兩口之家也很好買 好市多忠實顧客常囤的十項商品

好市多的忠實顧客表示，家裡雖然只有兩個人，但她仍會到好市多大量購買特定商品如雞蛋、洗碗精和白麵包等商品。示意圖，與本新聞無關。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 即使只有2人家庭，作者仍靠好市多大量採購省錢。

即使只有2人家庭，作者仍靠好市多大量採購省錢。 重點二： 科克蘭衛生紙、雞蛋與洗衣精是她最常回購用品。

科克蘭衛生紙、雞蛋與洗衣精是她最常回購用品。 重點三：她也會買雞塊、飲料與高蛋白食品等新奇商品。

商品份量大是好市多 （Costco ）的特色之一，商業內幕（Business Insider）特約撰稿人卡普蘭（Rebecca Kaplan）說，她家雖然只有兩個人，但大量採購能省錢，再加上她從小就是好市多的常客，因此她仍會去好市多購買她兩口之家的生活用品，她在商業內幕的報導分享自己每次去好市多必買的10項商品，文中提到的價格可能因地點而異。

卡普蘭說，科克蘭 衛生紙是必買商品，她家附近超市的衛生紙賣很貴，但好市多的衛生紙物美價廉，他們家兩個人的腸胃都不好，對衛生紙很挑剔，她認為科克蘭衛生紙可以媲美倍舒柔（Angel Soft），她最近一次去好市多時花了25元買了30捲科克蘭衛生紙。

卡普蘭說，好市多的蛋非常划算，2025年初當一打蛋的平均價格飆至6.23元的歷史新高時，她開始到好市多找更經濟實惠的選擇，現在她常買售價4.83元的24顆裝雞蛋。

卡普蘭說她常囤洗衣精，那裡有各種牌子的洗衣精，也有她喜歡的適合敏感性肌膚使用的產品。

洗碗精也很划算，卡普蘭說她也會囤一些洗碗精，通常有液體和凝珠兩種形式，她最近買了Cascade Complete洗碗凝珠，當時正在促銷，只要14元。

卡普蘭說，她的丈夫很喜歡科克蘭的罐裝鮪魚，他說科克蘭的鮪魚罐頭比其他牌的都好吃。

每次去好市多，卡普蘭說她的購物車總會有一份雞塊，她是很挑嘴的人，但一周要吃好幾次雞塊，她喜歡買Dino Buddies的雞塊，用烤箱烤後做為飯或義大利麵的配菜一起吃。

卡普蘭說，她喜歡找新奇和季節性商品，她最近一次去好市多買了靈感來自Reese's的One蛋白棒，因為她先生想盡可能的攝取很多蛋白質且很愛Reese's。

白麵包是卡普蘭很喜歡大量購買的商品，她說她幾乎午餐天天吃花生醬三明治，所以麵包消耗得很快，好市多販售琣伯莉（Pepperidge Farm）白麵包，兩包一組賣6.37元，這是其他超市一包的價錢。

卡普蘭也會尋找好喝的飲料，她先生通常會買開特力（Gatorade），在健身、打壘球和練習柔術後補充電解質，而她則是買了Starburst風味的Sparkling Ice氣泡水。

卡普蘭說，Brami高蛋白義大利麵很好吃，那是他們吃過最好吃的蛋白義大利麵，吃起來和一般義大利麵很像。