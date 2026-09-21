幫子女買房小心變長期麻煩 財務顧問揭「頭期款」3大陷阱

父母資助子女購屋的頭期款很常見，但理財專家說，父母親千萬別為了幫助孩子而抵押自己的退休金。買房示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Towfiqu barbhuiya）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 父母資助頭期款前，先分辨贈與與借款性質。

父母資助頭期款前，先分辨贈與與借款性質。 重點二： 贈與金額有免稅上限，且需完整文件避免卡關。

贈與金額有免稅上限，且需完整文件避免卡關。 重點三：幫子女買房別掏空退休金，還要評估後續費用。

父母親資助或借錢給子女協助購屋的頭期款越來越常見，但財務顧問表示，這筆錢很少是毫無代價的，甚至連父母的退休計劃都可能被影響，父母親在贊助子女前應評估自身經濟狀況以及可資助金額，不要為了幫助子女而抵押自己的退休生活，讓一張好心的支票變成長期的麻煩。

IBTimes UK報導，父母幫忙支付頭期款是美國人購屋的常見方法，全國房地產經紀人協會（National Association of Realtors）的「2025年買房者和賣房者概況」（2025 Profile of Home Buyers and Sellers）指出，在截至去年年中的一年裡，22%的首次購屋者使用了來自朋友或親戚的贈款或貸款來支付頭期款。

1. 贈與還是借款？身分搞錯恐讓房貸交易卡關

稅法規定了贈與金額的上限，國稅局允許個人在2026年向他人贈與且無需申報的最高金額為1萬9千元，已婚夫婦可合併各自的贈與免稅額度，向一位受贈人贈與3萬8千元，並可向該位子女的配偶贈予相同金額，因此每年可達7萬6千元，而不會影響其終身遺產免稅額。

Scholar Advising初級財務顧問米爾斯（Evan Mills）表示，有相關規劃的家庭可透過這種方式轉移大筆資金，幾乎不會遇到任何阻礙，關鍵在於將這筆錢視為一項深思熟慮的財務決策，而非只是在Venmo上轉帳。

清除繳稅門檻只是第一步，對承銷商（underwriter）來說，核心問題是該筆錢是贈與還是偽裝的借貸。位於密西根州的持牌抵押貸款機構Best Interest Financial副總裁多尼基安（John Donikian）說，真正的贈與不會產生每月還款義務，但貸款會。

消費者金融保護局說，貸款會增加債務收入比，借款機構會用該比率評估借款人的償還能力，數額較大的還款可能會導致交易失敗。聖路易獨立註冊投資顧問公司Moneta的顧問沙勒（Matt Schaller）說，借款單位會把這筆錢視為負債，就像二胎房貸。

這就是為什麼已簽署的贈與聲明書是沒有商量餘地的，房利美的出售指南要求聲明金額、借款人和贈與者的關係，以及不須還款。多尼基安說，來源不清楚的資金會招致審查，大額且無法解釋的存款可能會給承銷商帶來麻煩。此外，在聯邦法律中，將貸款偽裝成贈與屬嚴重的違法行為，屬於抵押貸款欺詐。

2. 幫孩子買房別掏空自己 退休金恐因此縮水

理財顧問說，更大的風險通常在父母身上。米爾斯說，他的公司會先模擬客戶在沒有任何贈與情況下的退休生活，以顯示他們可以安全用於旅行、醫療保健和自身住房的支出，再決定剩餘多少資金可以贈與。沙勒說得更直接，他告誡客戶別為了資助子女買房而抵押自己的退休生活。

資金的結構也很重要。直接贈與最簡單，但可能需要申報贈與稅，因此有些家庭會選擇用本票。沙勒說，如果子女停止還款，無擔保的本票幾乎沒有追索權。以房產作擔保的本票則賦予父母追索權，並允許子女抵扣利息，但父母必須將這部分利息作為收入申報。

3. 頭期款付得起就能買？後續房屋開銷更驚人

即使全額支付頭期款也只能解決其中一項費用，沙勒說用父母的錢購買超越子女能負擔的房屋是一項常見錯誤。房屋的維護、房屋稅和修理費用會隨房屋的大小而增加，在獲得父母贈與後這些費用會持續很長一段時間。

米爾斯說，在父母仍在世時進行贈與，而不是將所有財產留給子女繼承，可以讓父母更好控制遺產稅的限額，也能讓那筆錢在能發揮的時候發揮作用，通常從購買第一間房開始。