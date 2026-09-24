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別再亂戒醣...藥膳專家公開「不顯老」早餐 米飯、洋蔥都上榜

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藥膳專家表示，因應體質與身體需求選擇適合食材，就能輕鬆打造不顯老的健康體質。示意...
藥膳專家表示，因應體質與身體需求選擇適合食材，就能輕鬆打造不顯老的健康體質。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tamanna Rumee）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：早餐每週5天吃米飯，可補能量並維持肌膚彈性。
  • 重點二：起床只喝1杯溫開水，搭配均衡飲食避免疲勞暗沉。
  • 重點三：紫洋蔥、黑豆茶與黑木耳等藥膳食材有助抗老養顏。

不少人對於年齡增長帶來的疲勞感與老化感到不安，事實上透過日常生活的「美容藥膳」與良好晨間習慣，有助於維持年輕狀態。日本媒體「ESSE online」介紹了藥膳專家大曾根直子的親身經驗，結合內科醫師石原新菜的專業意見，透過簡單的藥膳智慧緩解疲勞並重拾肌膚光澤。

報導指出，大曾根直子過去長期受慢性疲勞所苦，擔心「自己是否就這樣衰老下去」。在遇到「藥膳」並了解自身體質後，她會根據當天的身體狀況選擇食物與茶飲，以「款待自己」的心情面對身體，讓她的肌膚逐漸變得滋潤有彈性，也不再累積疲勞。

大曾根分享自己實踐的「不顯老晨間習慣」如下：

一、每週至少5天早餐吃米飯 有助於維持肌膚彈性

大曾根過去曾因極端戒醣（碳水化合物）導致肌膚鬆弛，學習藥膳後發現米飯可以改善腸胃功能並補充能量，因此早餐固定吃「米飯與味噌湯」。

石原醫師補充，過度限制碳水化合物攝取量會導致能量不足，造成疲勞和皮膚暗沉。均衡飲食才是理想狀態，每餐吃八分飽最好。

二、早上起床只喝1杯溫開水

中醫（藥膳的基礎理論）認為早上起床喝溫水有助於吸收「陽氣」，但飲用過量反而導致身體發冷，因此只喝1杯即可。

此外，大曾根建議在季節轉換的時期，也能靠日常藥膳調理體質。

•利用甜味與酸味補充水分

將紅蘿蔔、蜂蜜（甜味）與醋（酸味）做成涼拌沙拉，有效補充水分，改善夏季消耗與乾燥肌膚。

•依照身體狀況及需求挑選藥膳茶飲

藥膳的基本概念是補益虛弱、促進血液循環和排毒養顏。

水腫時飲用黑豆茶，疲勞時喝紅棗茶，想改善肌膚暗沉時則選擇玫瑰花茶。

•夏季多吃蔬菜清熱解暑

體內積熱容易導致失眠，多吃有助於清熱解暑的苦瓜和滋潤乾燥的番茄等夏季蔬菜，促進睡眠；將番茄、海藻醋和生薑拌勻食用，可以預防水腫和手腳冰冷。玉米可促進消化。

養顏美容也是藥膳的一大主題，大曾根推薦紫洋蔥可以促進血液循環，加速細胞更新。石原醫師補充，紫洋蔥除了含有二丙烯硫醚外，也含有多種多酚，抗老化效果絕佳。

將紫洋蔥、柴魚片與柑橘醋（或義大利香醋）拌勻，就是一道簡單又健康的日常配菜。

此外，黑木耳有助於滋養腎氣，調理體內循環，平時不妨多吃黑色食材。

精華 FAQ

  • 因為她過去極端戒醣後出現肌膚鬆弛，改以米飯與味噌湯當早餐後，能補充能量、改善腸胃功能，也有助維持肌膚彈性與精神狀態。

  • 藥膳觀點認為溫水能幫助吸收陽氣、啟動身體，但喝太多反而可能讓身體發冷，因此建議適量即可，並搭配均衡飲食維持體力。

  • 文中提到紫洋蔥可促進血液循環與抗老，黑豆茶適合水腫，紅棗茶可改善疲勞，玫瑰花茶有助提亮膚色，黑木耳則能滋養與調理循環。

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