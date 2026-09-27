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Podcast留言區冒出謎樣對話 以為是機器人一查是「他們躲爸媽」

TVBS新聞網／編譯：沈惟中
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NPR的Podcast留言區多了許多奇怪的留言。示意圖。(圖／AI生成)
NPR的Podcast留言區多了許多奇怪的留言。示意圖。(圖／AI生成)

美國公共廣播電台NPR的Spotify Podcast留言區，近期意外成為年輕人聊天的「祕密基地」。工作人員有一日發現留言內容莫名其妙，甚至懷疑是機器人帳號留言，直到一名年輕的Z世代（Gen Z）員工仔細查看後才發現，留言者其實是一群孩子。

NPR員工誤以為是機器人留言

新聞廣播節目「This American Life」主持人葛拉斯（Ira Glass）近日在社群平台談到這起插曲。一名NPR的Podcast製作人發現，Spotify上的節目留言區出現許多與節目內容無關的對話，例如有人留言「啊，好，MH」，有人寫「吉爾伽美什（Gilgamesh）退出了，我哭了」，還有人表示「上周五我和女友分手了」。

由於這些留言看起來莫名其妙，NPR工作人員一度懷疑是機器人帳號，因此向Spotify反映，相關留言也隨後遭刪除。直到Gen Z員工漢娜（Hannah Chin）介入，才揭開留言區背後的真相。

小孩把Podcast留言區當聊天室

漢娜指出：「這些不是機器人，是孩子。」原來，一些年紀太小、無法使用一般社群平台的孩子，會尋找留言數較少的Podcast，在家長與老師不太會注意的地方聊天。

葛拉斯找到其中一名孩子詢問原因，對方表示，他們只是「找留言不多的Podcast」。葛拉斯聽完開玩笑說，自己主持公共廣播節目，聽到這個答案有點受傷，孩子則回了一句「抱歉」。

▲ 影片來源：X＠ThisAmerLife（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

留言區早已成兒童聊天場所

這並非NPR首次發現類似現象。NPR曾在2025年報導，工作人員監看「TED Radio Hour」留言時，發現孩子們湧入數年前的節目，並利用留言串進行與節目無關的對話。

其中一集播出3年後，留言區一度出現約20則留言，內容包括互相稱讚外貌的對話；另一集的留言數則累積至90多則。NPR工作人員推測，部分學生可能因學校封鎖其他平台，或家長禁止使用，因此轉而把Spotify Podcast留言區當成聊天場所。

Podcast留言區冒出謎樣對話　以為是機器人一查是「他們躲爸媽」

TVBS新聞網

精華 FAQ

  • 因為留言內容看起來與節目無關，像是隨機拼湊的句子，例如情緒抒發或零碎對話，讓工作人員懷疑是機器人或異常帳號在大量留言，於是向Spotify反映並刪除相關內容。

  • 一名Gen Z員工仔細查看後發現，留言者不是機器人而是孩子。這些年紀太小、不能使用一般社群平台的學生，會挑留言少的Podcast留言區，躲在家長和老師不易注意的地方聊天。

  • 文中提到這並非首次發生，NPR早在2025年就觀察到類似情況，像TED Radio Hour的數年前節目也被孩子湧入留言，甚至累積到20則、90多則，顯示這類用法並不罕見。

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