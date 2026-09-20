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卡車司機花20年打造「紐約市模型」零件近100萬個 影片暴紅

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卡車司機喬麥肯與自己打造的紐約市縮小模型合影。（美聯社）
卡車司機喬麥肯與自己打造的紐約市縮小模型合影。（美聯社）

紐約一名卡車司機喬麥肯（Joe Macken）花費逾20年，在家中手工打造紐約市五大行政區的縮小模型，他的作品因女兒分享的影片在TikTok爆紅，如今已在紐約市博物館展出。麥肯表示，他計畫繼續擴建模型，新增50棟建築，並重現部分新澤西州及長島地區。

麥肯是皇后區出身，目前居住在紐約州北部。他從20多年前開始，以輕木雕刻微型建築，逐步完成這座長約50英尺、寬27英尺（約15.2公尺×8.2公尺）的紐約市模型，使用的零件接近100萬個。模型自今年2月起在紐約市博物館展出，展覽名稱為「他打造了這座城市：喬麥肯的模型」（He Built This City: Joe Macken’s Model），預計展至10月12日。

麥肯形容，製作模型已成為個人的「執念」，他目前正準備新增50棟建築，並擴展模型範圍至新澤西州及長島。美聯社報導指出，這項作品最初因麥肯女兒分享的影片走紅，博物館工作人員看到影片後主動聯繫，展覽開幕後成為館內最受歡迎的展品之一。

「我從沒真正想過要把它完成，因為我很享受建造的過程。」麥肯接受美聯社訪問時說。

紐約市博物館首席策展人伊莉莎白．謝爾曼（Elisabeth Sherman）表示，麥肯的作品少見地同時吸引博物館愛好者及一般民眾。她說：「我想，人們總是希望能掌握整座城市，這座難以完全了解、也難以一覽全貌的城市，而這個模型讓人們可以從鳥瞰角度看見它。」

謝爾曼補充，現今很少有作品能以這種方式觸及所有人，博物館很喜歡模型所帶來的活力。

麥肯回憶，自己最初並沒有打算打造如此龐大的模型，當年只是想重現洛克菲勒中心。他接受美國廣播公司第7頻道（ABC 7）訪問時說：「就這樣。然後隔天我又做了另一個，再隔天又做了一個。」

他後來完成整個曼哈頓中城，逐步擴展至曼哈頓全區及周邊行政區，並將模型分成每邊1英尺（約30.5公分）的方格，存放在當地儲藏室。

▲ 影片來源：x平台＠美聯社（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 他從20多年前開始動手，將模型做成長約50英尺、寬27英尺，涵蓋紐約市五大行政區，整體零件接近100萬個，工程極為龐大。

  • 麥肯的女兒把作品影片分享到TikTok後引發關注，博物館工作人員看到後主動聯繫，最終讓模型自今年2月起在紐約市博物館展出。

  • 他表示自己仍想持續完善這項作品，計畫再新增50棟建築，並把模型範圍擴展到部分新澤西州及長島地區，持續延伸整體城市版圖。

紐約市 皇后區 紐約州

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