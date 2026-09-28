北美廚房「必備五電器」 華人稱日常生活都靠它們

美國生活步調緊湊，不少家庭既要上班、照顧孩子，又得處理三餐與家務，各式能預約、定時及自動烹調的廚房家電，因而成為提高效率的重要幫手。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@_e C_y ）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 華人在北美以五件廚房電器提升日常備餐效率。

華人在北美以五件廚房電器提升日常備餐效率。 重點二： 電壓力鍋、蒸鍋與氣炸鍋各司其職分工明確。

電壓力鍋、蒸鍋與氣炸鍋各司其職分工明確。 重點三：網友熱議實用性、清潔難度與檯面收納空間。

美國生活步調緊湊，不少家庭既要上班、照顧孩子，又得處理三餐與家務，各式能預約、定時及自動烹調的廚房家電，因而成為提高效率的重要幫手。近日一名居美華人 「文波的咖啡」在小紅書 分享自家「北美廚房五件套」，包括電壓力鍋、電蒸鍋、咖啡機、豆漿機及氣炸鍋。雖然五台機器擺上檯面略顯擁擠，卻也讓一家人的飲食安排變得井然有序，引發網友交流各自的必備家電。

「文波的咖啡」表示，早餐的粥及晚餐肉類可預先交給電壓力鍋；包子、雞蛋 羹和番薯由蒸鍋負責；手沖咖啡則透過咖啡機完成。想喝豆漿或五穀雜糧糊時使用豆漿機，炸雞、丸子及烤三明治則交由氣炸鍋處理。對每天忙於工作、育兒及家務的人來說，能少看一會兒火、少操作幾次，都是實際減輕負擔，堪稱「人可以忙，飯不能耽誤」。

貼文曝光後，不少北美網友把Instant Pot電壓力鍋和氣炸鍋列為廚房核心家電，認為前者除高壓燉煮，還能煮飯、慢燉及收汁，一台就能兼顧多項工作。有人甚至準備三個Instant Pot，小鍋煮飯、兩個大鍋同時燉菜，下班回家只需收汁及炒青菜；另有網友分享Ninja多功能鍋已使用五年，至今仍幾乎天天開機。

不過，家電是否實用仍視飲食習慣及空間而定。有網友認為Instant Pot可整合多項功能，沒必要擺滿機器，也有人建議以蒸烤一體機取代獨立蒸鍋，騰出更多檯面空間。咖啡愛好者則針對不同機型的操作效率展開討論，顯示「方便」之外，清潔難度、使用頻率與收納空間也是選購重點。

電飯鍋是否能被取代同樣引起爭論。部分網友認為壓力鍋煮飯容易黏底，清洗麻煩，口感仍不如專用電飯鍋；「文波的咖啡」也坦言，高壓鍋煮稀飯很好喝，但白飯還是電飯鍋更合適。