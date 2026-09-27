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多家超市採買清單曝光 華人：買錯地方恐多花一倍錢

Aldi、Walmart、亞超...多家超市採買清單曝光 華人：買錯地方恐多花一倍錢

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一名居美華人近日分享自己的「超市分工採買法」，日常蔬果選擇Aldi，認為價格較低...
一名居美華人近日分享自己的「超市分工採買法」，日常蔬果選擇Aldi，認為價格較低、自有品牌也相對穩定。Aldi示意圖。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：華人分享超市分工採買法，分散購物以壓低每月生活開銷。
  • 重點二：Aldi、Walmart、亞洲超市等各有優勢商品可分別採買。
  • 重點三：網友提醒各地物價差異大，便宜囤貨仍須留意浪費風險。

在美國生活，若所有商品都在同一家超市購買，未必最省錢。一名居美華人「費費不費」近日分享自己的「超市分工採買法」，表示一家三口平均每月生活費約2000美元，包含房租、水電、教育、飲食及加油等支出。他坦言，能壓低開銷除了與人合租、居住地較偏遠且當地沒有消費稅，也仰賴比較各家超市的優勢商品，只購買生活必需品。

「費費不費」整理10項採買心得，日常蔬果選擇Aldi，認為價格較低、自有品牌也相對穩定；蝦子、冷凍魚等海鮮則到Walmart購買，大包裝選擇多，清倉區偶爾還能找到1美元衣物。生抽、腐竹、火鍋底料等中式調味料，以及冷凍水餃、包子、辣條和奶茶原料，則交由亞洲超市一次買齊。

麵包、烘焙點心及季節限定零食，他較常在Trader Joe's選購；節慶裝飾、收納工具等家居小物則到Dollar Tree尋找，多數商品價格約1.25美元。在新英格蘭地區，蛋、牛奶、整塊鮮肉、豬肋排及肉餡，他推薦至Market Basket採買，稱品項分切細、價格也較親民；面紙、洗衣精等耐放的大包裝日用品，再利用好市多會員制囤貨。

至於感冒藥、維生素及保健品，「費費不費」原先建議申辦CVS免費會員，搭配滿額回饋活動購買。不過留言區有人提出不同看法，認為Walgreens常有買一送一、第二件半價及點數折抵，Amazon、Target的日常價格也可能更低。「費費不費」則回應，自己平時在美國買藥不多，相關建議仍可參考更常購藥者的經驗。

每月2000美元支出的說法也引發討論，不少網友指出，美國各州與城鄉生活成本差距甚大，部分城市光房租就超過2000美元，若住在波士頓等高成本地區，更難複製相同預算。也有人提醒，Market Basket歷經漲價後，價格優勢已不如以往。

綜合留言來看，超市省錢沒有固定答案，仍應比較單位價格、促銷與實際用量；若為便宜而大量囤貨，最後吃不完或用不到，反而可能增加浪費。

精華 FAQ

  • 他把不同品項分散到各家超市購買，像蔬果去Aldi、海鮮去Walmart、中式食材去亞洲超市，並搭配合租與居住地優勢，盡量只買生活必需品以壓低支出。

  • Aldi適合買蔬果，Walmart適合買蝦子與冷凍魚，亞洲超市可一次買齊調味料與冷凍食品，Trader Joe's買麵包零食，Dollar Tree買家居小物，好市多則囤大包裝日用品。

  • 留言指出美國各州與城市生活成本差很多，部分地區房租就很高，未必能照搬2000美元預算；也有人認為某些超市已漲價，且若為便宜大量囤貨，反而可能增加浪費。

華人

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