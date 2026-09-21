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華人吃到這款Wendy's漢堡「好吃到翻白眼」 厚牛肉餅香爆

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華人網友近日分享Wendy's用餐心得，稱某款採用鹼水麵包、雙層牛肉餅與培根的漢...
華人網友近日分享Wendy's用餐心得，稱某款採用鹼水麵包、雙層牛肉餅與培根的漢堡，是自己目前在美國吃過最好吃的一款，第一口便「好吃到翻白眼」。Wendy's示意圖。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

小紅書網友大讚Wendy's的Pretzel Bacon Pub Cheeseburger厚實多汁、起司濃郁，獲不少人認同，但也因份量大、熱量高而引發討論。

美國連鎖速食店漢堡選擇眾多，一名小紅書網友「Hamburdog」近日分享Wendy's用餐心得，稱一款採用鹼水麵包、雙層牛肉餅與培根的Pretzel Bacon Pub Cheeseburger漢堡，是自己目前在美國吃過最好吃的一款，第一口便「好吃到翻白眼」。濃郁起司、焦香牛肉與酥脆配料交織的風味，也引來不少網友詢問品項並準備嘗鮮。

「Hamburdog」形容，這款漢堡的牛肉餅相當厚實，除了突出的牛肉原味，還帶有炸洋蔥及燒烤焦糖醬般的香甜氣息，搭配微焦起司後層次豐富。外層使用鹼水漢堡麵包，鹼水氣味不會過重，仍能襯托肉餅與醬料。她也表示，點餐時沒有額外加醬，直接選擇預設配方即可。

貼文曝光後，不少Wendy's愛好者認同其肉餅具有明顯牛肉香氣，甚至認為該款比店內招牌漢堡更出色。另有網友推薦一併嘗試辣味雞塊、薯條、辣肉醬Chili及冰品Frosty，「Hamburdog」也回應，自己吃過Chili與薯條，表現同樣不錯。價格方面，她認為與In-N-Out差距不大，仍屬可接受範圍。

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▲ 影片來源：TikTok＠mcKenna is eating（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

留言區也延伸出美國連鎖漢堡評比。有人推薦Smashburger，認為壓製肉餅邊緣焦脆，更符合偏愛焦香口感的消費者；也有人點名The Habit的鳳梨漢堡、Shake Shack及其他地方餐廳。部分網友則認為Wendy's畢竟屬於速食品牌，美國仍有許多現點現做的獨立漢堡店可以選擇。

不過，這款漢堡的份量及熱量也受到關注，有網友提醒整份可能接近1000大卡，雙層肉餅、培根、起司與醬汁對部分消費者而言較為油膩。也有人表示曾吃完Wendy's後感到不適，或認為美式漢堡整體過於厚重。綜合留言來看，喜愛濃郁起司、厚牛肉餅及甜鹹醬汁者或許會相當滿意，飲食偏清淡者則可考慮減少醬料或選擇單層肉餅。

精華 FAQ

  • 她推薦的是Pretzel Bacon Pub Cheeseburger，主打鹼水麵包、雙層牛肉餅與培根組合，並形容第一口就好吃到翻白眼，是她在美國吃過最喜歡的一款。

  • 文中指出牛肉餅厚實且牛味明顯，還帶有炸洋蔥與燒烤焦糖醬般的甜香，搭配微焦起司與鹼水麵包後，整體層次濃郁且偏甜鹹風格。

  • 不少Wendy's愛好者認同它比招牌漢堡更出色，也有人延伸推薦其他速食店；但另一些人提醒其熱量可能接近1000大卡，雙層肉、培根與醬汁較油膩。

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