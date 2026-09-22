懶人包／黛妃親弟回憶錄 「天鵝之歌」揭黛安娜婚姻破裂內幕與王室恩怨

黛安娜王妃逝世30周年之際，胞弟查爾斯‧史賓塞推出回憶錄《天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊》，以親歷者視角揭露黛妃生前諸多祕辛內幕。(路透資料照片)

在黛安娜王妃逝世30 周年之際，其胞弟查爾斯・史賓塞（Charles Spencer）推出回憶錄《天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊》，首度以親歷者視角揭露黛妃 生前諸多祕辛內幕。書中不僅抖出黛妃婚姻破裂的隱情、曾因極度絕望企圖在比奇角懸崖尋短的沉重往事，更還原了1997年巴黎車禍後，史賓塞家族與查理三世 因葬禮安排及送葬隊形爆發的激烈爭執。面對外界質疑其藉書牟利的聲浪，史賓塞強調自己僅是歷史見證者，盼能還原真相，為這段被世人誤解的王室童話畫下句點。

28年後，弟弟終於替黛安娜說話

黛安娜王妃的胞弟查爾斯・史賓塞(Charles Spencer)，即將在9月22日出版回憶錄《天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊》(Swan Song：Diana，My Sister)。這是他罕見「公開且詳盡」地談論姊姊，從弟弟的視角回顧黛安娜的一生，以及她逝世前後的最後一周。

史賓塞表示，由於黛安娜逝世30周年(2027年8月31日)，他不斷收到採訪邀約，索性一次寫下自己的記憶，而不是任由外界持續傳誦「建立在謊言上」的說法。他形容這是自己寫過「最私人的一本書」，是弟弟獻給一位非凡姊姊的簡單致敬。

寫作期間，他刻意向家人保密，直到後期才同時告知威廉、哈利與兩位姊姊莎拉、珍。他強調，雖然書中觸及現任英王查理三世，但自己選擇不寫入更多「會讓人瞠目結舌」的內容，因為這本書的初衷不是揭醜，而是紀念。

值得一提的是，傳哈利王子也考慮在30周年之際拍攝新的黛安娜紀錄片，這次可能不會找威廉一同參與。

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童話婚姻背後：黛妃早已知道「他不愛我」

書中最先攤開的，是黛安娜婚姻裡的裂痕。史賓塞回憶，某次與姊姊在倫敦共進午餐時，黛安娜低頭說出「我要離婚了」，接著輕聲補上一句：「我的丈夫愛上了他的貼身男僕。」她始終沒有說出那名侍從的身分，史賓塞認為這並不重要，因為對黛安娜而言，婚姻與夢想都已走到盡頭。

史賓塞另稱，黛安娜的一名朋友曾告訴他，查理王儲在婚禮前夕曾向黛安娜表示，自己很高興娶她，但「並不愛她」。史賓塞也寫到，查理迎娶當時僅20歲的黛安娜，卻似乎一直希望她的性格與想法能更貼近35歲，對她的體重、穿衣風格及興趣多所挑剔。

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查理和黛安娜的王室婚姻原本是被世人艷羨的童話，最後卻以離婚、黛妃殞落收場，令人不勝唏噓。(路透資料照片)

最沉重爆料：黛妃曾開車到懸崖，想結束生命

全書情緒最低點，是史賓塞揭露黛安娜在人生後期，曾不止一次獨自開車前往英國白堊海崖「比奇角」(Beachy Head)，思考著結束這一切。史賓塞寫道，真正讓黛安娜在最後一步收手的，是她對兩個兒子的愛——她無法接受威廉與哈利失去母親。

黛安娜生前雖從未公開提及懸崖一事，但她確實曾在留給王室傳記作家的錄音中透露自己身心俱疲，她形容自己曾暴瘦到「骨頭都露出來」，情緒低落到試圖割腕。史賓塞在書中形容，黛安娜在婚姻中感到孤立無援、被困住，「全世界都要求一套童話般完美的敘事」，而這樣的壓力，他對婚姻中的雙方都感到無比同情。

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黛妃死後最激烈的衝突：查理、葬禮與王室

1997年8月31日凌晨，黛安娜在巴黎車禍身亡。當時人在南非的史賓塞，接到姊妹一通又一通電話，消息從「小碰撞」逐漸惡化為「黛安娜恐怕已經過世了」。他隨後接到查理來電，形容對方語氣帶著一種「輕浮感」，與旁人的悲痛反應形成強烈落差，甚至將這通電話比喻為「中了樂透的人」——但他也坦言，這只是自己根據語氣做出的推測，無法百分之百確定查理當下的真實想法。

真正引爆衝突的，是葬禮安排。史賓塞原本反對讓當時僅15歲的威廉與12歲的哈利跟在母親靈柩後方步行，為此與查理爆發激烈電話爭執，查理最終脫口「我們很快就會忘記她」，史賓塞形容自己當下震驚到說不出話。

葬禮當天的送葬隊形，也是一場角力。史賓塞回憶，查理原本安排自己走在正中央、威廉與哈利分列兩側，但這項提議遭菲立普親王否決——菲立普認為，黛安娜是史賓塞的姊姊，理應由史賓塞家族居中，威廉與哈利分列兩側，查理與菲立普則站在最外側。查理最終沉默接受。

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最後留下3個問號：頭銜、陰謀論與「靠黛妃牟利」

黛安娜去世後，女王曾透過私人秘書轉達，願意恢復她因離婚而被取消的「殿下」頭銜，卻被史賓塞回絕：「現在有什麼意義？黛安娜已經死了。」多年後他重新思考，或許姊姊會希望這個頭銜刻在墓碑上。但這個問號，至今沒有標準答案。

對於多年來流傳的「王室或情報機構策畫車禍」陰謀論，史賓塞明確表示不相信，認為黛安娜當晚駛入隧道純屬巧合。他也將黛安娜的遭遇，與如今哈利、梅根面對的媒體壓力相提並論，形容小報式的長期追逐會對當事人造成「毒瘤般影響」。

此外，這本書也留下一個尷尬問號。史賓塞1998年曾公開宣稱絕不會靠姊姊的死亡牟利，但據悉，他出這本書據傳最高可收入500萬至1000萬英鎊，加上他早年舉辦黛妃紀念展覽時曾捲入收益爭議，讓部分王室評論人士質疑他言行不一，甚至直言他是「偽君子」。面對質疑，史賓塞的回應是：自己只是「歷史見證者」，認為有必要讓世人知道事實。

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