懶人包／康乃爾大學性侵案 7男凌虐1女7小時 寫作文就沒事？

一名女子走過康乃爾大學校園一隅。 (美聯社)

一名曾就讀常春藤名校康乃爾大學(Cornell University)的20歲女學生控訴，2024年10月其在校內「Chi Phi兄弟會」派對上遭下藥性侵。在她近日提出的訴狀中，除控告該兄弟會七名男學生涉案，亦指控校方縱容加害人、未依規懲處。

案件細節曝光後，引起輿論譁然，涉案的七名男學生的長相與姓名在網路上流傳，並被稱為「Cornell 7」。

凌虐7小時：他們灌酒、逼吸毒 還在群組呼朋引伴

受害女學生當晚與其中一名被告相約前往兄弟會所碰面。(圖/AI生成)

根據「紐約郵報」報導，受害女學生當晚與其中一名被告相約前往兄弟會所碰面。在聚會中，她遭被告勸誘首度吸食K他命，同時使用了大麻與飲用高濃度蘭姆酒。

其後，多名被告對她進行未經同意的性行為，包括口交與陰道性交，過程中一人離開、另一人隨即接替。

凌晨1時42分左右，一名被告在Snapchat群組中發訊息，內容包含「校友會所有免費○○（free p***y）可用」、「你走進去就可以直接『掏出來』」等語句，邀更多成員前來施暴，隨即陸續有人回應附和。

訴狀指控，之後有兄弟會成員將K他命粉末灑滿女學生全身並吸食，其中一人甚至將粉末倒在自己生殖器上，命令她就地吸食，她因遭下藥而無力反抗，整起攻擊持續至清晨5時45分才結束。

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康乃爾大學「Chi Phi兄弟會」會館外觀。 (美聯社)

康乃爾校方處理與官司進度

涉案的七名學生中，有兩名遭退學處分，其餘五名僅被要求參加工作坊及撰寫反省報告／作文。(圖/AI生成)

案發約一周後，受害者將事件通報校警與伊薩卡（Ithaca）警方，校方隨即將整個兄弟會與七名被告暫時停權。校方當時發表聲明稱，相關指控內容「令人髮指、絕不容於校園社群」。

但根據受害者訴狀，校方事後曾提供被告「以書面反省報告減輕處分」的選項。

經過校內聽證會後，涉案的七名學生中，有兩名遭退學處分，其餘五名僅被要求參加工作坊及撰寫反省報告／作文。

官司進度

2024年11月，受害者向康乃爾大學校園警察及伊薩卡當地警方正式報案。但警方完成刑事調查後，檢方因舉證門檻過高（包含受害者受酒精與毒品影響導致記憶碎片化、現場缺乏非兄弟會成員的第三方證人等），最終未對任何嫌疑人提出刑事公訴。

2026年9月16日，受害女學生向紐約州曼哈頓最高法院提交了一份長達101頁的民事訴狀。指控涉案七人性侵，並指控康乃爾大學涉嫌監管失職，明知該兄弟會內部長期存在毒品濫用與風險卻未採取保護措施，且校內懲處機制過於寬鬆。

9月28日，湯普金斯郡（Tompkins County）地方檢察官范豪頓（Matthew Van Houten）表示，檢方正考慮是否針對這起事件提出刑事指控，但他指出，民事訴狀中的指控與這名女子兩年前向警方提供的證詞「截然不同」，但他也坦承當時並未「獨立調查」這些指控，僅倚賴校警調查。

受害者的委任律師吉夫拉（Thomas P. Giuffra）則批評，檢警從未對他的當事人進行後續聯繫。

校方回應

面對這些指控，康乃爾大學回應表示，校方已透過民事權利辦公室及學生行為標準辦公室完成調查與裁決，且已無限期暫停Chi Phi兄弟會在校園內的活動資格。

校方稱，因聯邦隱私法（FERPA）限制，無法公開個別學生的具體懲處細節，並強調已成立性侵防範特別工作小組以改革相關機制，同時會在後續的法庭程序中進行正式回應。

檢方在2026年9月28日宣布考慮重啟調查時，康乃爾大學表示，支持重新展開調查的決定，並重申校內的Chi Phi兄弟會分會已於2024年關閉，目前仍被禁止在校園內活動。

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輿論公憤 政治人物與名人發聲

英國女星佛蘿倫絲普伊對康乃爾大學性侵案發聲。圖為她25日在倫敦出席影集「East of Eden」特映會。 (路透)

英國女星佛蘿倫絲普伊

英國演員佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）在Instagram發文表示：「我感到憤怒，因為學校為了害怕男孩們的未來被毀掉，而保護他們。」她反問：「那麼，那些女孩之後必須承受的人生呢？只因為他的名聲比她的真相更加珍貴？」

普伊表示，男性應該與女性一樣對事件感到「震驚和噁心」，並由男性帶頭展開討論。「任何知道或聽說這件事的人，都應該受到嚴肅質疑。若知道樓上即將發生如此暴力的折磨，卻什麼都不做，那是令人作嘔、懦弱又冷酷的行為。」

普伊的貼文一度遭Instagram下架，後來她又重新張貼。

南韓男團Super Junior成員始源

由於七名涉案男學生中，有一名為韓國留學生，消息傳回南韓後引發議論，崔始源因此在社群平台上轉發該事件，希望讓更多人關注這起醜聞。

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美國演員喬許蓋德

美國演員喬許蓋德（Josh Gad）在Instagram上寫道，「當我們開始樹立一個先例，允許我們的女孩和婦女遭到殘忍性侵，而由此產生的懲戒措施是繳交一份解釋為什麼殘忍侵犯無辜女孩是錯誤的『論文』，我們他媽的已經瘋了。」

美國聯邦眾議員歐凱秀

歐凱秀（Alexandria Ocasio-Cortez）表示，此案是康乃爾大學等頂尖精英機構內部長期存在的「強姦文化（Culture of Rape）」與道德腐敗的展現。

她指出受害女學生被迫放棄並失去了學業；相反地，涉案的男子卻受到體制與機構的保護，甚至以獲取藤校學位作為「獎勵」，這種現象絕不能再發生。

她稱，全美必須進行大量的制度性改革，以徹底終結高等學府內部保護性侵與強姦文化的陋習。

輕放「前程似錦的少年」 誰來救「前程似錦的少女」？

康乃爾大學兄弟會這起性侵案，也再次引發輿論對於整個社會體制縱容男性性犯罪的怒火。僅在過去10年，就有至少五起類似案件發生。

最具代表性的案件，是發生於2015年1月，當時史丹福大學游泳校隊一年級男學生Brock Allen Turner在一場兄弟會舉辦的派對上，性侵同樣參加派對的女子，被路過的兩名研究生發現制止。

2016年3月，陪審團判定Turner三項重罪成立，包括意圖強制性交酒醉或昏迷者，以及以異物侵入酒醉或昏迷者身體。依法最高可判14年，檢方求刑6年。

但2016年6月，法官Aaron Persky宣判Turner刑度為6個月郡監獄、3年緩刑，並終身登記為性犯罪者。Turner後來因表現良好，僅服刑約3個月就在同年9月出獄。當時，Persky認為Turner年輕、無前科，且長期監禁會對他造成「嚴重影響」，同意緩刑。

加害人「美好的未來被毀了」？

此外，Turner的父親甚至在求情信中形容兒子為「20分鐘的行為」付出了「過高代價」，引發大眾強烈反感。當時還有許多媒體在報導該案時，頻繁強調他是「明星游泳選手」、「成績優異的史丹福大學生」等正面形象，並同情他「美好的未來被毀了」。

Persky後來於2018年遭加州選民罷免，成為加州自1932年以來首位被罷免的法官。

加州也在2016年修法，規定性侵失去意識或酒醉者不得判處緩刑，必須入監服刑，同時擴大強制性交罪的定義，不再限於特定形式的侵入。史丹福大學則在事件後禁止大學部派對供應烈酒。

這起案件成為美國討論校園性侵、司法特權與受害者權益的重要里程碑，也為後來的「#MeToo」運動累積了社會能量。

2020年由凱莉墨里根（Carey Mulligan）主演的驚悚復仇電影「花漾女子」（Promising Young Woman）便是以此案的判決爭議為啟發，描述大學校園性侵事件對女性的影響與男性加害人被輕放的反思。