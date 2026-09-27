美國流行樂天后泰勒絲每次推出新歌都受萬眾矚目。 (美聯社)

喜歡的歌手發表新專輯、新歌，往往會讓粉絲相當興奮，有些人也會選擇在開車時收聽。不過，一項研究發現，熱門新專輯發行當天，交通事故死亡人數可能增加15%，研究人員推測，問題或許不在於聽音樂本身，而是駕駛為了搜尋、下載或切換新歌而操作手機或車載設備，進而增加分心駕駛的風險。

研究分析熱門專輯 發行日死亡人數增加

根據CNN報導，麻省總醫院布萊根醫院（Mass General Brigham）與哈佛醫學院（Harvard Medical School）的研究團隊，在國際學術期刊「JAMA Network Open」發表一項研究。結果顯示，與流行歌手新專輯發行日前後相比，新專輯發行當天的交通事故死亡人數增加了15%。

根據美國運輸部統計，美國每年有超過3萬5000人死於交通事故，數百萬人受傷。2022年，因分心駕駛造成的交通事故導致3308人死亡。研究團隊指出，很難客觀衡量駕駛員是否分心，因為過去許多研究都依賴駕駛員自我報告或駕駛模擬。不過，先前研究顯示，當流行歌手發行新專輯時，手機整體使用量也會增加，因此人們使用手機收聽新專輯，可能是造成風險增加的原因之一。

泰勒絲、德瑞克都納入研究

為了進一步分析，研究團隊調查2017年至2022年間，Spotify單日播放量最高的10張專輯。研究範圍包括歌手泰勒絲（Taylor Swift）的「午夜」（Midnights）、德瑞克（Drake）的「Certified Lover Boy」、壞痞兔（Bad Bunny）的「Un Verano Sin Ti」，以及哈利·史泰爾斯（Harry Styles）、肯卓克·拉瑪（Kendrick Lamar）、肯伊·威斯特（Kanye West）等人的專輯。

為降低特定日期可能對交通事故發生頻率造成的影響，研究人員比較每張專輯發行前後10天內的交通事故死亡人數。研究團隊也分析駕駛員年齡、飲酒情況、車內乘員人數及車齡，考量較新的車輛可能配備更多防止駕駛分心的安全功能。

發行日平均多18人死亡 年輕駕駛增幅較明顯

研究使用美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）的死亡事故分析報告系統（FARS），該系統彙整美國公共道路上發生的所有致命交通事故，再與Spotify每日音樂串流播放紀錄進行交叉比對。分析結果顯示，專輯發行日平均有139人死於交通事故，比非發行日的平均121人多出約18人。其中，年輕駕駛者的死亡人數增幅比年長駕駛者更為顯著。

值得注意的是，事故率上升主要發生在獨自駕車的駕駛者身上，且清醒駕駛者的事故率增幅比酒後駕駛者更為明顯，也未觀察到事故特別集中於夜間的規律。研究人員因此認為，聚會或為慶祝專輯發行而飲酒，不太可能是主要原因。

未證實直接因果

不過，研究人員也強調，新專輯發行與交通事故死亡人數增加之間，無法證實存在直接因果關係。專輯發行當天可能還有其他因素影響事故發生率，研究也未納入Spotify以外其他音樂平台的使用情況。此外，FARS數據無法顯示駕駛人在事故發生時，是否真的正在使用手機。

這項研究也僅關注致命事故，並未檢視專輯發行對其他造成人員傷亡的交通事故是否造成影響。哈佛醫學院教授、研究合著者Anupam Jena表示，事故增加的確切原因仍無法確定，但期待新音樂、音量過大，或操作手機下載、播放音樂等因素，都可能造成影響。

另一名合著者、哈佛醫學院教授Christopher Worsham則指出，問題可能不在於聽音樂本身，而是在於操作手機或車載資訊娛樂系統的行為，他建議：「開車前選好音樂，並保持播放狀態，直到可以安全更改設定為止。」

雖然研究人員在分析過程中校正了聯邦假日的影響，因為這些假日往往會導致交通事故死亡人數增加，但未參與研究的美國公路安全保險協會（IIHS）資深研究科學家Ian Reagan指出，除了聯邦假日之外，其他可能影響交通事故死亡人數的場合，例如萬聖節，可能沒有被充分納入考量。

聽新歌害命？研究曝熱門專輯發行當天 車禍死亡人數增15%

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