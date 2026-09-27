中秋吃月餅、蛋黃酥要當心 血糖控制不佳恐傷視網膜 醫揭4大警訊

中秋節為吃月餅、蛋黃酥的高峰，振興醫院一般眼科主任許粹剛提醒，若血糖飆升，視網膜恐會進一步病變，而出現視力模糊、視野中心黑影、影像扭曲變形、突然視力下降等症狀。（本報系資料照）

中秋 節為吃月餅、蛋黃酥的高峰，但享受美食時，血糖 也容易飆升，糖尿病 病友應提高警覺，特別是許多糖友，以為視力正常，就代表眼睛沒問題，但其實糖尿病若長期血糖控制不佳，不只會影響腎臟、神經與血管，也可能傷害眼睛視網膜。

振興醫院一般眼科主任許粹剛於院方臉書表示，當視網膜微血管因高血糖變得脆弱，可能出現滲漏、出血或阻塞，進而形成「糖尿病視網膜病變」，嚴重時甚至可能導致視力喪失，且最需要注意的是，糖尿病視網膜病變早期通常沒有明顯症狀。

由於，許多糖尿病患者的視網膜已出現微小出血或病變時，幾乎沒有感覺，但等到視力明顯下降、黃斑部水腫或玻璃體出血時，往往已進入較晚期。許粹剛說，因此，一旦確診糖尿病，即使視力正常，也應依醫師建議定期接受眼科檢查，通常每半年至一年一次。

許粹剛指出，糖尿病視網膜病變風險，除了血糖控制，也和血壓有無獲得良好控制、血脂肪與膽固醇數值情形、腎功能好壞、是否吸菸等因素有關。若血糖突然變化，恐造成視網膜進一步病變，可能出現視力模糊、視野中心黑影、影像扭曲變形、突然視力下降等症狀。

糖尿病視網膜病變治療方式依嚴重程度而不同，包含眼內注射治療、雷射治療，並應搭配血糖控制。許粹剛說，若能早期發現、及早治療，就有機會讓視網膜狀況維持穩定，降低不可逆視力傷害的風險，並提醒，糖尿病不是只有「控糖」，更要定期追蹤眼睛、腎臟、心血管等全身健康狀況。