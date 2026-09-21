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10月3生肖運勢翻轉 屬馬人脈旺、他終於解開心結

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屬羊、屬馬及屬狗者近期累積的努力逐漸顯現成果，只要掌握自身優勢、保持穩健節奏，便...
屬羊、屬馬及屬狗者近期累積的努力逐漸顯現成果，只要掌握自身優勢、保持穩健節奏，便有機會獲得貴人支持，讓工作及財務狀況逐步好轉。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Andrea Piacquadio ）

今年時序即將進入10月，部分生肖可望告別先前的壓力與停滯，迎來重新整理生活、推進事業的好時機。根據搜狐報導指出，屬羊、屬馬及屬狗者近期累積的努力逐漸顯現成果，只要掌握自身優勢、保持穩健節奏，便有機會獲得貴人支持，讓工作及財務狀況逐步好轉。

生肖羊：心結逐漸化解 守住財庫、生活回歸自在

屬羊者個性溫和善良，習慣替別人設想，即使受了委屈，也經常選擇藏在心裡。長期承擔過多人情與責任，不僅容易感到疲憊，也可能因為顧慮太多而錯失行動時機。隨著10月到來，先前困擾已久的家庭瑣事、人際矛盾及懸而未決的問題，有望陸續找到解決方向，心理壓力也會慢慢減輕。

這段期間的貴人多半來自親友、舊識或長期合作夥伴，能在屬羊者猶豫不決時提供務實建議。事業上適合穩守原有領域，持續打磨專業能力，不必為了追趕潮流而貿然跨界。財運則以守成為主，若能減少不必要的人情支出與衝動購物，積蓄有望逐步增加。

生肖馬：行動力帶動好運 人脈化為事業助力

屬馬者性格熱情爽朗，具備充沛的行動力與企圖心，面對機會時敢於嘗試，也不願長時間停留在舒適圈。進入10月後，過去建立的人際關係有機會轉化為實際助力，無論是職場搭檔、朋友或前輩，都可能帶來合作邀請、工作資訊或解決問題的關鍵資源。

事業方面，屬馬者可望憑藉創意、溝通能力及領導特質推進計畫，先前遭遇的難題也有機會逐一突破。正財隨工作表現穩步提升，額外收入與合作機會亦可能增加。不過，機會變多不代表每一項都要接受，建議先評估時間與回報，避免同時投入過多目標，導致精力分散。

生肖狗：熬過考驗獲得肯定 升職加薪機會浮現

屬狗者重視承諾與責任，面對艱難任務往往不輕易退縮，尤其在團隊陷入僵局時，更容易主動承擔協調、補位及危機處理工作。這種可靠且抗壓的特質，可能在10月成為職場上的重要優勢，讓主管及合作夥伴重新看見其價值。

先前努力處理的專案若能順利收尾，屬狗者有望獲得更高評價，甚至迎來升遷、加薪或接觸核心業務的機會。財運主要來自本業成長與實際成果，不宜過度追逐短期偏財。建議適度展現自己的貢獻，不必總把功勞讓給別人，同時也要避免凡事獨自扛下，以免好運到來前先耗盡體力。

精華 FAQ

  • 報導指出，10月運勢較有機會翻轉的是屬羊、屬馬與屬狗者。三者都因先前累積的努力逐漸顯現成果，並有望在貴人支持下，讓工作與財務狀況逐步好轉。

  • 屬羊者重點在於化解長期累積的心結，並守住財庫。文章建議要減少不必要的人情支出與衝動購物，事業上則以穩守原有領域、持續精進專業較為有利。

  • 屬馬者可望把既有人脈轉成合作與工作資源，帶動事業與收入；屬狗者則因抗壓與負責表現受肯定，有機會迎來升職、加薪或接觸核心業務的機會。

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