郵輪高級艙也不一定乾淨 專家揭「最髒設施」

專家說郵輪上的熱水按摩池是船上最髒的地方之一，恐讓乘客感染退伍軍人症。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Quang Nguyen Vinh ）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 郵輪上最髒設施之一是熱水浴池，因多人共用易滋生細菌。

郵輪上最髒設施之一是熱水浴池，因多人共用易滋生細菌。 重點二： 高級艙私人熱水按摩池可能更少清潔，感染風險反而更高。

高級艙私人熱水按摩池可能更少清潔，感染風險反而更高。 重點三：退伍軍人症是主要風險，使用前後沖洗可降低感染機率。

很多人喜歡搭郵輪 ，對於注重健康和衛生的人來說會很在意郵輪哪些地方比較髒，專家說，郵輪上最糟糕的地方之一是熱水浴池，因為每天有許多人進出，有些人甚至沒有先淋浴，再加上溫熱的水和不衛生的習慣，就很可能釀成慘劇。

Islands報導，很多郵輪上都有熱水按摩池，微生物學家泰特羅（Jason Tetro）將熱水按摩池比喻為「立體細菌培養皿」。熱水按摩池每天有幾十人進出，再加上每個人衛生習慣不同，浴缸很容易成為細菌孳生的溫床。

泰特羅說，最糟的是郵輪客艙中的要價不菲的私人熱水按摩池，設施被清掃的次數似乎較少，因為很少使用，所以清潔和消毒的程度可能較低。

在郵輪熱水浴缸中需要注意的細菌性疾病是退伍軍人症，疾病管制及預防中心指出，這是一種由水傳播細菌引起的肺炎，雖然大多數健康人不會被感染，但年長者、免疫系統較弱者和慢性肺部疾病患者若接觸到這種細菌，患上嚴重肺炎的風險更高。因此，雖然私人熱水浴缸看似極致奢華，但需多注意，並在使用前後快速沖洗一下，就能大大減少感染風險。

本文撰稿者、曾於名人郵輪公司負責顧客溝通的凱利（Jenna Kelley）說，她任職期間遇過幾起因為私人熱水按摩池而爆發的退伍軍人症病例。雖然類似案例不常發生，但已嚴重到郵輪團隊和公司總部須立刻採取行動。

一旦有病例發生，第一步一定是找出細菌的來源，凱利說她處理的案例，每一起的罪魁禍首都是艙房中的私人熱水按摩浴缸。確定細菌來源後，員工會取來源的水並送到郵輪上的醫療團隊進行檢驗測試，團隊會同時對公共熱水按摩池的水採樣，確保病菌沒有在船上散播。

若檢測到退伍軍人症，被感染的按摩池會立刻放水，並進行專門殺死細菌的深度消毒，這不是一勞永逸，水質會在接下來的一兩天內持續進行檢測，以確保問題徹底根除。

這些案例提醒大家，即使是高級艙房裡的私人熱水按摩池也需要適當維護，每位乘客都應保持警惕，並採取措施預防接觸，假期才能安心無虞。