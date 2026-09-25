阿拉斯加「胖熊周」開跑 1200磅去年冠軍面臨強勁挑戰

去年的冠軍Chunk（編號Bear 32，圖）能否衛冕，成為眾所矚目的焦點。路透

在經歷一個夏天大啖紅鉤吻鮭（sockeye salmon）之後，阿拉斯加體型最龐大的棕熊們已準備好大顯身手。

「胖熊周」（Fat Bear Week）的線上投票 於周二（22日）起跑，卡特邁（Katmai）國家公園及保護區內那些圓滾滾的「居民」將在這項年度競賽中角逐「體型最大熊類」的頭銜。

去年的冠軍Chunk（編號Bear 32）能否衛冕，成為眾所矚目的焦點。2025年，Chunk估計重達1200磅，憑此成績以些微優勢奪冠；今年牠再度登上擂台，將面對如Gully（編號Bear 903）等體型龐大的競爭對手，Gully是兩屆冠軍Grazer的後代。

這項已邁入第12屆的競賽，目的在喚起人們重視棲息於阿拉斯加半島保護區內的2200頭棕熊；該半島從阿拉斯加州西南角延伸至阿留申群島（Aleutian Islands）。「胖熊周」始於2014年，以線上互動方式向大眾介紹棕熊，這種與北美灰熊（grizzly）為近親的沿海物種。

今年的活動將有16隻棕熊參與單淘汰制的對決賽，所有投票均透過www.fatbearweek.org網站進行，優勝名單將於9月29日揭曉；民眾可在決定支持哪隻棕熊前，透過explore.org的直播鏡頭觀看牠們。

該非營利組織網站說明，對棕熊來說，胖就是贏家的象徵。牠們大啖自六月下旬起返回布魯克斯河（Brooks River）的豐沛鮭魚，藉此儲備脂肪；有時甚至會在鮭魚逆流而上產卵時，直接在半空中將魚咬下。

盛夏時節，成年公棕熊的體重通常在600至900磅（約270至410公斤）之間；當飽食洄游及產卵的鮭魚（每隻熊每天可吃多達30條魚）後，準備進入冬眠時，體型龐大的公熊體重可超過1000磅（454公斤）。母熊體型約小三分之一。在冬眠期間，棕熊不吃不喝，體重會減輕三分之一。

參與線上投票的民眾可以查看熊隻的前後對比照，從夏初的身材精瘦，到夏末則變得肥肥胖胖。這些熊並未實際秤重，有些粉絲會根據外貌或背景故事來選擇自己最喜愛的熊。

2024年，布魯克斯瀑布的即時攝影鏡頭捕捉到關鍵時刻：128號母熊Grazer的幼熊不慎滑落瀑布，漂流至Chunk的捕魚據點，隨即遭Chunk攻擊並受傷。Grazer與Chunk展開搏鬥，但幼熊最終還是沒能活命。這場戲劇性的對決結束後，參與投票的粉絲紛紛將勝利頒給了Grazer。隨後，Chunk於2025年捲土重來，奪回冠軍頭銜。