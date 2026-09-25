美國境內就能感受濃濃歐風 7個異國風城市 加州上榜2個

從加州索夫昂到喬治亞州海倫，國內有不少景點就能感受異國風情。圖為密西根州霍蘭。（取材自pexels.com@ fish socks）

AI摘要 文章摘要整理： USA Today推薦美國7個能感受濃濃異國氛圍的城市與景點，從丹麥、荷蘭到希臘、德國風情皆有，並兼具家庭旅遊、歷史文化與戶外活動特色。

全家出國旅遊是很棒的體驗，但不是每個人都能負擔這筆費用；如果想帶家人體驗不同風情，美國國內有些景點既能滿足對異國的嚮往，感受不同氛圍，還能學習當地原住民的歷史，以下是今日美國報（USA Today）列出7個推薦旅遊地點。

類似：丹麥

當踏入這座隱藏於加州中海岸的繽紛歐式小鎮時，感覺就像進入童話世界。自從丹麥移民在1911年建立該城市後，索夫昂就一直保持著原本的歷史、建築與文化。索夫昂馬車是遊覽當地的絕佳方式，家庭旅客會喜歡參觀埃爾弗赫伊歷史與藝術博物館（Elverhøj Museum of History and Art）、聖塔伊內斯古修道院博物館（Old Mission Santa Inés museum）、美國鴕鳥園（OstrichLand USA）與諾霍維瀑布公園（Nojoqui Falls Park），別忘了順道造訪索夫昂馬車冰淇淋店，來份甜蜜點心。

索夫昂有多種住宿選擇，如奢華的阿利薩爾牧場（Alisal Ranch），和位於市中心、時髦又精緻的溫斯頓酒店（The Winston）。

2. 新墨西哥州 奇瑪約（Chimayo, New Mexico）

類似：墨西哥鄉間

奇瑪約看起來就像從墨西哥鄉間復古明信片出現的風景，從聖塔菲（Santa Fe）開車前往只需約30分鐘；普布羅風格的建築、織布工坊，與悠閒的生活步調，造訪奇瑪約會是很獨特的家庭旅遊體驗。

因為兩者距離很近，可以在聖塔菲住幾晚，或是從聖塔菲出發一日遊，家庭遊客可在奇馬約博物館、奇馬約聖所教堂（El Santuario de Chimayo）以及奇馬約牧場（Rancho de Chimayo）體驗當地歷史與文化。戶外活動則包含聖克魯茲湖（Santa Cruz Lake）和在附近的格蘭德峽谷（Rio Grande Gorge）泛舟。

奇馬約有許多規模較小、獨立經營的民宿，包含埃斯孔迪多之家民宿（Casa Escondida Bed & Breakfast），這間民宿坐落於佔地六英畝的美麗山景之中，極度舒適的床鋪和家庭友善的客房更是加分。

3. 密西根州霍蘭（Holland, Michigan）

類似：荷蘭

霍蘭各地的田野，到春季時就會綻放各色鬱金香，年度的鬱金香節是這座城市最受歡迎的活動之一，除此之外，奈里斯荷蘭村（Nelis' Dutch Village）讓人得以一窺100多年前的荷蘭風貌，其他家庭必訪的景點包含風車島花園（Windmill Island Gardens）、戶外探索中心，以及淺水的渥太華海灘（Ottawa Beach），海灘現場設有遊樂場、洗手間和雜貨店。

住宿方面，除了常見的大型飯店，還推薦特爾曼閣樓飯店（Teerman Lofts），這並非一般的飯店客房，而是配備齊全的豪華公寓。

4. 紐約州千島群島（1000 Islands, New York）

類似：法國西北部，阿摩爾濱海省（Côtes-d’Armor）

法國的布雷阿島（Île-de-Bréhat）群島是歐洲遊客的熱門景點，小而綠意盎然的小島、圍繞著深藍海水的景觀非常吸引人，這一風景與紐約的千島群島很相似，特別是亞歷山大灣（Alexandria Bay），該地的博爾特城堡（Boldt Castle）讓人感覺穿越到歐洲。

從亞歷山大灣開車30分鐘，便能抵達迷人的文森特角（Cape Vincent），可以深入了解千島群島的法國歷史，這段歷史每年都會在「法國節」上慶祝。另外還有健行、卡丁車、露天電影院、划船和水上運動，可以滿足充滿冒險精神的家庭。在亞歷山大灣住宿，最常見的是路邊汽車旅館、小型民宿和家庭經營的度假村，若想享受城堡景觀和游泳池，不妨前往The Ledges Resort & Marina。

5. 佛羅里達州艾莉絲海灘（Alys Beach, Florida）

類似：希臘聖托里尼

俯瞰著波光粼粼水面的白灰泥建築，讓人想到希臘聖托里尼，但艾莉絲海灘的沙子純白細如粉，坐落於佛州狹長地帶、適合家庭旅遊的計畫社區，不需要花大錢就能體驗希臘風情。

家庭設施包含度假村風格的游泳池、私人海灘通道、自行車租借服務、設有步道的自然保護區、不定期舉辦音樂會與電影之夜的露天劇場、噴水遊樂區風格的噴泉，和位於瑪麗蓮湖（Lake Marilyn）的季節性藍莓採摘活動。

艾利斯海灘沒有飯店，但有充滿在地風情的度假屋。如果想入住傳統飯店，可考慮附近的巴拿馬市海灘。

6. 加州濱海卡梅爾（Carmel-by-the-Sea, California）

類似：英國鄉間

濱海卡梅爾有著經典英式小屋、隱蔽的庭院和鵝卵石街道，彷彿直接把英國萊伊（Rye）或史特拉福（Stratford-upon-Avon）等小鎮搬過來。在當地茶館享用午後茶，並到糖果店品嘗進口英國點心，體驗道地的英式風情。別忘了造訪卡梅爾海灘、羅伯斯角州立自然保護區（Point Lobos State Natural Reserve）、卡梅爾教堂（Carmel Mission Basilica Museum）、森林劇場與附近的蒙特雷灣水族館（Monterey Bay Aquarium）。

適合家庭的住宿推薦，包含The Quail飯店，有寬敞的客房和套房，以及全年開放的恆溫戶外泳池。

7. 喬治亞州海倫（Helen, Georgia）

類似：德國巴伐利亞

啤酒節和聖誕市集等德國傳統已經很普遍，但很少有地方能像海倫讓人彷彿置身德國，這座城市不僅充滿巴伐利亞風情，還有各式各樣讓全家喜愛的活動。糖果工廠、手工木製玩具店、阿爾卑斯山風格的迷你高爾夫球場休閒娛樂中心，與椰菜娃娃寶寶樂園總醫院（Cabbage Patch Kids Babyland General Hospital），能讓孩子的夢想成真。在道地餐廳享用炸肉排（schnitzel）到德國雞蛋麵（spaetzle）、阿爾卑斯山過山車，與風景如畫的健行步道，全家大小都能樂在其中。

住宿方面，海倫有連鎖飯店，也有獨立經營的汽車旅館和民宿，如果有帶孩童出遊，海倫智選飯店（Holiday Inn Express & Suites Helen）是不錯的選擇。