現代人愈吃愈胖？專家籲「吃回80年代」 ABCT飲食法找回健康

現代人吃愈來愈多加工食品，追求營養均衡的飲食變得困難；示意圖。(圖/AI生成)

現代飲食選擇愈來愈多，外送、速食及零食隨手可得，但「方便」真的代表吃得更好嗎？美國作家兼電視節目主持人喬蒂．維拉斯奎茲（Jodi Velazquez），因女兒19個月大時罹患第一型糖尿病，親身體會現代飲食對健康的威脅。她提出，不妨把飲食習慣「調回1980年代」，比起現代人隨時吃零食、頻繁外食與攝取大量加工食品，過去以三餐、家常料理及規律活動為主的生活模式，反而有不少值得重新學習之處。

速食店數量暴增 兒童健康堪憂

據紐約郵報報導，喬蒂．維拉斯奎茲（Jodi Velazquez）於新書《Know the Enemy: Preventing Weight Gain, Diabetes & Disease》中，指出美國自1990年代以來，因速食店激增、外食頻繁及高糖高油飲食普及，導致肥胖與糖尿病人口激增。

因為自己的女兒年僅19個月大時就被診斷出第一型糖尿病，讓她不得不開始密切注意每一種食物對血糖造成的影響。在長期觀察飲食、血糖與運動之間的變化後，她注意到現代人的飲食環境與自己成長的年代已經大不相同。

喬蒂指出，1970至1980年代的人較少頻繁吃速食，即使外出用餐，也較常到一般餐廳吃完整的一餐，家庭飲食相對規律。如今情況卻大幅改變，現今美國已有超過2萬5000家速食連鎖店，較1970年成長1000%，僅「麥當勞」自1968年起就從1000間擴張至超過1萬4000間，「星巴克」自1982年以來新開超過1萬家門市。速食、便利商店食品、包裝零食及外送服務唾手可得，許多人也從固定吃早餐、午餐及晚餐，變成一整天不斷「這裡吃一點、那裡吃一點」，份量也愈來愈驚人。她以汽水為例，1950年代常見的汽水份量約為6.5盎司（約192毫升）、85大卡；到了2014年，常見份量已膨脹至20盎司（約591毫升）、250大卡，容量及熱量都接近過去的3倍。

現代食品市場為了爭奪消費者，不斷追求「更新、更好吃、更瘋狂、更大份」，行銷策略也讓人更容易在不知不覺中攝取過多熱量。

「吃回80年代」不是叫你復古 關鍵是這4件事

不過，所謂「吃得像1980年代」並不是要大家真的重現當年的菜單，而是把一些較單純、規律的飲食習慣找回來。喬蒂將這套概念稱為「復古營養（vintage nutrition）」，她建議現代家庭應遵循ABCT原則：A代表Avoid（避免不健康高脂高糖食物）、B為Be active（保持活動）、C為Consistency（飲食一致性）、T為Timing（定時用餐）。

她特別強調「三餐」的重要性，認為現代人食物取得太方便，容易整天不停進食；相較之下，固定用餐並在餐與餐之間保留時間，能減少無意識攝取零食與加工食品的機會。此外，回家自己煮也是重要一環，她建議父母以身作則，讓孩子了解每天吃進什麼，而不是完全依賴外食、速食及高度加工食品。透過親自下廚、與孩子討論食物對身體的影響，有助於培養健康的飲食觀念。

現代人吃得更頻繁、份量更大，同時生活型態卻愈來愈久坐，包括辦公室工作、汽車普及及科技產品，都讓日常活動量下降。喬蒂分享自身經驗，強調需回歸1980年代的「懷舊營養學」，鼓勵家庭自主烹飪、維持定時三餐與健康飲食習慣，以對抗現今飲食亂象。

現代人越吃越胖？專家籲「吃回80年代」 ABCT飲食法找回健康

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