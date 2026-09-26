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美乃滋+生蛋 泡麵瞬間升級成「日式濃郁拉麵」

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不妨試試看美乃滋加進泡麵，示意圖。（圖／AI生成）
不妨試試看美乃滋加進泡麵，示意圖。（圖／AI生成）

喜歡吃泡麵，又想讓簡單的速食麵吃起來更濃郁？美食網站Sporked分享一個簡單技巧，只要在泡麵中加入美乃滋和1顆生雞蛋，就能讓原本平價的泡麵變得更加濃厚滑順，口感更接近餐廳拉麵。

文章作者萊恩昂格（Ryan Unger）指出，真正的拉麵店講究麵條、湯頭與配料，熱騰騰的手工麵條搭配濃郁湯底，往往令人難忘。不過，這類講究也讓不少拉麵難以在家裡重現。相較之下，即食泡麵只需加入熱水、泡軟麵條，再倒入調味粉，就能快速完成一餐，成為許多人的常備食品。

文章推薦讓泡麵美味升級的方法非常簡單。首先，在碗中加入約一大匙美乃滋，再打入一顆生雞蛋；接著將煮好的泡麵連同滾燙熱水一起倒入碗中，充分攪拌，讓美乃滋與雞蛋融合。

文章解釋，雞蛋與美乃滋攪拌後，會形成濃郁的液體，與熱水混合後變成較為濃稠的醬汁，能均勻附著在麵條上。最後再加入原本的泡麵調味粉，就能讓整碗泡麵的味道更加豐富。

其中，如果要推薦一款美乃滋，作者推薦日式美乃滋品牌「丘比」（Kewpie），因為丘比主要使用蛋黃製作，而不是同時使用蛋黃與蛋白，並加入米醋及味精，因此具有較突出的鮮味，適合用來增加蛋沙拉、鮪魚沙拉及三明治等料理的濃郁度。

文章也提醒，丘比並非唯一能讓泡麵升級的方法。除了美乃滋與雞蛋，也可以加入各種蔬菜增加營養與口感，或自行調配香料，讓泡麵變化出不同風味。

精華 FAQ

  • 做法很簡單，只要先在碗中加入約1大匙美乃滋和1顆生雞蛋，再把煮好的泡麵連同熱水倒入，充分攪拌後再加調味粉即可。

  • 因為雞蛋與美乃滋混合後會形成濃郁液體，遇到熱水後變成較稠的醬汁，能均勻包覆麵條，讓湯汁和口感都更滑順豐富。

  • 丘比主要用蛋黃製作，並加入米醋與味精，鮮味較突出，適合增添濃郁度；此外也可加入蔬菜或自調香料，提升營養與風味。

雞蛋 泡麵

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