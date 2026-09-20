我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約皇后區同一路口5個月內再現「街頭占道」 約30輛機車聚集甩尾

川普提前返回白宮 利雅德遇襲美警告情勢恐快速升級

最新「惡靈古堡」6000萬票房入袋 創系列電影最佳首周票房

編譯彭馨儀／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
恐怖片惡靈古堡系列最新一集「惡靈古堡：爆發夜」上映首周末在北美衝出6000萬元票...
恐怖片惡靈古堡系列最新一集「惡靈古堡：爆發夜」上映首周末在北美衝出6000萬元票房。(美聯社)

札克克瑞格(Zach Cregger)執導的「惡靈古堡：爆發夜」(Resident Evil)上映首周末，在北美3684家影院即衝到6000萬元的票房。

美聯社報導，這不僅是惡靈古堡系列自2002年以來七部電影的上映首周最佳紀錄，也是執導過「凶器」(Weapons)與「宿劫」(Barbarian)的札克克瑞格個人最佳成績。這一票房甚至超過該系列此前大部分影片在本土的總票房。唯一例外的是2010年上映的「惡靈古堡4：陰陽界」(Resident Evil：Afterlife)，本土總票房為6010萬元。

「惡靈古堡：爆發夜」由奧斯汀亞布蘭斯(Austin Abrams)飾演一名醫療運送員，意外捲入迅速失控的災難現場，一夜之間，感染擴散、秩序瓦解，整座城市陷入混亂。

本片爛番茄(Rotten Tomatoes)新鮮度95%。根據Posttrak出口民調，觀眾以男性為主(66%)，多數年齡在35歲以下(75%)，並給出B+的影評(Cinemascore)。札克克瑞格先前作品打破恐怖片票房常規，恐怖片票房通常呈現前期高後期急劇下滑趨勢。 「宿劫」製作成本不到500萬元，最終票房超過4600萬元。 「凶器」製作成本3800萬元，最終票房高達2.7億元。

「扎克克雷格在恐怖片領域家喻戶曉，」Rentrak市場趨勢主管保羅德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)說，「有些導演會成為電影的明星。」

「惡靈古堡：爆發夜」製作成本7500萬元，在國際市場獲得4830萬元票房，全球首周末票房累計1.083億元。

「札克克瑞格加上大系列電影，就等於大票房，」德加拉貝迪安說，「而且他讓這部電影煥然一新。」

Rentrak統計，今年包括「愛你致死不渝」(Obsession，又譯「著魔」)及「後室」(Backrooms)在內的恐怖片，本土票房累計超過11億元。

精華 FAQ

  • 本片在北美3684家影院上映後，首周末票房達6000萬元，不僅登上同期票房冠軍，也改寫《惡靈古堡》系列自2002年以來的最佳首周紀錄。

  • 它不只創下系列7部電影以來最強開片，也成為札克克瑞格個人最佳成績；票房表現甚至超過系列多數作品的本土總票房，顯示其市場號召力。

  • 本片爛番茄新鮮度為95%，Posttrak出口民調顯示觀眾以男性與35歲以下族群為主，全球首周末票房累計達1.083億元，其中國際市場貢獻4830萬元。

上一則

「瘦瘦針」掀新一波訴訟 恐引發「罕見眼中風」失明風險

下一則

一個人在美國容易孤獨？ 華人曝生活現況：社交圈全靠養孩子

延伸閱讀

「超異能快感2」趕走6連霸「蜘蛛人」 周末票房奪冠

「超異能快感2」趕走6連霸「蜘蛛人」 周末票房奪冠
蜘蛛人連6周稱霸 好萊塢暑假票房豐收

蜘蛛人連6周稱霸 好萊塢暑假票房豐收
除了「奧德賽」…電影院今夏靠一零食外賣大賺

除了「奧德賽」…電影院今夏靠一零食外賣大賺
信鬼神、拍鬼神 「粽邪」導演廖士涵、監製鄒介中聯手創作最有溫度的恐怖片

信鬼神、拍鬼神 「粽邪」導演廖士涵、監製鄒介中聯手創作最有溫度的恐怖片

熱門新聞

網友分享，自己嘗試各種清潔家電，最後卻回歸最簡單的一次性靜電除塵拖把，直呼花掉的錢已足夠購買多年份的除塵紙。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Annushka Ahuja）

買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放

2026-09-13 19:55
屬虎、屬馬、屬羊及屬龍者個性大器，不容易為小事計較，也懂得把精力放在長期目標上，因此無論留在原有領域或跨入新產業，都較容易取得他人信任，並在合作與資源累積下開創新局。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Andrea Piacquadio）

天生大器不愛計較 4生肖靠好人緣闖出成績 換到哪個職場都吃香

2026-09-20 00:25
美國人年均行駛1萬6550英里，約每年換三次機油。若車輛年行駛里程不足，機油仍會因氧化與吸收濕氣而變質，建議每六至十二個月更換一次。Image by Skica911 from Pixabay

汽車很少開？為何仍須定期更換機油

2026-09-13 14:36
專家說橄欖油瓶身上的light指的不是橄欖油是低脂或低卡，而是味道較淡。橄欖油示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Serkan Dinç）

橄欖油瓶身寫「light」不是指熱量較低 專家解釋真正意思

2026-09-14 22:25
美國物價高昂，對經濟是一大負擔。示意圖，非新聞當事者。(路透)

華婦赴美探親 逛超市每件都「價格乘以7」 默默放回原位

2026-09-19 19:55
咖啡、咖啡豆示意圖。（圖／AI生成）

好市多哪一款咖啡最值得買？網友熱烈討論 科克蘭3款上榜

2026-09-14 20:25

超人氣

更多 >
黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決

黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決
天生大器不愛計較 4生肖靠好人緣闖出成績 換到哪個職場都吃香

天生大器不愛計較 4生肖靠好人緣闖出成績 換到哪個職場都吃香
黛妃親弟回憶錄爆料不斷 卡蜜拉稱書籍能「讓人生更美好」

黛妃親弟回憶錄爆料不斷 卡蜜拉稱書籍能「讓人生更美好」
放棄法律工作「轉行遛狗」她工時減半賺更多：沒有1秒後悔過

放棄法律工作「轉行遛狗」她工時減半賺更多：沒有1秒後悔過
地板多久該拖一次？磁磚縫隙、過敏加劇透露「清潔訊號」

地板多久該拖一次？磁磚縫隙、過敏加劇透露「清潔訊號」