懶人花園新選擇 這種地被植物易維護、美觀又防雜草

想要抑制雜草生長、增添庭院風情，不妨考慮容易維護又美觀的景天植物。植被示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Marina Chueshkova）

AI重點 文章重點整理： 重點一： John Creech 景天可作天然覆蓋物，兼具抑草與美觀效果。

John Creech 景天可作天然覆蓋物，兼具抑草與美觀效果。 重點二： 它耐寒、耐旱，適合3到9區，且蔓延快、易於維護。

它耐寒、耐旱，適合3到9區，且蔓延快、易於維護。 重點三：秋冬轉酒紅、夏秋開粉紅花，亦可搭配其他植物造景。

漫步在社區街道，通常會先觀察到庭院裡五顏六色的花朵、亮眼的秋葉、壯觀的常綠植物，卻很少注意到腳下的地被植物；其實有許多種地被植物不僅耐寒、容易維護，也很耐看美觀，如景天科植物「John Creech」生長迅速，與傳統覆蓋物（mulch）有相同作用，可以做為天然的雜草抑制劑。

House Digest報導，景天植物有超過400種，其中許多種都適合作為庭院的地被植物，「John Creech」能在農業部 耐寒區（USDA Hardiness Zone）第3到第9區生長，植株高度不超過6英寸，但可以向外蔓延達3英尺，形成緻密的植被地毯，迅速填補花園中的裸露地塊。這種景天植物非常容易栽培，偏好乾燥、淺層且多石土壤，種植第一年需要定期澆水協助植物扎根，之後則適合維持較乾燥的環境。

「John Creech」景天被視為半常綠植物，代表較老的葉片會脫落，但靠近頂端的新葉保持常綠，一年中多數時間，蓮座狀葉叢（rosette）會呈鮮豔綠色，但秋冬季會轉為酒紅色，除了葉片本身小巧美麗，植株還會在八、九月綻放出大量尖刺狀的粉紅色花朵。

「John Creech」景天需要種在有六到八小時日照、排水良好的位置，景天植物不喜歡泡水，所以要避免種在可能積水的區域，若有需要可以把土堆高，讓水分從植株周圍排出。除了作為抑制雜草的地被植物外，景天植物在岩石花園，或沿著石牆與斜坡向下蔓延時，看起來都很迷人。也可以將景天種在石板小徑旁，不過要定期修剪植株，確保步道能通行。想讓景天長得更茂密、延長開花時間，可以剪除凋謝的花朵，以促進新花朵盛開；以及在長出新葉之前，先摘除老葉。

由於景天是低矮植物，可以和較高聳的萱草植物搭配種植。萱草是耐旱的多年生秋季植物，年年都能開出亮眼花朵，和景天植物一樣偏好全日照與排水良好的土壤。或者選擇高度介於兩者中間的劍葉金雞菊（Lanceleaf Coreopsis），有著黃橘色、像雛菊的夏季花朵。

另一選擇是種植不同品種的景天植物，創造出多種色彩與層次，例如「Plum Dazzled」景天有著深紫色葉片與紅色星形花朵，可以和較明亮的「John Creech」景天形成強烈對比；高度上可以選擇「Banana Split」景天，帶有巧克力色的葉片、寬大而呈象牙黃的花朵。