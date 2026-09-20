懶人包／股神巴菲特告別波克夏 61年金錢遊戲如何成為贏家？

波克夏董事長巴菲特。 （美聯社）

96歲的「股神」巴菲特 18日宣布卸下波克夏 （Berkshire Hathaway）董事長職務，將轉任波克夏榮譽董事長，並繼續擔任董事，正式完成這家市值1兆美元企業集團的歷史性交棒布局。巴菲特在一封致股東信中表示「歲月不饒人」，但他也感謝歲月「對自己格外慷慨」，讓他有機會看到波克夏走到今日的盛況。

股神的誕生／打造波克夏帝國

巴菲特1930年生於奧馬哈，5歲賣口香糖、11、12歲開始接觸股票、14歲送報存錢買地，展現出投資天分。

1954年，巴菲特進入價值投資大師葛拉漢的公司工作，學習價值投資。1962年，巴菲特開始買進瀕臨倒閉的紡織廠波克夏股份，1965年完全接管。他後來坦言，買下波克夏是「愚蠢至極的決定」，卻也因此開啟另一段傳奇。

巴菲特逐步關閉波克夏的紡織業務，將資金轉向保險、金融、能源企業收購及股票投資，打造出市值約1兆美元的集團。他接掌波克夏61年來，股東年複合報酬率19.7%，近乎標普500的兩倍，成就了「股神」之名；他每年在波克夏股東會親自撰寫的「波克夏股東信」，也被譽為「投資界的聖經」。

2026年1月1日，巴菲特正式卸下執行長職務；9月18日卸任董事長，由兒子霍華德接任。

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股神選股術／別人恐懼我貪婪

巴菲特的投資思維核心在於「理性」與「長期主義」，主要可歸納為四點：

1.只買自己看得懂、具持久競爭優勢的企業，不為好公司付過高價格，寧可空手。

2.把資本集中在少數深信不疑的標的上，長期檢驗而非隨市場情緒起伏。

3.只在標的不再符合原始投資論點時才賣出。

4.市場狂熱時不追高，囤積現金為危機做好準備。

對多數投資人，巴菲特的建議更簡單：他在2013年股東信提到，留給妻子的資金將以90%配置低成本標普500指數基金、10%配置短期美國國債。

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眼光神準，投資錢滾錢

美國運通

1963年美國運通因「沙拉油事件」股價暴跌，巴菲特研究後認為公司本質未受破壞，以1300萬元買下逾5%股權，短短兩年後部位倍增。波克夏後來再度加碼，累計成本約13億元，2026年3月持股價值約560億元。

可口可樂

1988年起，波克夏在孟格敦促下買進可口可樂，2025年光是股息就收到約8.16億元，相當於成本的六成以上。

GEICO

GEICO是巴菲特形容的投資初戀。1976年公司瀕臨倒閉，他到1980年底共投入4570萬元，取得33.3%股權；1995年以23億元買下另一半，成為全資子公司。以這個價格推算，原持股約增值50倍。

蘋果

蘋果是較晚進場的代表作，波克夏持有約十年，平均成本約每股27美元，2026年3月2日蘋果股價264元，約為成本的10倍。

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股神也會失手

波克夏

波克夏原本是紡織製造商，1962年巴菲特因股價便宜而持續買進。1964年，公司提出回購股份卻壓低報價，巴菲特感到惱火而回絕，並無視悲觀前景，反而繼續買進更多股票，1965年5月完全接管。巴菲特在2014年的信中寫道「那是個愚蠢至極的決定」，表示當時低一點的報價根本不算什麼，後果便是25%資金投資在一家糟糕透頂、所知甚少的企業上。

全美航空

1989年投入3.58億買進全美航空優先股，巴菲特後來承認分析草率，低估航空業解除管制後的競爭壓力。1994年底投資帳面價值降至8950萬，僅剩成本25%。

所羅門兄弟

1987年投資7億元，1991年爆出國債標售醜聞，他被迫出任臨時董事長，花十個月協助公司處理危機、恢復市場信心。

錯過Google

波克夏旗下GEICO長期大量購買Google廣告，但Google上市後，巴菲特才意識到自己錯失了一筆投資機會，直到2025年第3季才首度持有，錯失科技公司的早期成長機會。

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身價千億，生活很平民

巴菲特是出了名的可樂迷，一天能喝5罐可口可樂；早餐常吃麥當勞，他還打趣說，股市漲就吃3.17元的麥當勞早餐套餐，跌就改吃2.61元的。他還說自己吃得像六歲小孩，因為那個年紀死亡率最低。

巴菲特也把愛好變成投資，波克夏1988年起持有可口可樂，2024年底持股約250億元，光是該年股息就帶來約7.7億元。

雖然身價千億，巴菲特數十年來仍一直住在奧馬哈的老宅，這棟兩層樓的磚造住宅外觀樸實、庭院不大，是他1958年以3.15萬元買下的。

巴菲特對換車興趣不高，曾長期開著舊凱迪拉克，甚至被報導開過一輛有冰雹損傷的車。2014年，他的2006年款凱迪拉克已開了8年，里程數仍只有約1.9萬英里。

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成絕響的股神午餐會

「巴菲特午餐會」自2000年起拍賣，得標者可帶7人同行，席間唯一的禁忌話題是他接下來可能買什麼。拍賣所得全數捐給舊金山的慈善機構格萊德基金會（GLIDE Foundation），用於幫助貧困與無家可歸者。

從2000到2022年，巴菲特午餐會共辦了21場，累計募資5320萬元，最後一場更以1900萬元落槌，由匿名買家拍下，創下歷史紀錄。

歷年來有多名華人企業家和巴菲特共進午餐，如2006年的步步高電子創始人段永平、2008年私募教父趙丹陽、2015年天神娛樂董事長朱曄、2019年波場創辦人孫宇晨。

2026年5月慈善午餐會重啟，得標者以900萬100元獲得和股神及NBA球星柯瑞共進午餐的機會，拍賣收入捐給格萊德基金會及柯瑞夫婦創立的Eat. Learn. Play.基金會。

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香港「赤子之心」中國成長投資基金創辦人趙丹陽(左)，2009年與「股神」巴菲特(右)共進午餐，五歲兒子(中)也一同出席。（路透資料照片）