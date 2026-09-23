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美國人一項習慣 到國外變成討人厭的遊客行為

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美國遊客在國外旅遊時常說話很大聲成為TikTok近日熱議話題，不少人抱怨美國遊客...
美國遊客在國外旅遊時常說話很大聲成為TikTok近日熱議話題，不少人抱怨美國遊客的這個習慣令人感到困擾。巴黎遊客示意圖，非新聞當事者。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：美國遊客在國外說話太大聲，常被視為失禮行為。
  • 重點二：專家建議觀察當地互動方式，並調整自己的音量。
  • 重點三：公共場合放低音量、學會簡單用語可展現文化尊重。

TikTok近日的熱門話題之一是在國外旅遊的美國遊客因說話太大聲而被批評，引發人們關注說話音量這個影響文化認知的簡單因素，專家建議出國旅遊者不必因此完全保持沉默，可以仔細觀察當地人的互動，相應地調整自己的音量，融入當地最簡單的方法之一就是注意自己的音量。

Islands報導，在家鄉大聲說話或許很自然，因為在美國，熱烈的交談和開放的表達很常見，但這些行為在其他某些國家來說卻可能被視為一種干擾，美國人認為正常的音量，在別人聽起來可能是自私且不尊重人的，這甚至會強化一些負面的刻板印象，例如某些遊客被認為是令人討厭的、自我感覺良好甚至缺乏文化敏感性的。

不過別擔心，關鍵不在於隱藏自己的個性或完全保持沉默，而是適應當地文化。仔細觀察當地人如何互動，並相應地調整自己的音量，這展現了自己對當地文化的敏感度和尊重。

語言教育博士尤金尼奧（Esther Gutierrez Eugenio）對哈芬頓郵報（HuffPost）表示，很多在國外的美國人說話時會提高音量和使用手勢來，以誇張的方式表達自己想說的話，希望外國人能了解，但這種行為常不被理解，美國人這麼做的本意是希望溝通更順利，但這樣很像帶有優越感，有點像把其他人當作孩子或身心有障礙者。

因此，融入當地最簡單的方法就是注意自己的音量，在公共場合輕聲細語是一種尊重的表現，觀察當地人的互動方式也能幫助自己掌握適當的語調。另一個小秘訣是在公共場合交談時，使用停頓和降低音調，就像歐洲有些旅遊地點以生活步調緩慢聞名一樣，遊客的說話方式也該反映這一點。最後，不要低估當地語言的力量，可以學習一些簡單的用語如「不好意思」、「謝謝」和「對不起」，能緩和互動，也能展現自己有文化意識。

精華 FAQ

  • 因為在美國常見的熱烈交談與較高音量，在其他一些國家可能被解讀為干擾、缺乏禮貌，甚至讓人覺得自我中心，因此容易引發反感。

  • 最簡單的方法是先觀察當地人的互動方式，再依場合調整音量與語氣；在公共場所輕聲交談、適度停頓，能更自然地融入當地文化。

  • 可以學習「不好意思」、「謝謝」和「對不起」等簡單用語，並搭配放慢語速與減少誇張手勢，這些都能讓互動更順暢，也更有文化敏感度。

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