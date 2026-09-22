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華府最新權力暗號 5萬美元「白宮勞力士」曝光 暗藏川普密碼

華府最新權力暗號 5萬美元「白宮勞力士」曝光 暗藏川普密碼

編譯盧思綸／即時報導
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川普總統。(美聯社)
川普總統。(美聯社)

每日郵報引述浮華世界報導，川普總統重返白宮後，華府權力圈也悄悄換上新的權力暗號，一款要價至少5萬美元的特製「白宮勞力士」，如今成為川普核心圈最搶眼的身分象徵，白宮幕僚長威爾斯、億萬富豪特使威科夫等人據報都有一只。不過，這些名表不是川普送的，想加入川普自己人的行列得自掏腰包。真正更稀有的，反而是川普親手送出的紅色總統袖扣，只有少數獲得他青睞的人才能拿到。

浮華世界（Vanity Fair）17日報導，「白宮勞力士」（White House Rolex）有黃金Day-Date「總統表」及GMT「百事圈」兩種版本，均採藍色表盤搭配金色總統徽章，表盤更暗藏「川普密碼」，第45秒與第47秒的刻度特別改以星星標示，呼應川普先後擔任美國第45任及第47任總統，表背則刻有「The White House」字樣。

這款限量表並非勞力士官方推出，而是先購入原表，再送往倫敦交由鐘表商客製改裝。其中黃金Day-Date「總統表」光是改裝前，售價就約5萬美元。高昂價碼也讓一名華府知情人士忍不住爆粗口：「西翼他X的根本沒有多少人人富到買得起這只表！」

目前據稱擁有「白宮勞力士」的除了威爾斯與威科夫，還包括白宮法律顧問夏夫（Will Scharf）、副總統范斯（JD Vance）的幕僚長魯納（Nick Luna）與國家安全顧問西姆斯（Cliff Sims），以及川普前競選經理拉西維塔（Chris LaCivita）和民調專家法布里齊奧（Tony Fabrizio）。

不過，如果說「白宮勞力士」是花得起錢就能擁有的身分象徵，川普親手送出的東西就不是有錢便能買到。浮華世界指出，在川普的華府，一些看似不起眼的小物之所以炙手可熱，關鍵不在價格，而在於它們代表獲得總統本人青睞。

浮華世界甚至拿17世紀法王路易十四作比喻。這位自稱「太陽王」的君主，當年會把鑲有鑽石的迷你肖像贈送他人，作為獲得王室青睞的象徵；如今川普身邊同樣有一批小物，因代表總統本人的喜愛而令人趨之若鶩。

白宮準備的紀念品五花八門，橢圓形辦公室旁的書房甚至被改造成宛如「迷你禮品店」，裡面擺著印有「Trump 2028」字樣的「讓美國再次偉大」（MAGA）帽，以及印有總統徽章的M&M's巧克力。

川普也會親自發放白宮「挑戰幣」（challenge coin），也就是政府機關常見的紀念章。不過，這種小東西連到了川普手上，尺寸也得與眾不同。一名共和黨策略師形容，一般挑戰幣大約能放進手掌，「他的卻大得不得了，簡直像一個小飛盤」。

但最搶手的川普小物，可能還是他親手送出的紅色袖扣。這款袖扣正面印有金色總統徽章，背面壓有川普簽名，而且只送給少數特定人士。上述共和黨策略師直言：「那些他X的就是身分象徵，因為是總統本人直接送出去的。」

其中紅色版本尤其珍貴，被視為真正獲得川普青睞的象徵。相較之下，英國前首相施凱爾（Keir Starmer）拿到的則是較普通的銀色版本。

精華 FAQ

  • 這是一款經客製改裝的勞力士，至少要價5萬美元，分為Day-Date與GMT兩種版本，藍色面盤配金色總統徽章，並刻有The White House字樣。

  • 因為錶盤第45秒與第47秒刻度改以星星標示，象徵川普曾任美國第45任與第47任總統，讓它不只是名錶，也成為政治身份與忠誠的象徵。

  • 最搶手的是紅色總統袖扣，正面有金色徽章、背面壓有川普簽名，只有少數人拿得到；相較之下，白宮也會發放挑戰幣與紀念品，但象徵性較低。

白宮 川普 華府

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