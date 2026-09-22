花生醬加烏龍麵竟超搭 她10分鐘完成直呼「相見恨晚」

網友為了消耗家中剩餘的花生醬，嘗試製作花生醬拌烏龍麵，沒想到成品的濃郁風味令她直呼「相見恨晚」。整道料理約10分鐘便能完成，適合一人用餐或下班後快速解決晚餐。麵條示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Katty Frank ）

花生醬除了抹吐司，還能變成香濃拌麵醬汁。一名小紅書 網友「墨丘利土豆」近日為了消耗家中剩餘的花生醬，嘗試製作花生醬拌烏龍麵，沒想到成品的濃郁風味令她直呼「相見恨晚」。整道料理約10分鐘便能完成，適合一人用餐或下班後快速解決晚餐。

「墨丘利土豆」準備的主要食材包括冷凍烏龍麵、花生醬、培根、雞蛋與油麥菜，蔬菜也可換成菠菜等品項。她先將培根切片煎至焦香酥脆，再利用鍋中剩餘的油煎一顆溏心蛋；另一邊燒水煮熟冷凍烏龍麵，並在起鍋前加入蔬菜一同汆燙。

醬汁則直接在碗底調製，放入一大匙花生醬、一匙油辣子、小半匙香醋、大半匙醬油及一小匙白糖，最後加入兩大匙煮麵水攪拌均勻。將煮好的烏龍麵放進碗中，先讓每根麵條裹滿醬汁，再鋪上培根、溏心蛋與青菜，喜歡香氣更濃郁者，也可撒上白芝麻。

「墨丘利土豆」形容，油麥菜的鮮嫩、培根的酥脆與烏龍麵的彈牙形成多層次口感，搭配黏糊微辣的花生醬汁，即使不添加其他配菜，也很適合偏愛濃稠拌麵的人。她笑稱成品看來相當有食慾，「感覺在上海可以賣68元」，並表示花生醬本身具有一定飽足感，一包烏龍麵對自己而言已經足夠。

影片曝光後，有網友實際跟著製作，回報「真的簡單又好吃」，另有不少人表示準備嘗試。不過，食量較大的網友認為一次可能需要煮兩包烏龍麵，也有人詢問沒有油辣子是否可以省略。「墨丘利土豆」回應，油辣子並非必要，不放仍可完成，只是少了辣味；調味濃淡及配菜則可依個人口味調整。