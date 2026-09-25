4類東西一定要丟 收納達人家中「3年不復亂」的祕密
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對許多人來說，維持家中整潔是一場永無止境的拉鋸戰，常常剛收拾好沒多久又變得髒亂。日本媒體「Thank you!」分享了曾自嘲為「垃圾屋住戶」的人氣部落客與插畫家オギャ子さん（ogyakosan）的房間整理術，透過重新檢視物品量與收納位置，成功打造出能隨時邀請客人來訪的理想住宅，3年後依舊整潔如初。
ogyakosan表示：「我以前總覺得家裡不可能不髒亂，後來發現只要掌握基本原則，拿取和放回物品就會變得非常輕鬆。多虧如此，我家完全不復亂，整理時間也比之前髒亂時減少三分之一。」
ogyakosan分享了不復亂的三大基本原則：
原則1：只留下「現在會用到」的物品
將收納量控制在八成以下，絕不塞滿收納櫃。餐具櫃裡只保留常用餐具，抽屜也要適當留白，維持「一打開便一目了然」的狀態。
原則2：採取「拿取與放回都很簡單」的收納方式
將物品放在日常動線與使用場所附近等「固定位置」，或是簡化收納方式，讓整理更輕鬆。
原則3：建立「每天固定時間將東西放回原位」的習慣
最後則是養成每天固定時間，將拿出的東西放回原位的習慣，與家人一同維護整潔環境。只要打破塞滿收納櫃的迷思，換成輕鬆順手的簡單機制，就能徹底擺脫復亂的惡性循環。
此外，ogyakosan也建議以下物品一定要丟掉：
1. 超過一年沒用的物品
2. 認為「總有一天會用到」的物品
3. 看起來很方便但實際上沒用到的物品
4. 不符合自己喜好的物品
此外，隨著年齡增長，適合自己的衣服也會改變。遇到自己無法決定該不該丟的衣服時，不妨傳訊息問問朋友意見。
ogyakosan也提醒，很多時候房間髒亂並非自己懶散，而是「收納方式出了問題」。將物品數量減少至收納空間的八成以下，簡化拿取與放回的步驟，就是不讓家中復亂的最大祕訣。不妨現在就開始行動，清空家中的一個抽屜吧！
關鍵在於把收納量控制在8成以下，只留現正會用的物品，並把常用東西放在好拿好放的位置，最後養成每天固定歸位的習慣。 包括超過1年沒用的物品、總有一天會用到的物品、看似方便卻沒實際使用的物品，以及不符合自己喜好的物品。 因為很多時候問題不在於人不夠勤快，而是收納方式設計不良，導致拿取與放回太麻煩；只要減量並簡化流程，就能大幅降低復亂。
精華 FAQ
關鍵在於把收納量控制在8成以下，只留現正會用的物品，並把常用東西放在好拿好放的位置，最後養成每天固定歸位的習慣。
包括超過1年沒用的物品、總有一天會用到的物品、看似方便卻沒實際使用的物品，以及不符合自己喜好的物品。
因為很多時候問題不在於人不夠勤快，而是收納方式設計不良，導致拿取與放回太麻煩；只要減量並簡化流程，就能大幅降低復亂。
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