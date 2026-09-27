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睡眠是大腦「夜間清道夫」 醫揭失智警訊：睡不到6小時、狂打呼要當心

記者廖靜清／即時報導
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長期睡眠不足與發炎、血糖調節變差、心血管與代謝問題都有關係，也會提高罹患失智症的...
長期睡眠不足與發炎、血糖調節變差、心血管與代謝問題都有關係，也會提高罹患失智症的風險。（圖／123RF）

睡得久不代表睡得好，甚至「打呼很大聲」也未必代表睡得熟。台灣臨床失智症學會理事、台北榮總精神部主治醫師蔡佳芬表示，睡眠不只是讓身體休息，更是大腦重要的「夜間清道夫」，睡覺時除了協助清除白天累積的代謝廢物，也進行記憶鞏固。若長期睡眠不足、品質不佳，可能與認知功能下降及失智風險增加有關。

蔡佳芬形容，大腦就像一座每天持續運作的城市，白天活動時會產生許多代謝廢物，到了晚上睡覺後，大腦的清除系統開始積極工作，就像颱風過後，隔天一早街道上的樹枝、落葉已被清潔人員清除。

睡眠還肩負另一項重要工作，就是「鞏固記憶」。蔡佳芬說，白天接收到的新資訊，並非學習當下就能牢牢存在腦中，大腦會在睡眠期間進一步整理、鞏固記憶，因此睡眠與記憶、認知及大腦健康都有密切關係。

一項追蹤近8000人的長期研究顯示，50、60歲時每晚睡眠6小時以下者，相較每晚睡7小時者，日後發生失智症的風險較高。蔡佳芬強調，睡眠與失智是「雙向關係」，睡不好可能增加風險，反過來說，失智症早期的大腦變化也可能造成睡眠障礙。若一個人過去都睡得很好，近期卻突然失眠、日夜顛倒，甚至同時出現記憶力變差，就應考慮接受認知功能評估。

睡眠也不是「睡愈久愈健康」。蔡佳芬指出，評估睡眠至少要看「時間、品質、節律」三件事。睡眠時間過短固然不好，但睡得過久也可能反映其他健康問題。即使躺在床上很久，若始終無法進入足夠的深層睡眠，同樣稱不上好睡眠。

不少人更誤以為「打呼代表睡得很熟」，蔡佳芬提醒，嚴重打呼若合併睡眠期間反覆呼吸中止，有可能是睡眠呼吸中止症，睡眠過程反覆缺氧，即使睡得再久，品質仍不佳。若伴隨白天異常嗜睡、精神不濟等症狀，更應尋求專業評估。

蔡佳芬強調，守護大腦不必等到老年才開始，把睡眠時間、品質及生活節律調整好，包括固定起床時間、增加白天活動量、遵循地中海飲食或麥得飲食，透過日常的鍛鍊或健康飲食，都可以幫助優化大腦。

精華 FAQ

  • 因為睡覺時大腦會清除白天累積的代謝廢物，並在睡眠期間整理與鞏固記憶。這些功能與認知表現、大腦健康密切相關。

  • 研究顯示，50、60歲時若每晚睡眠少於6小時，日後失智症風險較每晚睡7小時的人高。不過睡眠與失智也有雙向關係，失智早期變化同樣可能干擾睡眠。

  • 不一定。嚴重打呼若伴隨睡眠中反覆呼吸中止，可能是睡眠呼吸中止症，會造成反覆缺氧、睡眠品質差。若白天嗜睡、精神不濟，應盡快接受專業評估。

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