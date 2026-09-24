「惡血女王」霍姆斯可能明年8月轉進中途之家 入獄前紀錄片下月上映

前矽谷獨角獸驗血新創公司Theranos創辦人霍姆斯已獲准於2027年8月23日轉入德州一間中途之家，這表示可能這名「惡血女王」將比預期更早重返社會。(路透)

聯邦監獄管理局(Bureau of Prisons)官員22日寫信給前矽谷 獨角獸驗血新創公司Theranos創辦人霍姆斯(Elizabeth Holmes)的被害人，說明霍姆斯已獲准於2027年8月23日轉入德州 一間中途之家，這表示可能這名「惡血女王」將比預期更早重返社會。

紐約時報報導，現年42歲的霍姆斯2022年因詐欺罪被判處11年徒刑，自2023年5月起在休士頓 西北方約90分鐘車程的最低安全等級「布萊恩聯邦女子監獄」(FPC Bryan)服刑。

美國廣播公司(ABC)率先報導聯邦監獄管理局寫給被害人的信件內容，紐時記者也查閱了相關信件，信中未說明霍姆斯得以提前離開監獄轉進德州德爾瓦萊(Del Valle)奧斯汀過渡中心(Austin Transitional Center)的原因，也不清楚霍姆斯會在中途之家待多久。

信中指出，霍姆斯的預定釋放日期是2030年2月22日，但大多數囚犯在中途之家停留的時間都很短。霍姆斯的刑期先前已多次縮短，她去年也曾向司法部申請減刑。

霍姆斯2003年、19歲時便創辦Theranos，以「滴血驗病」技術的承諾，將公司的估值推上90億元，一度被譽為「女版賈伯斯」；然而，「華爾街日報」2015年揭露其技術造假後，Theranos破產，這起事件後來也被改編成2022年影集「新創大騙局」(The Dropout)。

霍姆斯近期經常成為媒體焦點，她的社群媒體「X平台」本月5日發文，向長壽狂人強森(Bryan Johnson)請教如何依照獄中飲食調整營養，強森隨即提供一套「監獄版不死計畫」(Don't Die)，兩人互動在網路上引起熱烈討論。

此外，由喜劇演員菲爾德(Nathan Fielder)與導演奧本海姆(Lance Oppenheim)共同執導的紀錄片「盡收眼底」(You Can See Everything，暫譯)聚焦霍姆斯入獄前一個月的生活，本片將於10月16日上映。

該電影發行商A24形容，這是「對一位神秘重刑犯的私密刻畫」，以及「一段令人費解的三年深淵(abyss)之旅」。