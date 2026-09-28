12星座「最想離職」的瞬間曝光 牡羊討厭被管、薪水不到位他馬上走人

牡羊座是典型的「獨行俠」類型，即使對方是上司，也非常討厭被人處處限制。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vlada Karpovich ）

AI摘要 文章摘要整理： 日本媒體文章以12星座性格解析各自最想離職的瞬間，從薪水、尊重、自由到工作環境等面向，歸納出不同星座的職場地雷。

「想帥氣丟辭呈離職，卻又無法離開」，或許很多人每天努力工作的同時，也抱著這樣的矛盾與掙扎。日本媒體「占TV」文章解析，每個人想離職的觸發點都不一樣，12星座是在什麼時候容易萌生離職念頭的時刻，會忍不住在心裡大喊「我不幹了！」呢？

牡羊座：不被允許獨自行動

開拓精神旺盛、行動積極的牡羊座，是典型的「獨行俠」類型，即使對方是上司，也非常討厭被人處處限制，遇到事情總想自己處理，一旦這種做法受到責備，就可能瞬間爆發，甚至冒出「這種工作我不幹了」的念頭。

金牛座：覺得薪水與付出不成正比

務實、重視金錢觀念的金牛座，非常在意工作的「投資報酬率」，如果認為自己的工作表現與付出的勞力，換來的薪水實在太低，工作意願就會快速下降，心裡忍不住抱怨「你們到底把我當成什麼？」甚至開始動起離職的念頭。

雙子座：部屬怎麼教都學不會

性格較急的雙子座，遇到怎麼教都學不會工作的新人，很容易逐漸失去耐心，加上雙子座並不是特別有耐性、喜歡反覆教導別人的類型，當同樣的事情解釋好幾次後，可能忍不住抓狂，心想「與其花時間教他，還不如我自己離職比較快？」很快就萌生辭職念頭。

巨蟹座：被交付過重的工作目標

敏感、細膩的巨蟹座，很不擅長面對競爭與強迫性的工作環境，如果工作被設定嚴格的業績目標，還得與同事競爭、彼此較勁，很容易在不安與壓力中感到喘不過氣，最後甚至可能被「下一次還能不能順利完成？」的恐懼壓垮，開始認真考慮離職。

獅子座：得不到周遭尊重

自我表現欲強、重視自尊的獅子座，平時就希望受到注意、肯定與尊重，如果在職場上總是受到隨便甚至不被重視的對待，工作動力也會大幅下降，心裡可能浮現「這種職場沒什麼好留戀的，離開也沒關係」的想法。

處女座：工作環境髒亂

有潔癖傾向、個性較為細膩敏感的處女座，很難忍受凌亂又髒亂的工作環境，桌面堆得亂七八糟、彷彿隨時會倒塌，地板飄著灰塵，甚至連飲水區、洗手間等地方都不夠衛生，都可能讓處女座失望又惱火，進而認為「待在這種地方對健康也不好」，開始思考是否該離職。

天秤座：遇到火爆上司

重視和平的天秤座，非常討厭粗暴、蠻橫甚至暴力等破壞和諧的行為，尤其當上司成為擾亂職場氣氛的「暴君」，天秤座很容易感到厭煩與無力，為了追求更加自由、開放的工作環境，可能選擇消極抵制工作，甚至乾脆進入「我不幹了」的離職模式。

天蠍座：職場氣氛過於隨便

探索心強烈的天蠍座，喜歡集中精神把一件事情鑽研到底，在工作上也會努力發揮高度專注力，追求實際成果，因此當職場充斥著「輕鬆就好、差不多就行」的氛圍時，反而會讓天蠍座非常不滿，忍不住想「我這麼努力到底是為了什麼？」在強烈的空虛感下，甚至可能萌生離職念頭。

射手座：無法按照自己的意願休假

「尋找眼前不存在的某種事物」是射手座人生的一大主題，他們喜歡旅行，也渴望拓展視野、認識更廣闊的世界，因此當工作讓自己無法按照計畫休假時，射手座的壓力可能直接爆表，甚至留下「不要找我」的字條，乾脆收拾行李出發旅行。

射手座喜歡旅行，也渴望拓展視野、認識更廣闊的世界，因此當工作讓自己無法按照計畫休假時，射手座的壓力可能直接爆表。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Gustavo Fring ）

摩羯座：覺得升遷速度太慢

有野心又勤奮的摩羯座，通常會為了追求成功默默努力，即使經常加班，也很少抱怨，但真正可能讓摩羯座爆發的，是發現自己的升遷速度明顯比身邊的人慢，此時可能開始認為「繼續待在這個職場，或許只會被埋沒」，並下定離職的決心。

水瓶座：私人生活受到干涉

重視個人自由的水瓶座，喜歡把工作與私人生活清楚分開，最討厭別人以過度親近的方式介入自己的生活，當上司試圖透過社群媒體與自己建立私人連結，或同事連下班後都想約在一起行動，都可能讓水瓶座感到非常不舒服，甚至認為「想徹底斷開這些關係，恐怕只能離職」。

雙魚座：職場規定太多、太細

習慣用彈性角度看待事物的雙魚座，不喜歡受到規則與固定框架束縛，工作上也比較重視最終結果，認為只要事情能順利完成即可，因此當主管或同事總是針對細節反覆挑剔、碎念，很容易讓雙魚座瞬間失去耐性，忍不住大喊「好麻煩！」甚至想把一切都拋在腦後。