不需多花錢 資深玩家實測一招成功免費升等郵輪艙房

搭郵輪時，不一定要花大錢才能升等艙房，在淡季搭乘、擔任領隊和使用會員計畫等，都能有免費升等的機會。郵輪示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@ Uta Scholl）

AI摘要 文章摘要整理： 郵輪免費升等不只靠運氣，透過旅遊顧問、保證艙房、淡季出發與登船日詢問等10招，都可能提高拿到更好艙房的機會。

搭郵輪 時若意外被升等艙房令人驚喜，但其實有些方法可以確保被升等艙房；Southern Living報導，資深乘客分享10個免費升等艙房的秘訣，提早訂購、在淡季搭乘等都是方法，下次訂購郵輪之旅時不妨一試，說不定就有意外驚喜。

1. 和郵輪旅遊顧問合作

和郵輪公司關係密切的旅遊顧問可以確保升等，許多專門服務郵輪旅行的顧問與郵輪公司建立獨家合作關係，提供包括免費升級、折扣票價和船上消費額度等優惠。由於顧問的收入以佣金為基礎，因此這些增值服務不會為客人帶來額外費用。

旅行社Travel Leaders Network總裁洛弗爾（John Lovell）說，普通遊客每年可能訂一、兩次郵輪，但旅遊顧問一小時內就能為郵輪公司訂到很多客戶，這代表他們受到郵輪公司重視，而郵輪公司也希望讓他們的貴賓滿意。

2. 趁升級優惠時購買

全球最大郵輪規劃網站Cruise Critic執行主編福斯特（Chris Gray Faust）說，郵輪公司通常會在促銷高峰期提供這項福利，最佳訂購時機包括郵輪開始販售時，通常是一年至一年半前、郵輪業的旺季，通常是1月至3月、黑色星期五或網路星期一等促銷期間。

3. 預訂保證艙房

幾乎所有大型郵輪公司如迪士尼郵輪等都可以讓顧客訂所謂的保證艙房（cruise cabin guarantee），這讓顧客選擇艙房類型而非特定號碼，郵輪公司會提供該等級或更高級的艙房。

旅遊網站Journey Compass創辦人福尼爾（Paul Fournier）說，若郵輪公司在該類別沒有空房，就會免費幫乘客升等，雖然這很碰運氣，但他見過好幾個成功案例。

4. 用會員計畫和旅遊信用卡

大多數郵輪公司都提供會員計劃，獎勵經常乘坐的旅客，例如提供艙位升級等優惠。旅遊獎勵信用卡也可以賺取積分或哩程或用於兌換郵輪升等，許多郵輪公司都提供聯名信用卡，並提供類似的優惠。

5. 提早預訂並注意價格

就算買到超值的郵輪票，也要持續關注價格。若價格下降，有時可能代表特定航次尚未滿員，或許還有升級艙位的機會，很多郵輪公司會在接近出發日期時降低票價，尤其是熱門航線上客流量較大的郵輪。

福斯特說，若郵輪未滿員且價格下降，可以諮詢郵輪公司或旅行社，看是否有機會升級艙房。

6. 帶領團隊

若團體出遊，可以擔任團體領隊，負責協調行程，每間郵輪公司對於訂多少艙房才能稱為團體的數量不同，可以先了解規則。旅行社Carson Travel負責人阿恩霍特（Leigh Ann Arnholt）說，當帶領大型團體搭乘郵輪時，擔任領隊可以獲得額外設施，可以利用這個來升等艙房。

7. 在特別日子搭乘

若在特殊日子搭郵輪如蜜月、結婚50周年、慶生等，可以告知旅遊顧問或預訂代理，讓他們在預訂資料上備註這項資訊，說不定就能獲得免費升等或其他意外驚喜。

8. 淡季搭船

郵輪旺季會根據目的地而異，但在淡季或過渡季（shoulder season）通常能找到不錯的優惠。6月到11月上旬是皇家加勒比郵輪的淡季，11月到4月是地中海郵輪的淡季，而11月下旬到3月上旬通常是歐洲河輪的淡季，不過12月的聖誕市集河輪可能很受歡迎，例如維京（Viking）、阿瑪河輪（AmaWaterways）與寰宇河輪（Uniworld Boutique River Cruises）提供的航程。

專門分享家庭郵輪內容的部落格The Family Cruise Companion創辦人沃倫說，如果郵輪沒有客滿，通常更有機會提供免費升等，以填滿高等級艙房；如果旅客行程安排較有彈性，淡季搭乘郵輪，能增加升等機會。

9. 在登船日詢問

向旅客服務處禮貌詢問是否能升級艙房絕對沒壞處，船上可能因為有人最後一刻取消訂房、有空房或其他旅客更換房間等原因，而出現空位。沃倫說，別不好意思開口問，她自己就成功在登船當天向旅客服務櫃台問到升等，如果有空房，有時郵輪公司會為了騰出空間給後續預訂，而免費幫旅客調整房間，禮貌提出請求往往很有幫助。

10. 選擇自動升艙

直接預訂時，許多郵輪公司會提供是否自動升艙的選項，如果選擇「是」，一旦有更高等級的艙房空位時，就會自動升級。阿恩霍特說，她都會鼓勵客戶選擇自動升艙，尤其是荷美郵輪，因為有空房時自動為旅客升級而聞名。如果對艙房位置有強烈偏好，就不建議選擇這項服務，但對不在意船上住宿位置的旅客來說，自動升級是很棒的選擇。