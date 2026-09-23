喬治盧卡斯敘事藝術博物館5大看點

盧卡斯敘事藝術博物館(Lucas Museum of Narrative Art)22日在洛杉磯正式開放。歐新社

「星際大戰 」(Star Wars)導演喬治盧卡斯(George Lucas)稱他的盧卡斯敘事藝術博物館(Lucas Museum of Narrative Art)為「人民藝術殿堂」，坦言這計畫差點讓他崩潰，在構想17年後，博物館將於22日在洛杉磯 正式開放。美聯社報導，有五大必看亮點不容錯過。

這座耗資10億元的機構位於南加州大學(University of Southern California)附近的博覽公園(Exposition Park)，是他與妻子霍布森(Mellody Hobson)畢生心血。展廳幾乎全陳列著2人藏品。

這座耗資10億元的盧卡斯敘事藝術博物館位於南加州大學(University of Southern California)附近的博覽公園(Exposition Park)，是導演喬治盧卡斯(George Lucas，右)與妻子霍布森(Mellody Hobson，左)畢生心血。路透

82歲的盧卡斯熱衷挑戰不可能。計畫最初設於舊金山與芝加哥 卻喊卡。洛杉磯這座博物館將通俗畫家、插畫家與漫畫家作品，與純藝術融為一體。

參觀時不可錯過的五大亮點：

公主駕到

博物館綠地設有凱莉費雪(Carrie Fisher)飾演的莉亞公主(Princess Leia)勒死賈霸赫特(Jabba the Hutt)的「赫特殺手」(The Hutt Slayer)雕像。首展「星際大戰：動態影像」(Star Wars in Motion)展出載具，草坪小徑還能看到尤達(Yoda)、格羅古(Grogu)與帕德梅阿米達拉(Padmé Amidala)雕像。

班克斯，高懸於街道之上

館內除了諾曼・洛克威爾(Norman Rockwell)作品，5樓展廳還有英國街頭藝術家班克斯(Banksy)創作的模板壁畫，含女孩放飛心形氣球畫面。附近還有茱蒂・貝卡(Judith Baca)與李維拉(Diego Rivera)的壁畫。

博物館5樓展廳還有英國街頭藝術家班克斯(Banksy)創作的模板壁畫，含女孩放飛心形氣球畫面。歐新社

別忘了抬頭看看天窗

建築師馬岩松(Ma Yansong)設計的建築宛如雲朵，包裹洛杉磯紀念體育館(Los Angeles Memorial Coliseum)等周邊建築。穹頂中心的天窗宛如天穹，馬岩松向美聯社表示，這裡「就像一個精神空間」。

罕見卻又熟悉的弗里達・卡羅自畫像

4樓展有芙烈達・卡蘿(Frida Kahlo)1940年的「獻給埃洛瑟醫生的自畫像」(Autorretrato Dedicado al Dr. Eloesser / Self Portrait Dedicated to Dr. Eloesser)，被譽為「墨西哥的蒙娜麗莎」。

狗玩撲克牌，展現高低藝術融合

展廳還有卡修斯・馬塞勒斯・柯立芝(Cassius Marcellus Coolidge)1894年創作的「撲克牌遊戲」(Poker Game)，讓這幅酒吧通俗藝術獲得全新視角。