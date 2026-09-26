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男月花6千租紐約公寓卻有垃圾味 「臭到彷彿住在地鐵」

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男子David Gobaud月花將近6千元租了一間紐約的公寓，但房屋內持續有股令...
男子David Gobaud月花將近6千元租了一間紐約的公寓，但房屋內持續有股令人作嘔的異味，讓他覺得自己彷彿住在紐約地鐵。維修管線示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@AR Abnoy ）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：男租客每月花5850元住紐約公寓，卻長期聞到垃圾與地鐵般惡臭。
  • 重點二：房東與業者多次檢修仍否認異味存在，並懷疑他藉訴訟想降租。
  • 重點三：戈博持續蒐證與投訴，卻陷入法律僵局且暫不打算搬走。

男子戈博（David Gobaud）以每個月5850元的金額在紐約市租了一間公寓，他以為花這個數字可以住進一間豪宅，沒想到家中持續有股噁心的氣味，讓他覺得自己彷彿住在紐約地鐵，他用盡各種方法想證明家中被難聞氣味侵擾，但房地產公司懷疑他只是想藉此降低租金，問題至今未解且陷入僵局。

Moneywise報導，戈博對以紐約市為中心的博客「哥譚派」（Gothamist）表示，他租的公寓聞起來就像大熱天裡的垃圾或地鐵，一股垃圾惡臭和機械廢氣不斷飄進房屋內，但他的房東和大樓業主都聲稱沒聞到任何味道，雙方互不相讓因此陷入法律僵局。

戈博說他今年6月搬進公寓的第一天，就注意到房子內有股臭味，根據法庭紀錄，隔天他就透過大樓的租戶線上平台申請維修，這是他最終提交的十項申請中的第一項。

戈博接著向紐約的房屋保存與發展局（Department of Housing Preservation and Development）投訴，也向物業管理者和大樓業主費特納地產公司（Fetner Properties）寄電子郵件。

費特納公司在給法院的回應中表示，他們有針對戈博的申訴做出回應，他們深入了解、維修和清理公寓部分區域，包括修補廚房的孔洞、更換冰箱及密封浴室內外管道的縫隙，並表示他們懷疑戈博想用法庭來博取降低租金。

戈博否認了利用氣味逃避付租金的指控，房東也說他每個月都有付房租。

戈博的公寓位於46樓，緊鄰垃圾壓縮機房和垃圾槽，他認為味道來自廚房櫥櫃後的一個插座開口。

戈博對哥譚派表示，他花了數百元向房屋保存與發展局購買結構平面圖，還買了一個工業內視鏡，可以伸到櫥櫃後面的牆壁裡。結構平面圖顯示，他的公寓和垃圾機房間似乎有一個管道間，他也向哥譚派展示了他認為空氣是如何從牆後流通，最終從電源插座的開口散逸出的。

費特納公司和其律師否認垃圾槽有縫隙，並稱有混凝土包覆防止異味散發。

戈博似乎是孤軍奮戰，自去年4月以來，只有另外四名租戶就該建築提過投訴，目前該建築有四項未解決的違規記錄，但沒有一項與異味有關。儘管如此，戈博並沒有放棄。他計劃挨家挨戶走訪垃圾槽旁的公寓，看看其他人是否也遇到同樣問題。

儘管有未解的糾紛和惱人氣味，戈博說他沒打算搬家，他很愛該間公寓，喜歡其地理位置和視野，他也拒絕提前解約的提議。

房東必須遵守聯邦、州和當地法律，雖然沒有專門針對房東與房客糾紛的聯邦法律，但確實存在禁止住房歧視和保障住房安全的聯邦法律。

各州和當地法律規定不同，但通常賦予租戶投訴不安全、不衛生或維護不良的房屋的權利。房客通常有權投訴公寓內持續或嚴重的異味，尤其是在異味可能表示有衛生、汙水或通風問題的情況下，而房東是否有法律義務進行維修取決於異味的來源。

對於遇到持續或不明原因異味的房客來說，第一步是以書面形式向房東或物業經理反映問題，並保留每次投訴、回覆和維修嘗試的記錄。照片和影片或許無法直接捕捉到氣味本身，但記錄氣味出現的地點時間，以及任何可看見的可能相關情況，有助於找出規律。

若租戶認為氣味可能與健康、安全或建築規範違規有關，也可以聯繫當地的房屋管理部門或法規執行機構。但戈博的案例顯示，這些糾紛未必總是能達到預期結果，甚至可能陷入法律僵局。

精華 FAQ

  • 他表示公寓內持續飄散垃圾味與機械廢氣，聞起來像住在地鐵或大熱天的垃圾堆，且味道長期未解，讓他生活品質大受影響。

  • 費特納地產稱已多次處理申訴，包括修補孔洞、更換冰箱與密封管線，但他們否認有異味問題，甚至懷疑戈博是想透過訴訟降低租金。

  • 文章建議先用書面向房東或物業反映，完整保存投訴與維修紀錄，必要時再向當地房屋或法規機關申訴，以利釐清異味來源與責任。

地鐵 紐約市 租金

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