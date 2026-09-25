懶人包／川習白宮國宴表面風光 藏了多少玄機？

川普總統(中)24日晚間在白宮東廳設國宴，款待到訪的中國國家主席習近平(左)，這是川普第二任內第二次以國宴規格接待外國元首。(路透)

川普總統24日晚間在白宮東廳設國宴，款待到訪的中國國家主席習近平，這是川普第二任內第二次以國宴規格接待外國元首，也是北京睽違逾11年首次以「國事訪問」規格重返白宮。從安德魯聯合基地的21響禮炮紅毯、東廳裡黃仁勳、馬斯克等科技巨頭雲集的賓客名單，到川普提孫中山、習近平談抗戰的致詞交鋒，這場國宴被視為觀察美中關係風向的最新指標，卻也因媒體採訪權爭議、習近平健康疑慮等插曲掀起話題。世界新聞網整理國宴當天完整經過。

迎接規格：21響禮炮、紅毯風波與健康疑慮

習近平23日攜夫人彭麗媛抵達華府近郊安德魯聯合基地，展開為期三天的國事訪問，川普與第一夫人梅蘭妮亞親自到場接機。這是60多年來，首度有美國總統在安德魯聯合基地迎接外國領袖，上一次類似規格可追溯至1962年甘迺迪迎接英國首相麥克米倫。美方安排儀仗隊、21響禮炮，並出動2架B-1轟炸機、6架F-16及6架F-22戰機飛越上空。

紅毯插曲：美軍跪地擦拭惹議

習近平步出專機前，多名美軍人員跪在停機坪上緊急整理、擦拭長約30公尺的紅毯，這段約12秒的畫面在美國社群瘋傳，部分網友批評「太丟臉」，前海軍陸戰隊飛行員出身的民主黨政治人物麥格拉斯也批評，美軍官兵宣誓效忠「不是為了在討好威權領袖自尊的場面中充當道具」。

健康疑慮：下機需彭麗媛攙扶

另外，73歲的習近平走下專機階梯時緊緊握著彭麗媛的手，似乎需要額外支撐才能走穩，再度引發外界對其健康狀況的揣測。

華爾街日報則指出，習近平堅持這趟美國行要以「國事訪問」規格進行，享有與北京相當的接待禮遇，雙方為此花了數周協商訪問名稱與規格。

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國宴菜單全公開：氣泡酒重現尼克森歷史時刻

白宮公布的國宴三道菜單，選材強調使用美國食材、融入中國風味：前菜為黃櫛瓜濃湯、燴野菇、酥脆義式培根與青蔥油；主菜是芝麻脆皮鱸魚、燉小青江菜、烤茄子與法式青醬；甜點則是香草奶霜佐白宮蜂蜜冰淇淋、核桃杏仁奶油餡與酸櫻桃醬。由於紅色在中國象徵重要意義，東廳餐桌鋪上紅色桌布，並插滿紅色鮮花營造氣氛。

晚宴開場，賓客舉杯共飲的是施拉姆斯堡氣泡酒，這正是尼克森總統1972年訪問北京時所喝的酒款，當年那趟訪問象徵美中關係歷史性解凍的開始。音樂表演由歌劇演唱家馬基奧領銜，美國陸軍與陸戰隊樂隊也同場演奏。

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賓客名單：科技巨頭雲集、電視網集體拒轉播

白宮指出，國宴賓客包括Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長黃仁勳、OpenAI執行長奧特曼、OpenAI總裁布羅克曼、Google執行長皮查及Meta執行長查克柏格；另有報導指出蘋果執行董事長庫克、SpaceX創辦人馬斯克、亞馬遜創辦人貝佐斯也受邀。共和黨重要金主、持有TikTok母公司字節跳動股份的億萬富豪亞斯及多名金融界領袖同樣出席，美國大法官羅伯茲、大法官巴瑞特與卡瓦諾也在賓客之列。川普本周稍早曾說，這是「城裡最搶手的入場券」。

與習近平同行的則有中國政治局24名成員，包括中央政治局常委蔡奇、副總理何立峰及外長王毅等人。

CNN遭排除 電視網集體不轉播

由於白宮不顧法院命令、拒絕讓CNN完整採訪國宴，只允許一名攝影記者與一名音訊技術人員進場，ABC、CBS、NBC及福斯新聞等其他電視網也拒絕恢復影像採訪，直到CNN恢復完整採訪權為止，導致美國主要電視網當晚都沒有提供國宴現場轉播畫面。白宮YouTube頻道直播習近平抵達畫面，僅吸引1.8萬次觀看，直播中還聽得到疑似抗議人士高喊「自由西藏」等口號。

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致詞交鋒：川普提孫中山、習近平談抗戰乒乓外交

川普致詞時提到，158年前第一個正式的中國外交使團訪問美國，出席了中美之間有史以來第一次國宴，今晚等於在美國土地上重溫那次相遇。

習近平致詞則大篇幅談歷史：他提到「80多年前，中美兩國人民並肩作戰，抗擊日本軍國主義侵略者」，開闢了駝峰航線，；也提到「50多年前，中美兩國的乒乓外交叩開了封塵已久的交往大門」。習近平並宣布，未來五年中國將邀請10萬名美國青年赴中交流學習，同時將贈送兩隻熊貓給亞特蘭大動物園。

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第一夫人同框：博物館茶敘、拜倫話題曝光

國宴當天，梅蘭妮亞與彭麗媛分開丈夫的行程，一同前往史密森尼學會國立亞洲藝術博物館參觀，這是兩人自2017年在北京故宮茶敘後首度公開會面。她們參觀了美國藝術家惠斯勒設計的「孔雀廳」及其油畫作品，並聆聽希望中文學校學生演唱民謠「茉莉花」與「歌聲與微笑」。

中國家主席習近平夫人彭麗媛，24日在華盛頓同美國總統川普夫人梅蘭妮亞參觀國立亞洲藝術博物館。（新華社）

23日接機紅毯上，川普夫婦與習近平夫婦互動也引發關注。據唇語專家分析，彭麗媛曾詢問梅蘭妮亞她的兒子拜倫近況，梅蘭妮亞回應「他很高，一直長高，停不下來」；四人隨後還聊到現場樂隊演奏，習近平以中文稱讚樂隊「很美」。

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爭議未解：華郵批「國宴變私人閉門聚會」

華盛頓郵報分析指出，國宴向來是柔性外交的體現，能讓美中兩強有機會緩和關係，但在川普時代，這場原本盛大公開的場合卻大多在閉門狀態下進行。報導對比，白宮前次為中國領導人辦國宴已是2015年歐巴馬款待習近平，當時同樣賓客雲集，被視為傳遞企業全力爭取中國市場的訊號。

負責白宮小範圍會談安排的雙方名單也透露訊息：中方出席者除習近平，還有蔡奇、王毅、何立峰、發改委主任鄭柵潔與商務部長王文濤；美方則是副總統范斯、國務卿魯比歐、財長貝森特、白宮幕僚長威爾斯與防長赫塞斯，對比5月川普訪北京時的名單，這次中方增加了經貿部長、美方則未見貿易代表葛里爾。

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