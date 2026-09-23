鮪魚罐頭瀝油不再手忙腳亂 2簡單方法實測乾淨俐落

鮪魚罐頭方便保存、開罐即可食用，適合忙碌時快速入菜，無論拌沙拉、做三明治或加入各式料理都相當方便。罐頭示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Towfiqu barbhuiya ）

AI摘要 文章摘要整理： 日本媒體實測2種鮪魚罐頭瀝油法，分別是倒扣在盤上與半開罐蓋慢慢傾斜，皆能有效去油，讓料理更乾爽便利。

鮪魚富含優質蛋白質及Omega-3脂肪酸，也含有維生素與礦物質，是日常補充營養的好選擇，而鮪魚罐頭方便保存、開罐即可食用，適合忙碌時快速入菜，無論拌沙拉、做三明治或加入各式料理都相當方便。不過許多人使用前通常會將罐內的油瀝掉，總覺得油很難倒乾淨，其實只要利用罐頭本身，就能輕鬆完成。

日本媒體「Kurashiru」介紹2種簡單的鮪魚罐頭瀝油方法，不需要複雜的工具，實際測試後發現，兩種方式都能有效瀝除油分。

方法一：拉環立起來 倒扣在盤子上

首先將鮪魚罐頭的拉環向上拉起，使拉環與罐身呈垂直狀態。這時罐蓋會稍微打開，形成一個小縫隙。

接著將罐頭倒扣，直接架在盤子上，罐內的油便會從稍微打開的縫隙慢慢流出。靜置約15分鐘後，再將鮪魚倒入盤中，可以看到罐內的油已經充分瀝除。

需要注意的是，建議使用較淺的盤子，因為如果盤子太深，較難利用拉環作為支點將罐頭穩穩架住。

倒扣瀝油的時間以10至15分鐘為基準，也可以依照自己喜歡的乾爽程度調整時間。

方法二：利用罐蓋壓住鮪魚 再慢慢瀝油

第二種方法則是直接利用罐頭蓋來瀝油。

首先將罐頭蓋打開約一半，接著用拇指壓住半開的罐蓋，同時慢慢傾斜罐頭，讓油從縫隙中流出。持續傾斜罐頭，直到幾乎沒有油流出，就完成瀝油。

實際測試後，同樣可以看到鮪魚的油分被充分瀝掉。不過與第一種「倒扣在盤子上」的方法相比，這次罐內殘留的油稍微多一些。

如果希望瀝得更乾，可以將罐蓋用力壓緊一些，讓罐蓋更貼近鮪魚，就能進一步將油分擠出。