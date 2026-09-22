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7部虐到不敢二刷古裝劇 「東宮」愛上滅族仇人、這齣結局意難平

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7部後勁強烈的虐心古裝劇。圖為「東宮」。（取材自豆瓣）
7部後勁強烈的虐心古裝劇。圖為「東宮」。（取材自豆瓣）

AI摘要

文章摘要整理：

本文整理7部虐心古裝劇，從《東宮》到《無憂渡》，聚焦愛上仇人、不能說出口的情意與宿命離別，讓觀眾即使知道結局仍難以走出故事。

古裝劇除了甜寵與爽劇路線，充滿錯過、誤會及宿命感的悲劇愛情，同樣容易讓觀眾久久無法出戲。從「東宮」的愛恨糾葛、「周生如故」的克制相守，到「七夜雪」來不及說出口的感情，以下根據搜狐整理7部後勁強烈的虐心古裝劇。由於內容涉及重要劇情及結局，尚未追劇的觀眾須留意劇透。

1.「東宮」：陳星旭、彭小苒

「東宮」被不少劇迷視為虐戀古裝劇代表作。西州九公主小楓單純善良，愛上化名「顧小五」接近她的豊朝皇子李承鄞，卻不知道這段感情背後牽涉權力算計，自己的族人也因李承鄞遭逢滅頂之災。

小楓在絕望中跳下忘川，失去記憶後再次與李承鄞成婚，甚至重新愛上同一個人。當記憶恢復，她才發現眼前的愛人正是仇人，最終選擇自刎。兩人明明相愛，卻始終被權力、江山及仇恨推向無法挽回的結局。

2.「周生如故」：任嘉倫、白鹿

任嘉倫飾演的小南辰王周生辰手握重兵、戰功赫赫，也因此長期遭皇室猜忌。為表明自己無意爭權，他立誓終身不娶、不留子嗣，卻在收漼氏嫡女漼時宜為徒後，逐漸對她產生無法言明的感情。

兩人朝夕相處、彼此掛念，卻受制於誓言、婚約與身分，始終無法坦白心意。周生辰最終遭受殘酷刑罰而死，時宜得知消息後也選擇追隨而去。全劇將感情藏在眼神與細節中，越克制，結局越顯沉痛。

3.「臨江仙」：白鹿、曾舜晞

白鹿與曾舜晞在「臨江仙」中飾演命運相連的仙侶，兩人原本同日出生、相知相愛，卻在凡間歷劫時遭人設計，因巨大誤會從愛人走向彼此傷害。

花如月眼看孩子死在自己懷中，並認定白九思見死不救，從此立誓復仇。兩人幾度舉行婚禮，迎來的卻不是圓滿，而是女主角一次次將劍刺向男主角。當真相終於揭開，白九思卻為保護她而魂飛魄散，讓這段關係留下無法彌補的遺憾。

4.「七夜雪」：李沁、曾舜晞

武俠劇「七夜雪」呈現的是一段尚未正式開始，便已走向終點的感情。江湖劍客霍展白為替友人之子求醫，多次前往藥師谷尋找薛紫夜，兩人在長達8年的往來中逐漸了解彼此。

他們心中互有情意，卻各自背負責任與執念，始終沒有說出真正心意。薛紫夜為救弟弟身中劇毒，最終死在他人懷中，霍展白甚至沒能見到她最後一面。未曾告白、來不及道別，成為這部劇最令人難受的部分。

7部後勁強烈的虐心古裝劇。圖為「七夜雪」。（取材自豆瓣）
7部後勁強烈的虐心古裝劇。圖為「七夜雪」。（取材自豆瓣）

5.「長相思」：楊紫、張晚意、鄧為、檀健次

楊紫飾演的小夭雖然貴為王姬，童年卻因母親出征失去依靠，獨自在大荒流落多年。她歷經磨難、改變身分，直到被表哥玱玹尋回，才重新恢復王姬地位。

然而，身分復原並未讓她得到真正安穩。小夭與玱玹、塗山璟及相柳之間各有深厚羈絆，每個人卻都背負家族、權力及使命。劇中不只描寫愛情，也呈現親情、責任與選擇的重量，角色並非不愛，而是經常無法只為愛而活。

6.「逍遙」：譚松韻、侯明昊

「逍遙」以錯位時空及三世情緣為核心，譚松韻飾演的肖瑤在半人半靈時期遇見妖王紅燁，之後才逐漸發現，兩人的糾葛早已橫跨不同身分與時代。

無論她是人族公主、龍族女王或後來的肖瑤，始終深愛紅燁，卻因誤會、立場及族群衝突反覆走向生離死別。三世感情都未能真正圓滿，結局男主角離去，只留下女主角守著共同回憶，等待未知的轉世與重逢。

7.「無憂渡」：任嘉倫、宋祖兒

「無憂渡」融合奇幻探案、妖怪傳說與愛情線，由林玉芬執導。宣夜與半夏在一次次捉妖及調查異案的過程中建立信任，劇集亦透過不同單元描寫人性欲望，營造近似「聊齋」的神祕氛圍。

然而，宣夜屬於妖族，半夏則是人類，兩人即使相互理解，仍必須面對「人妖殊途」的宿命。結局雨中，宣夜乘船獨自離開，半夏在岸邊相送，沒有激烈生死場面，反而以克制的告別留下更深餘韻。

7部後勁強烈的虐心古裝劇。圖為「無憂渡」。（取材自豆瓣）
7部後勁強烈的虐心古裝劇。圖為「無憂渡」。（取材自豆瓣）

這7部作品的虐心之處各不相同：「東宮」是愛上仇人的絕望，「周生如故」是有情卻不能說，「七夜雪」則是連告別都來不及。角色並非沒有愛過，而是在身分、責任與時局面前無法自由選擇，也因此讓觀眾即使知道結局，仍久久難以走出故事。

精華 FAQ

  • 文章整理的是7部後勁強烈的虐心古裝劇，重點放在愛情悲劇、誤會、宿命與生離死別，並非甜寵或爽劇路線，而是讓觀眾看完久久難以平復的作品。

  • 《東宮》最虐之處在於女主角小楓愛上化名接近自己的李承鄞，卻不知對方牽涉滅族之禍；她失憶後再愛一次，恢復記憶才發現愛人是仇人，最後只能自刎收場。

  • 像《周生如故》是有情卻不能說，《七夜雪》是連告白都來不及，《無憂渡》則以人妖殊途作結。這些劇都把愛情放在責任、身分與命運之下，因此格外催淚。

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