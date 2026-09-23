我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／美中外熱內冷、白宮取消3媒體採訪證 誰獲益？

以色列總理下榻紐約飯店附近驚見異狀 3人竟從人孔冒出

喬治盧卡斯敘事藝術博物館5大看點

編譯彭馨儀／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
盧卡斯敘事藝術博物館(Lucas Museum of Narrative Art...
盧卡斯敘事藝術博物館(Lucas Museum of Narrative Art)22日在洛杉磯正式開放。歐新社

星際大戰」(Star Wars)導演喬治盧卡斯(George Lucas)稱他的盧卡斯敘事藝術博物館(Lucas Museum of Narrative Art)為「人民藝術殿堂」，坦言這計畫差點讓他崩潰，在構想17年後，博物館將於22日在洛杉磯正式開放。美聯社報導，有五大必看亮點不容錯過。

這座耗資10億元的機構位於南加州大學(University of Southern California)附近的博覽公園(Exposition Park)，是他與妻子霍布森(Mellody Hobson)畢生心血。展廳幾乎全陳列著2人藏品。

這座耗資10億元的盧卡斯敘事藝術博物館位於南加州大學(University of...
這座耗資10億元的盧卡斯敘事藝術博物館位於南加州大學(University of Southern California)附近的博覽公園(Exposition Park)，是導演喬治盧卡斯(George Lucas，右)與妻子霍布森(Mellody Hobson，左)畢生心血。路透

82歲的盧卡斯熱衷挑戰不可能。計畫最初設於舊金山與芝加哥卻喊卡。洛杉磯這座博物館將通俗畫家、插畫家與漫畫家作品，與純藝術融為一體。

參觀時不可錯過的五大亮點：

公主駕到

博物館綠地設有凱莉費雪(Carrie Fisher)飾演的莉亞公主(Princess Leia)勒死賈霸赫特(Jabba the Hutt)的「赫特殺手」(The Hutt Slayer)雕像。首展「星際大戰：動態影像」(Star Wars in Motion)展出載具，草坪小徑還能看到尤達(Yoda)、格羅古(Grogu)與帕德梅阿米達拉(Padmé Amidala)雕像。

班克斯，高懸於街道之上

館內除了諾曼・洛克威爾(Norman Rockwell)作品，5樓展廳還有英國街頭藝術家班克斯(Banksy)創作的模板壁畫，含女孩放飛心形氣球畫面。附近還有茱蒂・貝卡(Judith Baca)與李維拉(Diego Rivera)的壁畫。

博物館5樓展廳還有英國街頭藝術家班克斯(Banksy)創作的模板壁畫，含女孩放飛...
博物館5樓展廳還有英國街頭藝術家班克斯(Banksy)創作的模板壁畫，含女孩放飛心形氣球畫面。歐新社

別忘了抬頭看看天窗

建築師馬岩松(Ma Yansong)設計的建築宛如雲朵，包裹洛杉磯紀念體育館(Los Angeles Memorial Coliseum)等周邊建築。穹頂中心的天窗宛如天穹，馬岩松向美聯社表示，這裡「就像一個精神空間」。

罕見卻又熟悉的弗里達・卡羅自畫像

4樓展有芙烈達・卡蘿(Frida Kahlo)1940年的「獻給埃洛瑟醫生的自畫像」(Autorretrato Dedicado al Dr. Eloesser / Self Portrait Dedicated to Dr. Eloesser)，被譽為「墨西哥的蒙娜麗莎」。

狗玩撲克牌，展現高低藝術融合

展廳還有卡修斯・馬塞勒斯・柯立芝(Cassius Marcellus Coolidge)1894年創作的「撲克牌遊戲」(Poker Game)，讓這幅酒吧通俗藝術獲得全新視角。

精華 FAQ

  • 這座博物館將於22日在洛杉磯正式開放，地點位於南加州大學附近的博覽公園，屬於盧卡斯與妻子霍布森共同投入的畢生計畫。

  • 博物館把通俗畫家、插畫家、漫畫家作品與純藝術放在同一空間，從星際大戰雕像到班克斯壁畫、卡蘿名作，都強調高低藝術融合。

  • 重點包括莉亞公主勒死賈霸的雕像、班克斯模板壁畫、建築天窗景觀、芙烈達・卡蘿自畫像，以及卡修斯・柯立芝的狗玩撲克牌畫作。

洛杉磯 芝加哥 星際大戰

上一則

隔夜菜真的會致癌？ 醫師破解迷思：何時放冰箱才是關鍵

下一則

海鮮只吃蝦、鮭魚、鮪魚？麻州促銷冷門比目魚：既美味又漂亮

延伸閱讀

娛樂／耗17年「快磨光意志」…盧卡斯敘事藝術博物館啟航

娛樂／耗17年「快磨光意志」…盧卡斯敘事藝術博物館啟航
盧卡斯敘事藝術博物館 展出壁畫、插畫、漫畫 到星戰電影道具

盧卡斯敘事藝術博物館 展出壁畫、插畫、漫畫 到星戰電影道具

博物館／費城考爾德花園 賞動態雕塑

博物館／費城考爾德花園 賞動態雕塑
何子彥作品登新美術館 探「權力」意涵

何子彥作品登新美術館 探「權力」意涵

熱門新聞

屬虎、屬馬、屬羊及屬龍者個性大器，不容易為小事計較，也懂得把精力放在長期目標上，因此無論留在原有領域或跨入新產業，都較容易取得他人信任，並在合作與資源累積下開創新局。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Andrea Piacquadio）

天生大器不愛計較 4生肖靠好人緣闖出成績 換到哪個職場都吃香

2026-09-20 00:25
美國物價高昂，對經濟是一大負擔。示意圖，非新聞當事者。(路透)

華婦赴美探親 逛超市每件都「價格乘以7」 默默放回原位

2026-09-19 19:55
自助旅行示意圖。(圖／AI生成)

小心被扒手盯上「自助旅行6習慣」一看就知道你是觀光客

2026-09-17 08:09
南瓜香甜可口，更含有β-胡蘿蔔素、膳食纖維等營養成分。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Gu Ko ）

南瓜別只會煮湯 紅茶入鍋熬煮香甜高級感

2026-09-16 23:25

電腦跳出警告訊息 中毒了？別慌…更改這個設定

2026-09-15 12:09
好市多（Costco）。（美聯社）

好市多退貨拍賣中心可撿便宜 買家有嚴格規範

2026-09-16 09:16

超人氣

更多 >
前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕

前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕
好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜

好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜
阿湯哥電影首映 凱特王妃配戴「罕見王室珠寶」紫禮服美翻

阿湯哥電影首映 凱特王妃配戴「罕見王室珠寶」紫禮服美翻
沒綠卡 海外帳戶超萬元也要申報 會計師：漏報超麻煩

沒綠卡 海外帳戶超萬元也要申報 會計師：漏報超麻煩
「全美第1大學」換人了 麻省理工擠下15年冠軍普林斯頓

「全美第1大學」換人了 麻省理工擠下15年冠軍普林斯頓