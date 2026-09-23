喬治盧卡斯敘事藝術博物館5大看點
「星際大戰」(Star Wars)導演喬治盧卡斯(George Lucas)稱他的盧卡斯敘事藝術博物館(Lucas Museum of Narrative Art)為「人民藝術殿堂」，坦言這計畫差點讓他崩潰，在構想17年後，博物館將於22日在洛杉磯正式開放。美聯社報導，有五大必看亮點不容錯過。
這座耗資10億元的機構位於南加州大學(University of Southern California)附近的博覽公園(Exposition Park)，是他與妻子霍布森(Mellody Hobson)畢生心血。展廳幾乎全陳列著2人藏品。
82歲的盧卡斯熱衷挑戰不可能。計畫最初設於舊金山與芝加哥卻喊卡。洛杉磯這座博物館將通俗畫家、插畫家與漫畫家作品，與純藝術融為一體。
參觀時不可錯過的五大亮點：
公主駕到
博物館綠地設有凱莉費雪(Carrie Fisher)飾演的莉亞公主(Princess Leia)勒死賈霸赫特(Jabba the Hutt)的「赫特殺手」(The Hutt Slayer)雕像。首展「星際大戰：動態影像」(Star Wars in Motion)展出載具，草坪小徑還能看到尤達(Yoda)、格羅古(Grogu)與帕德梅阿米達拉(Padmé Amidala)雕像。
班克斯，高懸於街道之上
館內除了諾曼・洛克威爾(Norman Rockwell)作品，5樓展廳還有英國街頭藝術家班克斯(Banksy)創作的模板壁畫，含女孩放飛心形氣球畫面。附近還有茱蒂・貝卡(Judith Baca)與李維拉(Diego Rivera)的壁畫。
別忘了抬頭看看天窗
建築師馬岩松(Ma Yansong)設計的建築宛如雲朵，包裹洛杉磯紀念體育館(Los Angeles Memorial Coliseum)等周邊建築。穹頂中心的天窗宛如天穹，馬岩松向美聯社表示，這裡「就像一個精神空間」。
罕見卻又熟悉的弗里達・卡羅自畫像
4樓展有芙烈達・卡蘿(Frida Kahlo)1940年的「獻給埃洛瑟醫生的自畫像」(Autorretrato Dedicado al Dr. Eloesser / Self Portrait Dedicated to Dr. Eloesser)，被譽為「墨西哥的蒙娜麗莎」。
狗玩撲克牌，展現高低藝術融合
展廳還有卡修斯・馬塞勒斯・柯立芝(Cassius Marcellus Coolidge)1894年創作的「撲克牌遊戲」(Poker Game)，讓這幅酒吧通俗藝術獲得全新視角。
這座博物館將於22日在洛杉磯正式開放，地點位於南加州大學附近的博覽公園，屬於盧卡斯與妻子霍布森共同投入的畢生計畫。 博物館把通俗畫家、插畫家、漫畫家作品與純藝術放在同一空間，從星際大戰雕像到班克斯壁畫、卡蘿名作，都強調高低藝術融合。 重點包括莉亞公主勒死賈霸的雕像、班克斯模板壁畫、建築天窗景觀、芙烈達・卡蘿自畫像，以及卡修斯・柯立芝的狗玩撲克牌畫作。
精華 FAQ
這座博物館將於22日在洛杉磯正式開放，地點位於南加州大學附近的博覽公園，屬於盧卡斯與妻子霍布森共同投入的畢生計畫。
博物館把通俗畫家、插畫家、漫畫家作品與純藝術放在同一空間，從星際大戰雕像到班克斯壁畫、卡蘿名作，都強調高低藝術融合。
重點包括莉亞公主勒死賈霸的雕像、班克斯模板壁畫、建築天窗景觀、芙烈達・卡蘿自畫像，以及卡修斯・柯立芝的狗玩撲克牌畫作。
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