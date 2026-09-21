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番茄湯煮起來平淡無味？加入1種果汁 找回清香與酸度

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番茄湯示意圖。（圖／AI生成）
番茄湯示意圖。（圖／AI生成）

許多人煮番茄湯時，可能遇過味道平淡、酸味不足的情況。飲食網站The Takeout指出，除了牛奶、鮮奶油、奶油或橄欖油等常見食材外，其實還有一種意想不到的廚房常備品，可以讓番茄湯重新找回明亮的酸度，那就是柳橙汁。

番茄湯要好喝，關鍵在於酸、甜、鹹等味道取得平衡。番茄本身帶有明顯酸味與甜味，但加入乳製品或油脂後，原本鮮明的風味可能被柔化。此時加入柳橙汁，能利用柑橘的清新香氣與番茄搭配，增加自然甜味，也讓整體番茄風味更加突出。

文章建議，一般份量的番茄湯可以加入約一杯柳橙汁，瓶裝或現榨皆可。這種搭配也適用於不同類型的番茄湯，包括烤番茄湯、口味濃郁的番茄湯，以及使用新鮮番茄製作的版本。

除了柳橙汁，也可以透過其他食材增加層次。例如加入烤紅蘿蔔與薑，增添溫暖香氣；若喜歡香草風味，則可加入羅勒、奧勒岡、迷迭香與百里香。想讓番茄湯更濃郁，也可以搭配咖哩醬或中式辣椒脆油，利用辛香味與柑橘風味相互襯托。

不過，柳橙汁會進一步增加湯品的酸度，因此添加時仍要注意分量。酸度過高可能使乳製品凝結，也可能讓湯喝起來過酸。文章建議先少量加入，再依味道逐步調整；如果不小心加太多，可以加入一小撮小蘇打，中和部分酸味。

最後，再以適量配料點綴，就能讓番茄湯更具餐廳風格。搭配烤起司三明治或烤酸種麵包，也能讓這道家常湯品更加完整。

精華 FAQ

  • 柳橙汁帶有柑橘清香與明亮酸度，能和番茄的酸甜味互相襯托，也可讓湯品在加入乳製品或油脂後，重新找回更鮮明的層次與風味。

  • 文章建議一般份量的番茄湯可先加入約1杯柳橙汁，瓶裝或現榨都可以，但最好先少量加入，再依個人口味逐步調整，避免酸味太重。

  • 若不小心加得太酸，可以加入一小撮小蘇打中和部分酸味；另外也可搭配烤紅蘿蔔、薑或香草，讓番茄湯風味更平衡、更有層次。

牛奶 橄欖油 番茄

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