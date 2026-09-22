80萬座建築模型打造微型紐約 卡車司機圓兒時夢

卡車司機為了圓夢，用超過80萬座建築模型搭建紐約市巨型模型，還因此成為博物館的展品。美聯社

卡車司機為了圓夢，用超過80萬座建築模型搭建紐約市 巨型模型，還因此成為博物館的展品。

美聯社報導，20多年來，卡車司機麥肯(Joe Macken)利用空閒時間，用輕木(Balsa wood)與發泡板(Foam board)打造家鄉紐約市的微型模型。模型完成後，女兒說服他將這座位於地下室、涵蓋逾80萬棟建築的作品發布至TikTok ，影片立刻暴紅。

20多年來，卡車司機麥肯(Joe Macken)利用空閒時間，用輕木(Balsa wood)與發泡板(Foam board)打造家鄉紐約市的微型模型。美聯社

紐約市博物館(Museum of the City of New York)關注到影片一周內破千萬觀看後邀請麥肯參展。名為「他造了這座城市」(He Built This City)的展覽於2月在曼哈頓 中央公園附近的博物館區開幕，展期至10月12日。副館長謝爾曼(Elisabeth Sherman)表示，該模型能以俯視鏡頭(Bird's-eye view)展現城市的宏偉，吸引無數社群粉絲與傳統觀眾。

這座龐大模型長50呎、寬近30呎，由300多塊泡沫板拼接而成。從曼哈頓摩天大樓到皇后區住宅，以及自由女神像(Statue of Liberty)、洋基體育場(Yankee Stadium)與布魯克林大橋(Brooklyn Bridge)等知名地標，皆精細還原。

麥肯透露，靈感源自小學參觀皇后區博物館(Queens Museum)展出的紐約市全景模型(Panorama of the City of New York)。40多歲搬至奧伯尼(Albany)後因思念家鄉才動工。他從洛克菲勒中心(Rockefeller Center)的主塔「30 Rock」起步，耗時10年完成曼哈頓中城(Midtown Manhattan)，其中帝國大廈(Empire State Building)的裝飾藝術風格(Art Deco)尖頂最具挑戰性。

沒有建築背景的麥肯自嘲，先前經驗僅限於玩樂高(Legos)與林肯積木(Lincoln Logs)。製作模型占據了他絕大多數休閒時光，無論去新澤西海岸度假或開巴士空檔都隨身攜帶材料，甚至癡迷製作至深夜。

模型融入了個人情感。在微縮皇后區中，他保留了童年餐館與已拆除的考西斯科橋(Kosciuszko Bridge)；在曼哈頓下城，舊世貿中心(World Trade Center)雙子星大樓亦與世貿中心一號大樓(One World Trade Center)並肩矗立。

展覽現場，不少民眾指認家族在曼哈頓下東區(Lower East Side)、威廉斯堡大橋(Williamsburg Bridge)或皇后區的歷史軌跡。展覽結束後，麥肯希望至各地巡展，並計劃新增50多棟建築，擴展至新澤西州與長島。

這座龐大模型長50呎、寬近30呎，由300多塊泡沫板拼接而成。從曼哈頓摩天大樓到皇后區住宅，以及自由女神像(Statue of Liberty)、洋基體育場(Yankee Stadium)與布魯克林大橋(Brooklyn Bridge)等知名地標，皆精細還原。美聯社