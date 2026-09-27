郵輪高級艙也不一定乾淨 專家揭「最髒設施」
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很多人喜歡搭郵輪，對於注重健康和衛生的人來說會很在意郵輪哪些地方比較髒，專家說，郵輪上最糟糕的地方之一是熱水浴池，因為每天有許多人進出，有些人甚至沒有先淋浴，再加上溫熱的水和不衛生的習慣，就很可能釀成慘劇。
Islands報導，很多郵輪上都有熱水按摩池，微生物學家泰特羅（Jason Tetro）將熱水按摩池比喻為「立體細菌培養皿」。熱水按摩池每天有幾十人進出，再加上每個人衛生習慣不同，浴缸很容易成為細菌孳生的溫床。
泰特羅說，最糟的是郵輪客艙中的要價不菲的私人熱水按摩池，設施被清掃的次數似乎較少，因為很少使用，所以清潔和消毒的程度可能較低。
在郵輪熱水浴缸中需要注意的細菌性疾病是退伍軍人症，疾病管制及預防中心指出，這是一種由水傳播細菌引起的肺炎，雖然大多數健康人不會被感染，但年長者、免疫系統較弱者和慢性肺部疾病患者若接觸到這種細菌，患上嚴重肺炎的風險更高。因此，雖然私人熱水浴缸看似極致奢華，但需多注意，並在使用前後快速沖洗一下，就能大大減少感染風險。
本文撰稿者、曾於名人郵輪公司負責顧客溝通的凱利（Jenna Kelley）說，她任職期間遇過幾起因為私人熱水按摩池而爆發的退伍軍人症病例。雖然類似案例不常發生，但已嚴重到郵輪團隊和公司總部須立刻採取行動。
一旦有病例發生，第一步一定是找出細菌的來源，凱利說她處理的案例，每一起的罪魁禍首都是艙房中的私人熱水按摩浴缸。確定細菌來源後，員工會取來源的水並送到郵輪上的醫療團隊進行檢驗測試，團隊會同時對公共熱水按摩池的水採樣，確保病菌沒有在船上散播。
若檢測到退伍軍人症，被感染的按摩池會立刻放水，並進行專門殺死細菌的深度消毒，這不是一勞永逸，水質會在接下來的一兩天內持續進行檢測，以確保問題徹底根除。
這些案例提醒大家，即使是高級艙房裡的私人熱水按摩池也需要適當維護，每位乘客都應保持警惕，並採取措施預防接觸，假期才能安心無虞。
專家指出，郵輪上最糟糕、也最容易藏污納垢的設施之一就是熱水浴池。因為多人頻繁進出，加上有些人未先淋浴，溫熱環境又利於細菌繁殖。 因為私人熱水按摩池使用頻率較低，反而可能被清掃與消毒得更少。若維護不到位，細菌更容易累積，甚至成為退伍軍人症等疾病的感染來源。 專家建議，使用前後先快速沖洗身體，並避免不良衛生習慣。若有年長者、免疫力較弱或慢性肺病患者，更應謹慎使用以降低感染風險。
精華 FAQ
專家指出，郵輪上最糟糕、也最容易藏污納垢的設施之一就是熱水浴池。因為多人頻繁進出，加上有些人未先淋浴，溫熱環境又利於細菌繁殖。
因為私人熱水按摩池使用頻率較低，反而可能被清掃與消毒得更少。若維護不到位，細菌更容易累積，甚至成為退伍軍人症等疾病的感染來源。
專家建議，使用前後先快速沖洗身體，並避免不良衛生習慣。若有年長者、免疫力較弱或慢性肺病患者，更應謹慎使用以降低感染風險。
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