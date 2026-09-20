賣場好市多（Costco）商品種類豐富，除了日用品外，也有不少熟食及烘焙食品，是許多民眾喜愛的商場之一。（記者王若然／攝影）

賣場好市多（Costco）商品種類豐富，除了日用品外，也有不少熟食及烘焙食品，是許多民眾喜愛的商場之一。近日，有好市多會員分享烘焙食品的「隱藏買法」，只要直接向工作人員詢問，就有機會以約「半價」買到尚未烘烤的冷凍烘焙品，甚至能整箱帶回家。

Costco烘焙品有「隱藏買法」 開口詢問有機會買整箱

「The Sun」報導，有Costco會員在社群平台分享，Costco並非將所有商品都儲存在店內，部分烘焙品會以冷凍方式從其他地點運送，這些尚未烘烤的冷凍烘焙品也可能直接在門市販售。消費者只要向工作人員詢問，就有機會買到貨架上看不到的整箱商品。

120塊冷凍餅乾22.99美元 單個價格便宜約一半

報導指出，以巧克力餅乾為例，一箱120塊的未烘烤冷凍餅乾售價22.99美元，平均每塊約0.19美元；相比之下，21塊已烤好的餅乾售價7.99美元，平均每塊約0.38美元。換算下來，購買未烘烤冷凍版本，每塊價格約便宜一半。這種購買方式也適用於其他烘焙食品，包括羊角麵包及奶油蛋捲。

會員分享冷凍可頌一次帶回家 各門市供應不同

有會員曾以63.99美元買到一整箱、共204個冷凍可頌，帶回家後可自行烘烤；也有人分享曾買到整箱冷凍迷你布里歐麵包。不過，這項購買方式並非所有Costco門市都有，各地烘焙部門販售的冷凍商品、價格及供應方式也可能不同，想嘗試這種「隱藏買法」仍需直接向當地Costco烘焙部門詢問。

好市多烘焙區「隱藏買法」曝！美會員開口問1句 價格直接砍半

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