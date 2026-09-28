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周四天赦日拜天公、煮錢水 命理師揭真正開運關鍵：做錯恐白忙

記者賴香珊／南投即時報導
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10月1日（四）是天赦日，命理師柯柏成建議當天上午可到供奉玉皇上帝的天公廟參拜。...
10月1日（四）是天赦日，命理師柯柏成建議當天上午可到供奉玉皇上帝的天公廟參拜。（聯合報系資料照）

10月1日（四）是天赦日，命理師柯柏成說，多數人知道天赦日要懺悔改過，甚至煮錢水開運，但天赦開運並非煮鍋錢水，坐著等錢就會自己來，更重要的是，錢要流動、承諾要兌現、錯誤要修正，人願意行動，運才會開始轉，否則恐白忙。

柯柏成指出，本周四（1日）為農曆八月廿一，是今年第5個，也是倒數第2個天赦日，且當天為戊申日，天赦日的條件對應四季為「春戊寅、夏甲午、秋戊申、冬甲子」，所以這也是今年唯一的秋季天赦日。

多數人都知道天赦，是上天給人一次重新整理、改過自新的機會，建議當天上午可到供奉玉皇上帝的天公廟參拜；若不便出門也可在家中陽台或窗邊，準備3杯清水或清茶、3或5樣水果，向上天誠心稟告。祈求時，記得先懺悔，再說願望。

他進一步表示，天赦日祈求招財開運，可以使用「168枚硬幣煮錢水」，168取的是「一路發」的諧音，務必要注意是168「枚」硬幣，不是168元，硬幣面額不必相同，也能放入不同國家的硬幣，象徵四方來財。

民眾可將168枚硬幣用清水洗淨，放進專用鍋中，注入清水淹過硬幣，再開火將水煮滾，水開始沸騰時，象徵把停滯的財氣煮活，讓金流重新轉動。煮水時可打開廚房與室內的門，讓水蒸氣自然散入家中，關火冷卻後，擦乾硬幣收進聚寶盆或乾淨的容器，放在財位，乾淨明亮又不經常走動的位置，煮過硬幣的水可澆花。

但他也提到，只是把硬幣丟進鍋裡煮就能發財嗎？當然沒這麼簡單。別忘了把前次天赦日留下的銅板捐出去，讓善正向循環，接著整理帳單、取消沒使用的訂閱、存入第一筆儲蓄、聯絡一位客戶，或把拖很久的企畫完成送出，才是真正的開運。

柯柏成強調，開運從不是煮完一鍋水，坐著等錢自己來，真正提醒的是，錢要流動、承諾要兌現、錯誤要修正，人願意行動，運才會開始轉。另天赦日當天茹素、不殺生、不爭吵、不說傷人的話，也能捐款、助人、供養三寶，為自己種下福田。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

精華 FAQ

  • 這天是農曆8月21日，也是今年第5個、倒數第2個天赦日，且屬於秋季戊申日。命理說法中，天赦日配合季節有特定干支條件，因此這一天也是今年唯一的秋季天赦日。

  • 可在上午前往供奉玉皇上帝的天公廟參拜；若不便出門，也能在家中陽台或窗邊準備3杯清水或清茶、3或5樣水果，誠心向上天稟告，且要先懺悔再說願望。

  • 因為真正的開運不只是把168枚硬幣煮成錢水，而是要讓錢流動、承諾兌現、錯誤修正，例如捐出舊銅板、整理帳單、取消訂閱、存第一筆錢或完成拖延企畫，行動才會帶動運勢。

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