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6部「不霸總、不甜膩」愛情劇推薦 這部雙向暗戀補齊青春遺憾

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6部清爽耐看的愛情小甜劇。圖為「很想很想你」。（取材自豆瓣）
6部清爽耐看的愛情小甜劇。圖為「很想很想你」。（取材自豆瓣）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：6部愛情劇主打雙向尊重與共同成長，避開霸總套路。
  • 重點二：從配音、職場、手藝到旅行校園，戀愛融入多元生活背景。
  • 重點三：作品強調平淡陪伴、補齊遺憾與自我療癒，甜而不膩。

都市愛情劇不一定要靠霸道總裁、強制愛或密集撒糖吸引觀眾。近年不少作品改以雙向尊重、共同成長及生活陪伴描寫感情，讓戀愛融入配音、職場、手藝、旅行及校園等不同背景。以下根據搜狐整理6部清爽耐看的愛情小甜劇，從「很想很想你」的聲音戀愛，到「耀眼」的海邊青春，各有不同療癒氣質。

1.「很想很想你」：檀健次、周也

周也飾演的顧聲熱愛古風音樂及配音，網名「聲聲慢」，長期欣賞配音大神莫青成。兩人因一次合作機會從網路走進現實，共同參與古風配樂與創作，也在一次次相處中逐漸確認心意。

全劇節奏舒緩，沒有激烈誤會或刻意製造的三角關係，感情建立在共同興趣及彼此欣賞之上。檀健次與周也的互動溫柔細膩，讓作品成為一場由聲音開始、最終走向現實的雙向奔赴。

2.「你是遲來的歡喜」：魏哲鳴、鄭合惠子

「你是遲來的歡喜」主打久別重逢與雙向暗戀。女主角學生時期便偷偷喜歡男主角，多年後將這段感情寫成小說出版，卻意外捲入抄襲爭議。為了維護自身權益，她聘請律師協助，沒想到對方正是小說中的人物原型。

這場重逢並非單純巧合，女主角也逐漸發現，當年的感情從來不是一場單戀。兩人重新走近彼此，慢慢補回青春時期錯過的告白與陪伴，日常互動溫暖自然，沒有過度灑狗血的情節。

6部清爽耐看的愛情小甜劇。圖為「你是遲來的歡喜」。（取材自豆瓣）
6部清爽耐看的愛情小甜劇。圖為「你是遲來的歡喜」。（取材自豆瓣）

3.「最食人間煙火色」：盧洋洋、陳鑫海

盧洋洋飾演的司清是長期遭原生家庭索取的普通上班族，身心俱疲之際，意外與手藝人景琛閃婚。景琛守著老宅過著安靜生活，不追逐職場競爭，也不以金錢及身分控制伴侶，與常見的霸總角色形成明顯差異。

兩人從陌生夫妻逐漸熟悉，在同一屋簷下感受吃飯、做家事及相互陪伴的日常。這段關係沒有誰必須依附誰，而是透過尊重與理解慢慢建立信任，平淡的生活煙火氣反而成為最動人的部分。

4.「去有風的地方」：劉亦菲、李現

劉亦菲飾演的飯店經理許紅豆，在摯友病逝後辭去工作，前往雲南大理旅居，希望暫時離開高壓生活。她入住有風小院後，認識返鄉投入地方建設的謝之遙，也在村民與旅人陪伴下，逐漸走出傷痛。

許紅豆與謝之遙沒有一見鍾情的戲劇性安排，而是在日常相處中互相理解，感情隨著大理的慢生活自然發酵。劇集衝突不強，將田園景色、地方創生與人物療癒融合，是一部以生活感取勝的愛情劇。

6部清爽耐看的愛情小甜劇。圖為「去有風的地方」。（取材自豆瓣）
6部清爽耐看的愛情小甜劇。圖為「去有風的地方」。（取材自豆瓣）

5.「驕陽似我」：趙今麥、宋威龍

「驕陽似我」改編自顧漫同名小說，故事橫跨校園與職場。趙今麥飾演的聶曦光個性柔軟，學生時期曾暗戀耀眼學霸，可惜這段青春感情最終沒有結果；畢業進入職場後，她與過去曾有誤會的林嶼森再次相遇。

兩人成為上下級關係後，林嶼森並未以權力介入聶曦光的人生，而是在工作與生活中尊重她的選擇，適度提供支持與引導。感情線在試探與靠近之間逐步發展，既有成年人的克制，也保留甜蜜拉扯感。

6.「耀眼」：關曉彤、李昀銳

2026年青春成長劇「耀眼」講述出身優渥的晴也因家庭變故，暫住海邊小鎮，並與當地男孩邢武相遇。兩人起初互看不順眼，在同住生活與日常互懟中逐漸理解彼此，成為共同面對困境的夥伴。

他們在校園階段並肩努力，最終考取理想大學，分別多年後再度重逢，未完成的感情也重新升溫。全劇大量採用海邊實景，將小鎮生活與青春成長結合，愛情並非唯一主線，兩名角色各自走出低谷的過程同樣具有看點。

6部清爽耐看的愛情小甜劇。圖為「耀眼」。（取材自豆瓣）
6部清爽耐看的愛情小甜劇。圖為「耀眼」。（取材自豆瓣）

這6部作品雖然都帶有甜寵元素，卻沒有將戀愛簡化為身分懸殊或單方面拯救。有人因共同興趣靠近，有人在柴米油鹽中培養信任，也有人先完成自我療癒，再學會接受愛。比起高密度撒糖，平等、尊重與共同成長，反而讓這些感情更耐看。

精華 FAQ

  • 這6部劇都弱化霸總、強制愛與高密度撒糖，改以雙向尊重、自然相處和共同成長推動感情，讓戀愛更貼近真實生活，也更耐看。

  • 「你是遲來的歡喜」主打久別重逢與雙向暗戀，女主把學生時期的喜歡寫成小說後意外重逢，兩人慢慢補回當年錯過的告白與陪伴。

  • 文章指出，這些劇不把戀愛寫成身分懸殊或單方面拯救，而是讓角色在工作、日常、旅行或療癒過程中互相理解，感情因此更自然細膩。

檀健次

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