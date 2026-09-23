小心五財務陷阱讓退休金莫名消失 富豪這樣顧好自己的錢

若為退休生活存到2百萬元，有五個財務陷阱建議小心避開，避免累積的財富莫名消失。理財示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Towfiqu barbhuiya）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 退休金不只要累積，還要先釐清可持續支出目標。

退休金不只要累積，還要先釐清可持續支出目標。 重點二： 401(k)與IRA提款可能帶來稅負，需提前做稅務規劃。

401(k)與IRA提款可能帶來稅負，需提前做稅務規劃。 重點三：資產配置、流動性與遺產安排，是守住財富的關鍵。

若已為退休 存下2百萬元，這筆錢已經遠遠超過大多數美國人認為退休所需要的金額。西北互助保險 （Northwestern Mutual）的最新退休儲蓄研究指出，美國成年人現在認為退休後可以過舒適生活的數字是146萬元，由於通貨膨脹、更長的預期壽命和社安金的不確定性推高了金額，高淨值的富豪門檻更高，平均達267萬元。

但即使存到267萬元，若沒有仔細規劃財富保值，267萬也不夠用。將視角從累積財富轉向保護財富並非易事。Moneywise報導高淨值人士有時會陷入的五個常見的理財陷阱，想辦法讓自己避免陷入，能讓保護財富更加順利。

1. 了解自己的目標比有目標更重要

如果遵循4%法則，2百萬的退休存款經通膨調整後每年可帶來8萬元的收入，根據居住地和消費習慣，這個數字可能太多也可能太少。

許多高淨值人士沒時間規畫自己的退休預算和生活方式需求，將近一半的百萬富翁告訴西北互助保險，他們的財務規劃需要改進，他們最關心的是退休後的稅收影響、儲蓄耗盡的風險以及長期照護費用。

別和他們犯一樣的錯，要記住不用自己制訂需要的預算，找財務顧問可以協助制訂一個容易堅持的預算。

2. 忘記IRA或401(k)中的稅務定時炸彈

若大部分的財富存在稅務優惠的退休存款如401(k)計畫或IRA，就需要為退休後提款所帶來的稅務後果做好準備。

若未對這些稅款進行適當估算，也沒有制訂盡量減少繳稅金額的策略計劃，退休安全網恐比原本預期的薄弱。可以和專家合作，評估是否能運用羅斯轉換（Roth conversions）或稅務利得收割（tax gain harvesting）等策略來將這些成本降至最低。

3. 錯誤的資產配置

擁有2百萬的退休存款，代表有比一般投資者更大的風險承受能力，但這不表示就應該這麼做，最好的策略是介於積極成長型投資和保守固定收益投資之間，找到適合的平衡點取決於年紀、風險承受能力和目標收益。

大多數的百萬富翁似乎都深諳此道，只有高淨值投資者和富豪才能加入的私人全球線上與實體社群Long Angle發布的「2026年高淨值資產配置報告」（2026 High-Net-Worth Asset Allocation Report），該年度調查對象為233位平均淨資產為1千7百萬元的高淨值投資者，報告指出，現在很多高淨值人士把50%的投資組合放在上市股票，28%在私募市場和其他投資項目，剩下約10%配置於債券和現金。

另類投資的配置比例隨著財富的成長而增加，從淨資產200萬至1000萬元區間的24%上升到2500萬美元以上的34%，主要是因為對非上市公司股權的投資。

跨不同資產類別和國家進行投資有助於穩定數百萬元的投資組合，從而避免某個國家的經濟危機或特定市場的調整徹底打亂退休計劃。

4. 被另類資產分散注意力

身為千萬富翁，可能會被一些看似另類的資產類別所吸引，這些資產類別通常只有超級富豪才能涉足，私募股權基金、訴訟融資、音樂版權、私募信貸基金和對沖基金可能會和富豪聯繫，尋求投資，他們的推銷重點通常集中於投報率，但真正的風險在流動性，大多數這類產品只允許在固定時間提取資金，通常每個季度只能提取投資額的幾個百分點，這種限制會在最需要資金的時候造成最大的阻礙。

對於依賴每年固定提領額度的退休人士來說，在特定時間點需要的資金可能與實際上獲得的金額有所出入，進而迫使不得不賣掉手上的流動性股票，但賣出時間點通常很糟糕，例如股市低迷時。

簡而言之，不需要複雜的投資策略，和財務顧問合作，找到一些經過時間考驗、簡單易行且成本低廉的指數基金或債券基金。

5. 忽略遺產規劃

若投資組合超過2百萬元，這筆儲蓄甚至可能超過退休後的生活所需。換句話說，可能會給子女和親人留下一筆錢，明智的做法是盡快以法律文件的形式記錄自己希望在去世後如何分配資產。

但令人驚訝的是，很多富人都沒有正式的遺產規劃，西北互助保險的研究指出，只有53%的百萬富翁預計會透過正式的遺產規劃留下遺產或慈善捐贈，一般人的數字更高，同一份研究指出，61%的美國成年人沒有遺囑。

若擁有2百萬以上的存款，就擁有舒適退休生活的保障，這五項財務陷阱都不需要複雜的應對方式，只要一份書面預算、一份稅務規劃、一個適當分散的投資組合、在本季度推銷給自己的產品都一律保持某種程度的懷疑，及一份簽署的遺產規劃，就能解決大部分問題；最困難的部分在於在自己累積的財富消失前，著手進行這些措施。