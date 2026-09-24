我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍跪地擦紅毯迎習 12秒畫面曝光 美網友炸鍋：太丟臉

「惡血女王」霍姆斯可能明年8月轉進中途之家 紀錄片下月上映

「惡血女王」霍姆斯可能明年8月轉進中途之家 入獄前紀錄片下月上映

編譯陳韻涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
前矽谷獨角獸驗血新創公司Theranos創辦人霍姆斯已獲准於2027年8月23日...
前矽谷獨角獸驗血新創公司Theranos創辦人霍姆斯已獲准於2027年8月23日轉入德州一間中途之家，這表示可能這名「惡血女王」將比預期更早重返社會。(路透)

聯邦監獄管理局(Bureau of Prisons)官員22日寫信給前矽谷獨角獸驗血新創公司Theranos創辦人霍姆斯(Elizabeth Holmes)的被害人，說明霍姆斯已獲准於2027年8月23日轉入德州一間中途之家，這表示可能這名「惡血女王」將比預期更早重返社會。

紐約時報報導，現年42歲的霍姆斯2022年因詐欺罪被判處11年徒刑，自2023年5月起在休士頓西北方約90分鐘車程的最低安全等級「布萊恩聯邦女子監獄」(FPC Bryan)服刑。

美國廣播公司(ABC)率先報導聯邦監獄管理局寫給被害人的信件內容，紐時記者也查閱了相關信件，信中未說明霍姆斯得以提前離開監獄轉進德州德爾瓦萊(Del Valle)奧斯汀過渡中心(Austin Transitional Center)的原因，也不清楚霍姆斯會在中途之家待多久。

信中指出，霍姆斯的預定釋放日期是2030年2月22日，但大多數囚犯在中途之家停留的時間都很短。霍姆斯的刑期先前已多次縮短，她去年也曾向司法部申請減刑。

霍姆斯2003年、19歲時便創辦Theranos，以「滴血驗病」技術的承諾，將公司的估值推上90億元，一度被譽為「女版賈伯斯」；然而，「華爾街日報」2015年揭露其技術造假後，Theranos破產，這起事件後來也被改編成2022年影集「新創大騙局」(The Dropout)。

霍姆斯近期經常成為媒體焦點，她的社群媒體「X平台」本月5日發文，向長壽狂人強森(Bryan Johnson)請教如何依照獄中飲食調整營養，強森隨即提供一套「監獄版不死計畫」(Don't Die)，兩人互動在網路上引起熱烈討論。

此外，由喜劇演員菲爾德(Nathan Fielder)與導演奧本海姆(Lance Oppenheim)共同執導的紀錄片「盡收眼底」(You Can See Everything，暫譯)聚焦霍姆斯入獄前一個月的生活，本片將於10月16日上映。

該電影發行商A24形容，這是「對一位神秘重刑犯的私密刻畫」，以及「一段令人費解的三年深淵(abyss)之旅」。

精華 FAQ

  • 聯邦監獄管理局致函受害人表示，霍姆斯已獲准於2027年8月23日轉入德州奧斯汀過渡中心，這意味她可能比原本預期更早離開監獄體系。

  • 霍姆斯在2022年因詐欺罪被判11年徒刑，2023年5月起於德州布萊恩聯邦女子監獄服刑；信件也提到她原訂釋放日期為2030年2月22日。

  • 除了轉入中途之家的消息，報導也提到她與長壽倡議者Bryan Johnson的網路互動，以及聚焦她入獄前生活的紀錄片《盡收眼底》將於10月16日上映。

矽谷 德州 休士頓

上一則

9月24日星座運勢 天蠍動力十足 雙魚易得認同

下一則

賓利首款純電車Torcal搶新客 售價不到法拉利四成

延伸閱讀

坐牢還能在X發文？Theranos創辦人荷姆斯宣傳紀錄片挨轟

坐牢還能在X發文？Theranos創辦人荷姆斯宣傳紀錄片挨轟
美國詐騙損失200多億…囚犯有這特權 喬州成犯罪大本營

美國詐騙損失200多億…囚犯有這特權 喬州成犯罪大本營
紐約華女緬因房產非法種大麻 判6個月監禁

紐約華女緬因房產非法種大麻 判6個月監禁
納吉獲特赦居家服刑 大馬首相安華：不代表向貪腐妥協

納吉獲特赦居家服刑 大馬首相安華：不代表向貪腐妥協

熱門新聞

屬虎、屬馬、屬羊及屬龍者個性大器，不容易為小事計較，也懂得把精力放在長期目標上，因此無論留在原有領域或跨入新產業，都較容易取得他人信任，並在合作與資源累積下開創新局。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Andrea Piacquadio）

天生大器不愛計較 4生肖靠好人緣闖出成績 換到哪個職場都吃香

2026-09-20 00:25
美國物價高昂，對經濟是一大負擔。示意圖，非新聞當事者。(路透)

華婦赴美探親 逛超市每件都「價格乘以7」 默默放回原位

2026-09-19 19:55
自助旅行示意圖。(圖／AI生成)

小心被扒手盯上「自助旅行6習慣」一看就知道你是觀光客

2026-09-17 08:09
南瓜香甜可口，更含有β-胡蘿蔔素、膳食纖維等營養成分。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Gu Ko ）

南瓜別只會煮湯 紅茶入鍋熬煮香甜高級感

2026-09-16 23:25

電腦跳出警告訊息 中毒了？別慌…更改這個設定

2026-09-15 12:09
好市多（Costco）。（美聯社）

好市多退貨拍賣中心可撿便宜 買家有嚴格規範

2026-09-16 09:16

超人氣

更多 >
存50萬花了17年、翻倍僅3年 多美國人提前退休 原因...

存50萬花了17年、翻倍僅3年 多美國人提前退休 原因...
習近平乘專機離開北京 彭麗媛、蔡奇、王毅等陪同

習近平乘專機離開北京 彭麗媛、蔡奇、王毅等陪同
高薪、美國工簽在手 華人卻想回中國 只因...

高薪、美國工簽在手 華人卻想回中國 只因...
川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意

川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意
圖輯／習近平睽違11年訪美 微笑下機緊牽彭麗媛 川普夫婦親迎

圖輯／習近平睽違11年訪美 微笑下機緊牽彭麗媛 川普夫婦親迎