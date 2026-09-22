突然愛上甜食？5種飲食習慣變了 可能是「失智」警訊

愛上吃甜食示意圖。（圖／AI生成）

家中長輩出現飲食習慣改變，不一定代表罹患失智症 ，但如果變化持續且與過往明顯不同，仍值得留意。赫芬頓郵報報導，多名神經科醫師指出，除了記憶力衰退之外，失智症患者也可能出現烹調方式變簡單、對食物失去興趣、忘記吃飯，以及突然偏愛甜食等飲食變化。

神經科醫師馬吉德福圖希（Majid Fotuhi）表示，家屬經常詢問：「媽媽最近開始吃東西吃得很奇怪，這代表她罹患阿茲海默症 嗎？」他強調，答案並非單純的「是」或「不是」，因為飲食習慣改變也可能與憂鬱、焦慮、藥物副作用或牙齒問題有關，因此需要專業評估。

改吃簡單料理

紐約大學朗格尼醫學中心神經科醫師喬爾・薩利納斯（Joel Salinas）指出，有些原本數十年來都會準備複雜餐點的人，可能逐漸改做簡單料理，最後甚至完全停止下廚。原因之一是準備餐點涉及規畫、採買及依序完成步驟，而這些能力可能受到失智症影響。

對吃飯失去興趣

福圖希指出，腦部變化可能造成嗅覺減退，而嗅覺與味覺體驗密切相關，食物因此可能變得索然無味。失智症患者也較容易出現憂鬱情緒，加上吃飯同時需要使用餐具、進行對話及適應環境，可能進一步降低用餐意願。

忘記自己已吃過

失智症影響記憶，也可能影響人體對飢餓與飽足感的判斷。醫師指出，患者可能忘記吃飯，也可能忘記剛吃過東西，甚至無法辨識或表達自己是否感到飢餓，因此可能出現吃得太少或吃得過多的情況。

只吃相同的食物

醫師表示，當日常思考與決策變得困難時，每天選擇吃什麼都可能成為負擔，因此患者可能反覆選擇熟悉的食物，以減少需要做的決定。這種僵化有時也會同時出現在其他生活習慣，例如堅持固定作息或總是穿同樣類型的衣服。

突然愛吃甜食

神經科醫師亞當梅德尼克（Adam Mednick）表示，「轉向甜食是目前最一致被報告的變化。」他認為，這可能與腦部負責獎賞及衝動控制的區域受損有關。福圖希則指出，新出現的嗜甜習慣在額顳葉失智症（FTD）患者中特別常見，因為額葉原本負責調節衝動與食物選擇，受損後可能使患者強烈偏好甜食及富含澱粉的食物。

對於照顧者而言，面對這些變化不必急著強迫長輩進食。專門研究老年營養的註冊營養師艾莉森・尼奧夫（Alison Neov）建議，可維持固定用餐時間，準備患者喜歡的食物，並將每餐分量減少，避免一次提供太多食物造成壓力。如果使用餐具變得困難，也可以改提供容易拿取的手指食物。

用餐時則可與患者一起吃飯，透過示範提醒對方進食；餐桌最好只在用餐時間擺設，其他時間保持清空，以減少混淆，同時關掉電視等干擾。若患者特別愛吃甜食，營養師建議不要一味禁止，而是將甜食與水果、蔬菜、堅果等較有營養的食物搭配，重點是維持足夠熱量與體重。

專家強調，飲食習慣出現上述變化，並不代表一定罹患失智症。若改變持續且明顯，應先尋求醫療專業人員評估，再釐清真正原因，家屬也能根據評估結果提供適當協助。