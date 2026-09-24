北卡男住的濱海屋已不宜居 洪水保險堅稱「只能等房子倒塌」

福爾曼住在北卡海邊的一棟高腳屋，房子因支柱常被淹沒和樓梯被沖毀等已不適合居住，但他透過FEMA購買的洪水住宅保險是房屋倒塌才能理賠，因此他現在只能等房子崩入海中，別無他法。高腳屋示意圖，與本新聞無關。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 北卡濱海高腳屋因海水侵蝕已逐漸不適合居住。

北卡濱海高腳屋因海水侵蝕已逐漸不適合居住。 重點二： FEMA洪水險多半只在房屋倒塌後才會理賠。

FEMA洪水險多半只在房屋倒塌後才會理賠。 重點三：海岸侵蝕加劇，拆除或搬遷都比等待倒塌更合宜。

北卡 羅萊納州的福爾曼（Richard Foreman）住在海邊一棟價值1百萬元的高腳屋，但房子已逐漸不適合居住，支柱常被海水淹沒、樓梯也被沖毀，福爾曼知道他的房子最終將和家具一起墜入大海，若他想獲得保險 理賠只能等房子倒，因為他是透過聯邦緊急管理署（FEMA）購買住宅洪水險，房屋倒塌才賠付，因此福爾曼現在什麼都不能做，只能等待房子倒塌。

Moneywise報導，FEMA是全美國住宅洪水保險最主要的來源，提供全國超過95%的洪水保險，但他們只有房屋倒塌才理賠。

福爾曼說，從環保的角度來看，若FEMA能讓他在一個好天氣的日子拆除房屋，讓所有碎片殘壁都集中一處，這樣更好，但FEMA要求他等房子倒，房子可能會在一場暴風雨中倒塌，碎片會蔓延幾英里。

由於海平面上升，岸邊的岩石和沙子被沖走，海岸侵蝕讓濱海房產面臨的風險日益增加，過去不會受到海浪侵襲的房屋，如今卻因海水侵蝕或地基移位而倒塌。

美國每年因為海岸侵蝕而造成的濱海房產損失金額約5億元，有方法能減緩海岸侵蝕，但一旦房屋因侵蝕而有結構性損害，基本上就沒救了。

東卡羅萊納大學（East Carolina University）的氣象科學家科貝特（Reide Corbett）接受全國公共廣播電台（NPR）採訪時表示，沒辦法讓房屋保留在原地，唯一的解決辦法是撤離。

減少海岸侵蝕最符合成本效益的方法之一是「海岸修復」（coastal restoration），也就是當地社區將海岸線上的人造建築移除，讓海灘回復原本的自然樣貌，但移除或搬遷海岸線上的房子要花很多錢，拆除房屋需要好幾萬元，把房子搬到更適合的地點需要幾十萬元，沒有FEMA的協助，很多濱海房屋的屋主根本無法負擔該筆費用，不過FEMA讓屋主不是拆除或搬遷已不適合居住的房子，而是等待房子垮入海中，他們才能獲得理賠。

北卡的洪水保險業務沙拉德（Lisa Sharrard）說，糟糕的是，等待房子垮入海中會產生很多瓦礫殘骸，在海灘上留下安全隱患，幾乎不可能清理乾淨。

此外，屋主等房子垮掉可能耗時數年，好一點的狀況是那是度假用的房屋或專門用來出租的，大不了賺不了錢，壞一點的情況是那間房子本來是自住，屋主找不到地方住，也無法領到理賠買新房。

若擁有濱海房產，開始要想海岸侵蝕可能對房產造成的影響了，即使認為自家很安全也要開始了解。由於氣候變遷，海岸侵蝕變得越來越嚴重；就算海岸侵蝕不會造成您家房屋倒塌，氣候變遷也可能導致許多颶風生成，對房屋造成損害。

FEM和將近50間保險公司合作提供洪水保險，若屋主有保洪水保險，幾乎一定是透過FEMA購買的，務必仔細閱讀保單，了解保險涵蓋範圍，也要調查海岸侵蝕對當地社區的影響，海岸侵蝕不代表要立刻出售濱海房屋，但若自家房屋靠近海灘就如同在賭運氣，等越久越難賣房，售價也會越低。