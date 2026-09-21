超市採買省錢8方法 消費專家推薦祕技：沿著外圍購物

國際油價居高不下，民生消費物價也跟著水漲船高。想要在購買日常生活用品時省錢，消費專家分享了他們的心法，從什麼時間去超市、飲食計畫到掌握折扣周期，幫助消費者守護荷包。

「allrecipes」報導，根據美國勞工統計局的數據，自2020年以來，受通貨膨漲、關稅、人工成本以及持續存在的供應鏈問題影響，食品開銷已上漲29%。以下是8個消費專家分享的超市省錢方法：

購物前先去超市的官方App看看，有沒有優惠。圖為示意圖。(取材自appshunter.io on Unsplash)

折價券資訊網「CouponFollow」的資深趨勢分析師兼財務專家克萊．卡里（Clay Cary）表示，除了提供即時庫存資訊，連鎖超市的App也能方便地追蹤並管理會員點數與獎勵，同時享有專屬優惠。

卡里說，像沃爾瑪 （Walmart）、克羅格（Kroger）和喜互惠（Safeway）等連鎖品牌，經常推出紙本DM上沒有標示的數位折價券。

2.避開高溢價的預製食材

預先切片好的肉類，會比整塊的肉貴一些。圖為示意圖。(取材自Mariia Ioffe on Unsplash)

經過醃漬、切片或修剪好的肉類，價格可能比大塊原肉貴上高達60%，因此購買大塊肉類回家自行處理能節省不少開銷。

消費與理財專家、作家兼演講者安德里亞．沃羅奇（Andrea Woroch）表示，蔬菜和水果也是同樣的道理，購買整顆未加工的蔬果最多能省下一倍的錢。

此外，也可以嘗試簡單的烘焙料理。沃羅奇說，烘焙區食品的溢價高達300%，「雖然你可能不知道怎麼從頭做蛋糕，但烤餅乾和杯子蛋糕絕對難倒不倒你。此外，你可以在烘焙材料區買杯子蛋糕、蛋糕或餅乾的預拌粉，這比新鮮烘焙區的商品便宜得多」。

3.善用自有品牌

專家推薦購買超市自有品牌的基礎食材，通常能省錢。圖為Trader Joe's超市的自有品牌商品。(美聯社)

沃羅奇說，可以多囤一些超市自有品牌的冷凍蔬果，其價格可能比知名品牌或新鮮蔬果區的選項便宜30%，非常適合用來打果昔、做炒菜、歐姆蛋、燉菜或烤菜，「這樣能確保家裡隨時有食材可以快速做一餐，避免叫外送」。

卡里也表示，像Trader Joe's這類超市非常適合購買自有品牌基礎食材，價格通常比店內其他商品更親民。他還提醒，「要抵抗擺在店門口、用來刺激額外消費的季節性商品衝動購物」。

4.注意購物的時間點

許多零售商會在周間推出新特價商品並清倉舊庫存，因此在周三或周四去購物可以幫你省錢。卡里表示，最好在早上去購物，會更有機會在肉品、烘焙和熟食區看到店長特賣（Manager's specials）的折扣品。

5.掌握店家的促銷周期

超市的促銷周期是指不同商品折扣和推廣活動的循環模式。卡里說，要追蹤周期，可以挑選10到15種最常購買的商品（例如：牛奶、優格、雞胸肉等），並在每次購物時記錄價格。一段時間後，你就會發現商品何時達到最低價或「底價」，這就是補貨的最佳時機。

卡里補充道，「很多時候，商品會在六到八周的周期內打折一次，因此看到底價時大量囤貨，能在未來幫你省下大筆開銷」，「將肉類、蔬果、麵包，甚至是刨絲起司等乳製品冷凍起來，就能在促銷時囤貨，不必擔心食材變質」。

6.理解商品擺設的心理學

超市貨架與商品的陳列，都經過精心設計。圖為示意圖。(取材自Brittani Burns on Unsplash)

超市裡商品的位置規畫、擺放方式，都經過店家精心設計，目的就是讓消費者更容易花錢。卡里說，像麵包、雞蛋和牛奶這種基本需求品，通常都會放在最裡面，這樣顧客就必須先經過一堆高利潤商品的誘惑，「請帶上清單並嚴格執行，盡量沿著超市外圍（Perimeter）購物，因為新鮮蔬果幾乎都擺在這一圈」。

卡里表示，「永遠要看『單位價格』（Unit price），才能精確比較同類商品之間的價值」。他解釋，有些店家會故意將高單價商品放在「CP值更高」的商品旁邊，讓你誤以為後者便宜很多；放在走道底端的展示架（End caps）的商品看起來像在做促銷，但價格可能並非最划算。

沃羅奇也提醒要避開季節性食品展售區，例如展示區可能放滿了製作酪梨醬的所有食材（酪梨、檸檬、香菜、莎莎醬和洋洋片），讓原本沒想到要做酪梨醬的消費者，也可能被「洗腦」，順手抓走這些不在計畫內的商品，就花了更多錢。

7.善用會員計畫、App與高回饋信用卡

卡里表示，註冊Safeway或Kroger等連鎖店的會員計畫，可以獲得個人化折扣和加油獎勵。如果你常在線上購物或使用料理包服務，可以試試像折價券資訊網站來獲取優惠碼以降低總結帳金額。

沃羅奇指出，使用在特定超市提供高額現金回饋的信用卡來最大化收益，還可以將信用卡與Fetch等獎勵App搭配使用。她舉例，例如Fetch American Express聯名信用卡在超市與零售消費時能提供額外點數；而當你把收據掃描到Fetch App中，還可以賺取更多點數並兌換目標百貨（Target）和Walmart等店家的禮品卡。

8.學習如何進行飲食計畫

專家建議提前規畫每周飲食，以避免在超市衝動購物。圖為示意圖。(取材自Eduardo Cano Photo Co. on Unsplash)

沃羅奇表示，飲食計畫是省錢與減少食物浪費最簡單的方法之一。她建議提前規畫每周飲食，以避免在超市盲目逛街、衝動購物以及買回不用的食材。

沃羅奇說，首先確認哪些餐點會在家吃，然後選擇使用重疊食材的食譜，確保食材完全消耗不浪費。為了省更多錢，可以比較超市特價單尋找最佳折扣，或者嘗試「反向飲食計畫」（Reverse meal planning），也就是直接圍繞著當期特價食材來設計菜單。