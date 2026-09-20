最新「惡靈古堡」6000萬票房入袋 創系列電影最佳首周票房

恐怖片惡靈古堡系列最新一集「惡靈古堡：爆發夜」上映首周末在北美衝出6000萬元票房。(美聯社)

札克克瑞格(Zach Cregger)執導的「惡靈古堡：爆發夜」(Resident Evil)上映首周末，在北美3684家影院即衝到6000萬元的票房。

美聯社報導，這不僅是惡靈古堡系列自2002年以來七部電影的上映首周最佳紀錄，也是執導過「凶器」(Weapons)與「宿劫」(Barbarian)的札克克瑞格個人最佳成績。這一票房甚至超過該系列此前大部分影片在本土的總票房。唯一例外的是2010年上映的「惡靈古堡4：陰陽界」(Resident Evil：Afterlife)，本土總票房為6010萬元。

「惡靈古堡：爆發夜」由奧斯汀亞布蘭斯(Austin Abrams)飾演一名醫療運送員，意外捲入迅速失控的災難現場，一夜之間，感染擴散、秩序瓦解，整座城市陷入混亂。

本片爛番茄(Rotten Tomatoes)新鮮度95%。根據Posttrak出口民調，觀眾以男性為主(66%)，多數年齡在35歲以下(75%)，並給出B+的影評(Cinemascore)。札克克瑞格先前作品打破恐怖片票房常規，恐怖片票房通常呈現前期高後期急劇下滑趨勢。 「宿劫」製作成本不到500萬元，最終票房超過4600萬元。 「凶器」製作成本3800萬元，最終票房高達2.7億元。

「扎克克雷格在恐怖片領域家喻戶曉，」Rentrak市場趨勢主管保羅德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)說，「有些導演會成為電影的明星。」

「惡靈古堡：爆發夜」製作成本7500萬元，在國際市場獲得4830萬元票房，全球首周末票房累計1.083億元。

「札克克瑞格加上大系列電影，就等於大票房，」德加拉貝迪安說，「而且他讓這部電影煥然一新。」

Rentrak統計，今年包括「愛你致死不渝」(Obsession，又譯「著魔」)及「後室」(Backrooms)在內的恐怖片，本土票房累計超過11億元。