與梅蘭妮亞同框 彭麗媛盤髮穿高跟鞋 3套造型秀「小心思」

中國家主席習近平夫人彭麗媛，24日在華盛頓同美國總統川普夫人梅蘭妮亞參觀國立亞洲藝術博物館。 （新華社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 彭麗媛與梅蘭妮亞時隔9年再度同框，成為外交焦點。

彭麗媛與梅蘭妮亞時隔9年再度同框，成為外交焦點。 重點二： 彭麗媛換3套服裝，盤髮高跟鞋造型被解讀有小心思。

彭麗媛換3套服裝，盤髮高跟鞋造型被解讀有小心思。 重點三：兩位第一夫人參訪博物館，以柔性外交展現形象較勁。

中國國家主席習近平 於華府 進行國是訪問，中國第一夫人彭麗媛與美國第一夫人梅蘭妮亞 也在昨天前往當地的國立亞洲藝術博物館參觀。相較於習近平和美國總統川普在政治場上的過招，兩位第一夫人時隔9年再度同框，也被視為同場較勁，兩人的衣著打扮引發話題。有時尚界人士觀察到，彭麗媛共換了3套服裝，其中似有「小心思」，她頭髮盤起，並罕見穿上約8厘米高的高跟鞋，被韓媒稱巧妙地縮小了與身高1.8米的梅蘭妮亞之間的視覺身高差。

綜合報導，兩位第一夫人上次公開會面要追溯到2017年，當時川普以總統身分訪問北京，兩位第一夫人當時在故宮博物院茶敘，並觀看學生表演。據中央社報導，梅蘭妮亞曾是時裝模特兒；彭麗媛則是知名聲樂家。梅蘭妮亞今年稍早沒有陪同丈夫訪問中國。兩位第一夫人此次是時隔9年再度同框，立刻成為焦點，

兩人集時尚與外交形象於一身，並以參訪博物館的方式展現「柔性外交」。兩位第一夫人稍早與丈夫分開活動，造訪美國史密森尼學會國立亞洲藝術博物館。她們進入博物館後，參觀由美國藝術家惠斯勒所設計的華麗餐廳「孔雀廳」以及惠斯勒所創作的油畫，接著聆聽由當地教育機構「希望中文學校」的兒童所演唱的民謠「茉莉花」。

兩位夫人分別來自全球兩大經濟體，她們的穿搭也成為焦點。華府智庫史汀生研究中心中國計畫主任孫韻表示，「就呈現形象而言，這兩位第一夫人都會無可挑剔。」她形容兩人都接受過「專業的形象訓練」。

彭麗媛（左）在國宴上穿著紅色連身裙。（美聯社）

彭麗媛目前在公開場合共換了3套衣服。第一套是剛下機時所穿的灰色調中式套裝，上衣採用立領、斜襟與收腰剪裁，搭配同色系過膝裙，並腳踩7至8公分的高跟鞋、搭配高盤髮造型，與美國第一夫人梅蘭妮亞同框。南韓「亞洲日報」網站指出，這身搭配巧妙地縮小了彭麗媛與身高1.8米的梅蘭妮亞之間的視覺身高差。

梅蘭妮亞則身穿Givenchy深色西裝套裝，整套衣著總值至少2.5萬美元。彭麗媛並使用英語交流，兩位第一夫人並肩走在紅毯上，不時微笑交談，形成不同風格的「夫人時尚外交」。

第二套是出席白宮歡迎國宴的大紅洋裝，彭麗媛穿了「一身紅」，氣色顯得相當飽滿，與穿著黑白套裝的梅蘭妮亞形成經典的色彩對比。另外，彭麗媛在參觀國立亞洲藝術博物館時，穿的是深藍色、高立領的旗袍式洋裝，並別上一枚銀色花卉胸針。

梅蘭妮亞（右）腳踩10公分紅底高跟鞋，與川普一同前往迎接習近平夫婦。（美聯社）

梅蘭妮亞戰袍全天不換裝，彭麗媛罕見踩高跟鞋。（ 路透）