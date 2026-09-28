兩口之家也很好買 好市多忠實顧客常囤的十項商品
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商品份量大是好市多（Costco）的特色之一，商業內幕（Business Insider）特約撰稿人卡普蘭（Rebecca Kaplan）說，她家雖然只有兩個人，但大量採購能省錢，再加上她從小就是好市多的常客，因此她仍會去好市多購買她兩口之家的生活用品，她在商業內幕的報導分享自己每次去好市多必買的10項商品，文中提到的價格可能因地點而異。
卡普蘭說，科克蘭衛生紙是必買商品，她家附近超市的衛生紙賣很貴，但好市多的衛生紙物美價廉，他們家兩個人的腸胃都不好，對衛生紙很挑剔，她認為科克蘭衛生紙可以媲美倍舒柔（Angel Soft），她最近一次去好市多時花了25元買了30捲科克蘭衛生紙。
卡普蘭說，好市多的蛋非常划算，2025年初當一打蛋的平均價格飆至6.23元的歷史新高時，她開始到好市多找更經濟實惠的選擇，現在她常買售價4.83元的24顆裝雞蛋。
卡普蘭說她常囤洗衣精，那裡有各種牌子的洗衣精，也有她喜歡的適合敏感性肌膚使用的產品。
洗碗精也很划算，卡普蘭說她也會囤一些洗碗精，通常有液體和凝珠兩種形式，她最近買了Cascade Complete洗碗凝珠，當時正在促銷，只要14元。
卡普蘭說，她的丈夫很喜歡科克蘭的罐裝鮪魚，他說科克蘭的鮪魚罐頭比其他牌的都好吃。
每次去好市多，卡普蘭說她的購物車總會有一份雞塊，她是很挑嘴的人，但一周要吃好幾次雞塊，她喜歡買Dino Buddies的雞塊，用烤箱烤後做為飯或義大利麵的配菜一起吃。
卡普蘭說，她喜歡找新奇和季節性商品，她最近一次去好市多買了靈感來自Reese's的One蛋白棒，因為她先生想盡可能的攝取很多蛋白質且很愛Reese's。
白麵包是卡普蘭很喜歡大量購買的商品，她說她幾乎午餐天天吃花生醬三明治，所以麵包消耗得很快，好市多販售琣伯莉（Pepperidge Farm）白麵包，兩包一組賣6.37元，這是其他超市一包的價錢。
卡普蘭也會尋找好喝的飲料，她先生通常會買開特力（Gatorade），在健身、打壘球和練習柔術後補充電解質，而她則是買了Starburst風味的Sparkling Ice氣泡水。
卡普蘭說，Brami高蛋白義大利麵很好吃，那是他們吃過最好吃的蛋白義大利麵，吃起來和一般義大利麵很像。
作者認為大量採購能省下不少開銷，加上她從小就是好市多常客，因此即使家中只有2人，仍會固定去買生活用品與食材。 她最常囤的民生用品包括科克蘭衛生紙、雞蛋、洗衣精與洗碗精；其中衛生紙和雞蛋都被她視為物美價廉的代表商品。 她也常買雞塊、罐裝鮪魚、白麵包、Sparkling Ice氣泡水，以及Brami高蛋白義大利麵，並會挑選具新奇或季節性的商品。
精華 FAQ
作者認為大量採購能省下不少開銷，加上她從小就是好市多常客，因此即使家中只有2人，仍會固定去買生活用品與食材。
她最常囤的民生用品包括科克蘭衛生紙、雞蛋、洗衣精與洗碗精；其中衛生紙和雞蛋都被她視為物美價廉的代表商品。
她也常買雞塊、罐裝鮪魚、白麵包、Sparkling Ice氣泡水，以及Brami高蛋白義大利麵，並會挑選具新奇或季節性的商品。
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