機更省檯面。另有討論集中在清潔難度、使用頻率與電飯鍋是否可被取代。
精華 FAQ
文中列出的5件套包括電壓力鍋、電蒸鍋、咖啡機、豆漿機與氣炸鍋，分別用來處理粥品、蒸食、咖啡、豆漿和炸烤料理，幫助家庭更有效率地安排三餐。
因為美國生活步調快，許多家庭同時要上班、育兒和做家務，這些可預約、定時與自動烹調的家電，能減少盯火與操作次數，讓備餐更省時省力。
不少人認為Instant Pot和氣炸鍋已足夠核心；也有人主張機器太多會占空間，蒸烤一體機更省檯面。另有討論集中在清潔難度、使用頻率與電飯鍋是否可被取代。
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