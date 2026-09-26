許多會員都錯過的好市多優勢 10項免費福利一次看

AI摘要 文章摘要整理： 這篇文章整理好市多會員常被忽略的10項免費福利，從家庭卡與試吃到聽力、保固、輪胎、租車及家電配送，幫助會員更充分發揮會員價值。

好市多 （Costco ）的超值優惠價可能是吸引人申辦會員的主因，但會員卡除了提供進入賣場購物的權利，其實還有不少額外的會員福利，如免費家庭會員卡、試用品、免費聽力服務等，善用這些福利，能更大發揮會員價值。Cheapism報導列出10項值得了解的好市多福利。

1. 免費家庭會員卡

好市多會員資格不只限一人使用。主要會員可以免費為一名年滿16歲、同住的成員申辦家庭卡；該成員會獲得自己的會員卡，不需要主要會員同行，也能到好市多購物。好市多的基本Gold Star會員年費為65元，如果和家中另一位符合資格的人分享會員權益，可以讓年費顯得更划算。

2. 免費試吃與試用品

好市多的試吃攤位雖然不是秘密，但逛賣場時還是容易忘記這項福利，好市多也將免費試吃列為會員省錢小技巧之一，可以先試吃零食、飲料、冷凍食品等，再決定要不要購買大包裝的商品。當天能試吃的商品、試吃攤位數量，會依不同賣場和日期而異，但現場提供的試吃品都可以免費品嚐。

3. 免費聽力檢測

不需要在好市多購買助聽器，只要是18歲以上的會員，都能在好市多助聽器中心（Costco Hearing Aid Center）進行免費聽力檢測，內容包含測試聽力閾值，評估助聽器是否有幫助，就算只是想知道自己的聽力狀況，這項福利可能也很實用。

4. 免費助聽器服務

如果從好市多助聽器中心購買助聽器，後續服務都不需要額外付費，不用擔心每次回到店裡處理助聽器都要再花一筆錢，但這項福利僅限好市多購買的助聽器，不是任何助聽器都適用。

5. 電子產品與家電的免費技術支援

花錢請人檢查在好市多購買的家電之前，不妨先試試好市多的技術支援服務，免費的技術支援包含電視、投影機、桌上型電腦、筆記型電腦、大型家電、平板電腦、相機、家庭劇院系統和印表機。好市多甚至表示，許多符合資格的商品，都能在產品使用期間獲得技術支援，因此這也是一項很容易在幾年後忘記的會員福利。

6. 特定商品附帶兩年保固

好市多技術與保固服務（Costco Technical and Warranty Services）對符合資格的電視、投影機、電腦與大型家電的原廠保固期延長最多兩年，期限從購買日或商品送達日起算。不過有些商品不在此列，例如觸控平板電腦就不包含在電腦保固範圍內，因此購買前應查閱該商品的條款。對於上千元的家電或電視而言，多一年保固仍是相當實用的免費福利。

7. 免費安裝輪胎

輪胎本身不便宜，加上安裝費後，總金額會更高。目前在好市多輪胎中心購買輪胎，可享有免費安裝，還有氮氣充填與五年期的道路危險保固，不過胎壓偵測系統（TPMS）等額外零件可能要另外付費。買輪胎時不只要比較輪胎價格，也要考慮安裝價格。

8. 免費輪胎換位、平衡調整及爆胎維修服務

凡是在好市多購買的輪胎，都有終身保養服務，包含輪胎換位、輪胎平衡、胎壓檢查，與符合條件的爆胎維修服務，在使用輪胎期間都能免費享受這些服務。爆胎維修需要符合業界標準，而且有部分限制，但到一般維修廠進行例行輪胎保養，可能變成不必要的花費。如果是在好市多購買輪胎，建議先確認享有的福利，避免額外浪費錢。

9. 租車免費增加一位駕駛

透過Costco Travel在符合資格的Alamo、Avis、Budget與Enterprise據點租車，可以免費增加一位駕駛，在加拿大，此優惠適用於Alamo和Enterprise。主要駕駛人必須是有效的好市多會員，且仍有一些限制，例如25歲以下的駕駛人可能需要支付額外費用。對於夫妻或家庭來說，如果在公路旅行途中希望輪流開車，租車時間越長，省下的錢越多。

10. 免費家電配送、基本安裝及舊機回收服務

對多數會員而言，符合條件的線上家電購買服務包含免費配送、基本安裝、必要的基礎安裝零件，與回收同型舊家電。具體服務內容與排除項目視家電型號與地點而定，因此好市多建議在結帳前，先確認所在郵遞區號所提供的服務項目。若其他零售商宣傳的家電價格較低，建議先加總計算運送費、安裝零件費與舊機清運費，再進行比較。