好市多採買總要耗上好幾小時？ 5招避開人潮效率高

慎選時間、停車時快速果決和善用自動化付費機台等，都是能讓去好市多購物變得更輕鬆的方法。好市多示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Natalia S）

AI摘要 文章摘要整理： 好市多購物想更省時，重點在出發前查庫存、選對停車與購物時段，並善用預掃描和自動化付費機台快速結帳。

有時候去好市多 （Costco ）購物就像一場冒險，巨大的停車場、不時調整的商品位置、擁擠的人潮和長長的隊伍等，都讓採買耗體力又費時；如果想讓把耗時數小時的採買噩夢變成輕鬆愉快的購物之旅，提前規劃很重要，The Takeout報導五個好市多採買技巧，讓採買之旅變得更加輕鬆愜意。

1. 出發前務必確認庫存

由於限時特惠、獨特的區域採購模式等，所在地的好市多不一定會有網路上的熱銷商品，為了避免失望和浪費時間找缺貨的商品，建議出發前一定要確認庫存。

確認找到對的分店後，可以透過app查看庫存或網頁上的線上聊天服務確認庫存，若庫存過低要稍加留意，Reddit上有網友說，好市多網頁的庫存量更新時間延遲遠比官方聲稱的30分鐘還要久，因此有可能一個半小時前顯示庫存量低的商品現在已經賣完了。若要最精準的資訊，可以直接致電門市詢問員工。

2. 停車時做出明智決定

好市多的停車場很大，但也正是因為這麼大的停車場，再加上大家去好市多都會買很多，因此產生要盡量停靠進出入口的位置，避免要帶著一堆商品走老遠才能到自己的車後還要把東西搬上車的勞累，但其實並非如此，因為可以推推車把商品運到車子，所以不妨看到車位就停，之後會發現，把商品推到車旁的時間遠比尋找完美車位的時間少得多，雖然推著一堆商品走到停車場盡頭很惱人，但起碼購物已經完成，與其帶著惱怒開始購物之旅，不如等結束後才惱怒。更重要的是，記好自己的停車位置，可以拍張照，不然推著商品找車位比推到停車場盡頭更費時費力。

3. 仔細選擇購物時間

大多數的顧客都認為周末是逛好市多的最糟時間，若必須在周末前往，可以多逛幾間，若家裡附近有好幾間，可以選一間較安靜的。可以透過致電詢問或查看Google地圖的圖表了解最佳購物時間，Google圖表能估算出各間門市一周的平均客流量。

總的來說，最安靜的購物時段是平日中間的日子，雖然可能有例外，但大多數分店通常周二至周四相對較為冷清，如果是高級會員，清晨的專屬時段是避開人潮的最佳時機，下午中間的時段和閉店前一小時也是不錯的時機。

不過客流量並非逛好市多時唯一考量的因素，周末過後店內商品常被搶購一空，好市多會在周間補貨，周一和周二的補貨量最大，因此若想逛好市多時人潮較少又貨架滿滿，周二是最佳選擇。

4. 使用好市多app錢包裡的預掃描（pre-scan）系統

好市多在今年推出預掃描系統，顧客排隊時店員會到購物車旁逐一掃描商品，顧客抵達收銀台後只需掃描會員卡，系統便會自動載入所有已掃描商品，付款就能完成結帳。

5. 使用自動化付費機台（automated pay station）若當地分店正在試行

自動化付費機台是預掃描系統的補充，員工一樣在顧客排隊時掃描所有商品，但若選擇自動化付費的通道，掃描商品後可到繳費機台掃描會員卡付款，而不是讓店員掃會員卡付款。好市多財務長米勒希普（Gary Millerchip）日前表示，自動化付費機台仍在試點階段，但進展順利，顧客結帳時間縮短至僅有8秒，會員反應都很好。