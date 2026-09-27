原來一直放錯了 營養師：這些食物都該放冰箱上層

營養師表示，有些食物應該放在冰箱上層確保食品安全，如剩菜、水煮蛋等。冰箱示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Onur Burak Akın）

冰箱能冰鎮與保鮮各種食物，但不是隨便放都可以，錯誤使用不僅造成空間混亂，還可能導致食安問題。Real Simple報導，註冊營養師加爾加諾（Rachel Gargano）說，冰箱是食品安全中最關鍵的儲存場所之一，但很多人都使用錯誤，食物擺在冰箱裡的位置其實有很多學問，多數人並不清楚讓食物安全保存的方法。

冰箱分隔成各種不同用途的區塊，其中冰箱門雖然方便，但因為頻繁開關會造成溫度波動；冰箱保鮮抽屜目的是讓蔬果保持爽脆，而冰箱每層也應該根據用途進行分類。因為熱氣會上升，冰箱最上層的溫度比下層高，加爾加諾說，上層應該存放已經烹調好、可以直接食用的食物，或是不需要高溫重新加熱的食物。以下是營養師建議放在冰箱上層的食物。

1. 剩菜

註冊營養師比安奇尼（Jennifer Nicole Bianchini）說，冰箱上層是最安全的區域，因為上方不會有東西滲漏，所以剩菜等煮過的食物都應該放在該處；而且上層通常是最顯眼的區塊，所以比較不容易忘記餐點和剩菜。

2. 水煮蛋

水煮蛋不應該和生蛋擺在一起，因為蛋殼可能交叉汙染煮過的蛋，剝殼或未剝殼的蛋放在冰箱最上層可以保鮮長達一週，而且是方便隨手拿取的點心。

3. 煮過的穀物

如果為了預先準備餐點而煮了大量穀物，或是有吃剩的飯或義大利麵，應該放在最上層，比安奇尼說，已經煮熟的食物較容易受汙染，所以放在冰箱最上層，能避免被生肉等食材滲出的汁液或細菌汙染。

4. 煮過的肉品

加爾加諾說，培根或香腸等煮熟的肉品可以放在冰箱上層，生肉和禽肉應該保冷並放在下層，與其他食物隔開，避免生肉汁滴入沒有要烹煮的食物上。

5. 香草

比安奇尼說，建議將新鮮香草像花束一樣，插在裝水的小玻璃杯或罐子內，放在冰箱最上層就能保存得很好，只需每隔一天換一次水，並視需要修剪香草即可。

6. 烘焙食品

加爾加諾說，需要冷藏的烘焙食品，例如派或墨西哥薄餅，應該放在最上層，可以避免任何交叉汙染，而且這些點心不需要像其他食品一樣低溫保存。

7. 莓果

莓果不應該放在冰箱最冷的位置，最理想的存放位置是中層或上層，並放在透氣的容器中，容器底部可鋪上紙巾或薄布，以吸收多餘的水分。

8. 即食料理

沙拉組合包、點心包、超市壽司與其他即食加工食品，應該與剩菜一起放在最上層。

9. 調味品

任何冰箱門放不下的調味料，都可以放在冰箱最上層，特別是不一定要冷藏，但偏好低溫存放的物品，包含堅果與種子醬、芝麻醬與醋等。