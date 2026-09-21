我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

為教育平等送女兒上壞學校？紐時記者認了辜負孩子

周三秋分 命理師曝3招運勢洗牌 3生肖特別有感

記者賴香珊／南投即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
節氣「秋分」示意圖。秋分是字面意義就是，秋季從這天起正好到一半。（聯合報系資料照...
節氣「秋分」示意圖。秋分是字面意義就是，秋季從這天起正好到一半。（聯合報系資料照）

9月23日（三）是節氣「秋分」，命理師柯柏成表示，民眾可依節氣取向做3件事輕鬆改運，交節氣後先做1件「收成」的事、整理錢包、向神明或曾幫過自己的人致謝；另，兔、馬2生肖有機會遇到合適對象，生肖龍在事業上易遇到貴人

柯柏成指出，「秋分」字面意義就是，秋季從這天起正好到一半，且因曆法的關係，和傳統的中秋節相當接近，因此古代的秋祭大典都和中秋節合併，而今年「秋分」落在農曆八月十三，也就是23日上午8時4分56秒交節氣。

而在秋分開運，不需要特別祭祀或額外購買道具或用品，可以依據節氣取向，透過做1件「收成」的事、整理錢包、向神明或曾幫過自己的人致謝，透過這3個舉動，簡單進行象徵性的開運儀式，幫自己一掃晦氣，改善或促使運勢洗牌。

他進一步表示，交節後，先做一件「收成」的事，也就是在秋分當天上午整理桌面，把報告、工作或未核銷單據等拖著沒完成的事情挑一件收尾，尤其是平時有拖延症的人，最該把握該節氣一鼓作氣完成，藉此改善運勢。

再來是，整理錢包，清掉過期發票、無用收據或名片，也整理錢的去向；最後是在入夜之後，若有祭拜習慣，可用1杯清茶或當季水果，依自身信仰向神明祈願感謝；沒信仰，也能靜坐回想，選一位今年曾幫過自己的人，發個真誠訊息道謝。

柯也提到，秋分當天，生肖兔有卯酉沖、生肖馬逢子午沖，未婚或單身者有機會遇到合適對象，中秋連假可多出門走走和親友聚會，有助正緣桃花盡快靠近。生肖龍在事業上易遇貴人，但非出資，而是指明路可少走冤枉路，節省時間成本。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

精華 FAQ

  • 柯柏成建議不必祭祀或另買道具，只要在交節後做1件收成的事、整理錢包，並向神明或曾幫過自己的人致謝，就能透過象徵性儀式幫運勢洗牌。

  • 他建議秋分當天上午先整理桌面，挑1件拖著沒完成的事情收尾，例如報告、工作或未核銷單據，尤其適合常有拖延習慣的人先一鼓作氣完成。

  • 生肖兔與生肖馬因逢沖，未婚或單身者有機會遇到合適對象；生肖龍則在事業上較容易遇到貴人，但貴人主要是指路而非直接出資。

中秋

上一則

吃得少血糖反升高？醫師揭長者常見血糖NG行為

延伸閱讀

7日白露...命理師曝「火煉秋金」別急開新局 3生肖恐變動

7日白露...命理師曝「火煉秋金」別急開新局 3生肖恐變動
9月中旬4生肖事業財運走升 屬兔家中傳喜訊

9月中旬4生肖事業財運走升 屬兔家中傳喜訊
9月7日入白露轉涼秋燥上身 命理師曝有4生肖要當心

9月7日入白露轉涼秋燥上身 命理師曝有4生肖要當心
3生肖女脾氣像老虎卻超旺夫 娶回家如迎財神 屬蛇馬都上榜

3生肖女脾氣像老虎卻超旺夫 娶回家如迎財神 屬蛇馬都上榜

熱門新聞

屬虎、屬馬、屬羊及屬龍者個性大器，不容易為小事計較，也懂得把精力放在長期目標上，因此無論留在原有領域或跨入新產業，都較容易取得他人信任，並在合作與資源累積下開創新局。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Andrea Piacquadio）

天生大器不愛計較 4生肖靠好人緣闖出成績 換到哪個職場都吃香

2026-09-20 00:25
美國物價高昂，對經濟是一大負擔。示意圖，非新聞當事者。(路透)

華婦赴美探親 逛超市每件都「價格乘以7」 默默放回原位

2026-09-19 19:55
專家說橄欖油瓶身上的light指的不是橄欖油是低脂或低卡，而是味道較淡。橄欖油示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Serkan Dinç）

橄欖油瓶身寫「light」不是指熱量較低 專家解釋真正意思

2026-09-14 22:25
咖啡、咖啡豆示意圖。（圖／AI生成）

好市多哪一款咖啡最值得買？網友熱烈討論 科克蘭3款上榜

2026-09-14 20:25
網友分享，自己嘗試各種清潔家電，最後卻回歸最簡單的一次性靜電除塵拖把，直呼花掉的錢已足夠購買多年份的除塵紙。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Annushka Ahuja）

買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放

2026-09-13 19:55
自助旅行示意圖。(圖／AI生成)

小心被扒手盯上「自助旅行6習慣」一看就知道你是觀光客

2026-09-17 08:09

超人氣

更多 >
62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出

62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出
關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌

關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌
傳奇超模辛蒂克勞馥獨子「勒戒中心驟逝」得年27歲

傳奇超模辛蒂克勞馥獨子「勒戒中心驟逝」得年27歲
曾被任命為「好萊塢特使」80歲男星：我當面告訴川普行不通

曾被任命為「好萊塢特使」80歲男星：我當面告訴川普行不通
一個人在美國容易孤獨？ 華人曝生活現況：社交圈全靠養孩子

一個人在美國容易孤獨？ 華人曝生活現況：社交圈全靠養孩子